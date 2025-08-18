Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Κυριακή ότι ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι – τον οποίο υποδέχεται αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο – θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», και απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Brian Snyder, επάνω, Ζελένσκι, αριστερά, και Τραμπ).

Ο Ζελένσκι «μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο»

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Στον Λευκό Οίκο

Τραμπ και Ζελένσκι θα έχουν μια ιδιωτική συνομιλία σήμερα στον Λευκό Οίκο πριν συναντηθούν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΝΑΤΟ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα δείπνο εργασίας και μια μακρά συζήτηση σε διευρυμένη μορφή