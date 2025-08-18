newspaper
Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 22:57
Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στις Σπέτσες - Η παρεξήγηση για μια γυναίκα
Ουκρανία: Παρακολουθούμε την επαναχάραξη γεωπολιτικών ισορροπιών
Κόσμος 18 Αυγούστου 2025 | 03:30

Ουκρανία: Παρακολουθούμε την επαναχάραξη γεωπολιτικών ισορροπιών

«Τραμπ και Πούτιν θέλουν να προχωρήσουν σε ένα πολύ πιο μεγάλο deal μεταξύ τους, που δεν περιλαμβάνει μόνο την Ουκρανία, αλλά και πολλά άλλα ζητήματα».

Σύνταξη
Spotlight

Την επαναχάραξη των γεωπολιτικών ισορροπιών παρακολουθούμε με τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν για το Ουκρανικό στην Αλάσκα, σύμφωνα με τον διεθνολόγο και προϊστάμενο της υπηρεσίας έρευνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Χαράλαμπου Χρυσοστόμου, σε σχολιασμό του για το περιεχόμενο του περιγράμματος λύσης που ο ρώσος πρόεδρος φέρεται να πρότεινε, τις συνέπειες αποδοχής του ή μη, τον ρόλο της Ευρώπης και το προηγούμενο για την Κύπρο (στη φωτογραφία του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, Πούτιν, αριστερά, και Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα).

Αυτά που ο ρώσος πρόεδρος πίσω από τις κλειστές πόρτες στη συνάντηση της Αλάσκας ζήτησε, αναφέρει ο κ. Χρυσοστόμου, είναι πλήρης έλεγχος του Ντονμπάς, του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ και απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από εκεί όπου βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, όπου έχουν γίνει δημοψηφίσματα και προσαρτήθηκαν ήδη, παράνομα, στη Ρωσία.

«Το Ουκρανικό είναι ένα αγκάθι σε μια ευρύτερη γεωπολιτική μοιρασιά μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας»

Ζητεί επίσης να παγώσει το μέτωπο σε Χερσώνα και Ζαπορίζια, στα ανατολικά της Ουκρανίας, που φτάνουν μέχρι την Κριμαία χωρίς να κάνει αναφορά σε επιστροφή εδαφών στην Ουκρανία, όπως επισημαίνει. Ολες αυτές οι περιοχές, σημειώνει, στις οποίες γίνεται αναφορά στο περίγραμμα λύσης του Πούτιν «ισοδυναμούν σε έκταση περίπου με την Ελλάδα».

Ως αντάλλαγμα, συνεχίζει, ο ρώσος πρόεδρος φέρεται να δίδει περιοχές κοντά στο Χάρκοβο και το Σούμι, απ’ όπου θα αποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα για να φύγουν τα ουκρανικά στρατεύματα από όλο το Ντονέτσκ.

Επίσης, λέει, ζητεί μερική άρση κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία και επίσημη αναγνώριση της Κριμαίας από δυτικά κράτη.

«Αυτά τα τέσσερα ζητεί ο Πούτιν για να αποδεχθεί εκεχειρία, όχι για επίλυση του Ουκρανικού και ν’ αρχίσουν διαπραγματεύσεις χωρίς να υπάρχουν εχθροπραξίες», τονίζει ο κ. Χρυσοστόμου.

Στο συνολικό σχέδιο λύσης, στο οποίο γίνεται αναφορά στα χθεσινά δημοσιεύματα, παρατηρεί ότι ο κ. Πούτιν περιλαμβάνει την εξάλειψη των αιτιών του πολέμου.

Το μεγάλο deal

«Στη ρωσική αντίληψη είναι άπαξ και δια παντός να τερματιστεί η σκέψη για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και στα έγγραφα της συμφωνίας να υπάρχει ξεκάθαρα αναφορά ότι δεν θα υπάρχουν ΝΑΤΟϊκές εγγυήσεις, ούτε ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ».

Ο ουκρανός πρόεδρος, αναφέρει ο διεθνολόγος, λέει κατάπαυση του πυρός χωρίς όρους και προϋποθέσεις, προσθέτοντας ότι ο όρος του ρώσου ομολόγου του για εδαφικές αναπροσαρμογές από πλευράς Ουκρανίας, αλλά και από ΕΕ αυτό δεν γίνεται αποδεκτό. Ο κ. Χρυσοστόμου εκτιμά ότι αυτό είναι αποδεκτό από τις ΗΠΑ.

«Αυτήν τη στιγμή Τραμπ και Πούτιν θέλουν να προχωρήσουν σε ένα πολύ πιο μεγάλο deal μεταξύ τους, που δεν περιλαμβάνει μόνο την Ουκρανία, αλλά και πολλά άλλα ζητήματα. Και το Ουκρανικό είναι ένα αγκάθι σε μια ευρύτερη γεωπολιτική μοιρασιά μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας», εξηγεί.

Στη συμφωνία του με τον Ζελένσκι, διευκρινίζει, ο Τραμπ πήρε τα ορυκτά της Ουκρανίας, τώρα εκκρεμούν τα ορυκτά των εδαφών που έχει καταλάβει η Ρωσία, και εκτιμά ότι στη συμφωνία με τον ρώσο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να έχει μια συνδιαχείριση Ρωσίας – ΗΠΑ στα εδάφη που σήμερα κατέχει η Μόσχα.

Μιλά επίσης για ενεργειακή, πετρελαϊκή και οικονομική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας που θα γίνει όταν «διευθετηθεί η εκκρεμότητα – γι’ αυτούς – του ουκρανικού ζητήματος».

Η Ευρώπη για τον… λογαριασμό

Η απουσία της Ευρώπης είναι εκκωφαντική, δηλώνει ο κ. Χρυσοστόμου, απαντώντας σε ερώτηση για τον ρόλο της. Αυτήν τη στιγμή, η Ευρώπη είναι «κομπάρσος και παρατηρητής» και «ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Ρωσία τους θέλουν εκεί. Ούτε οι ίδιοι (οι Ευρωπαίοι) έχουν το ειδικό βάρος για να είναι εκεί. Θα τους φωνάξουν – όσο κι αν αυτό ακούγεται κυνικό – όταν θα πρέπει να πληρώσουν τον λογαριασμό. Και ποιος είναι αυτός ο λογαριασμός; Η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας».

Θα κληθούν οι Ευρωπαίοι, επισημαίνει, να καλύψουν το αμυντικό κενό της απόσυρσης των ΗΠΑ και να πληρώσουν το κόστος «απ’ όλη αυτή την υπόθεση».

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοστόμου το «οδυνηρό δίλημμα» που θα αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι είναι να πουν ένα βροντερό όχι στους ρωσικούς όρους που ο Τραμπ θα μεταφέρει σήμερα στον Ζελένσκι, με τους οποίους ο ουκρανός πρόεδρος διαφωνεί και που οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι λένε ότι απέχουν πολύ από το διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας κ.ο.κ. είτε να αποδεχθούν την εδαφική αναπροσαρμογή.

«Αν πουν το δεύτερο, αντιλαμβάνεστε σε τί είδους εποχή έχουμε εισέλθει. Αν πουν όχι, ποιος θα συνεχίσει να εξοπλίζει την Ουκρανία; Οι Ευρωπαίοι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους πολίτες τους, που πληρώνουν την ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια κ.ά».

Το αποτέλεσμα στην Αλάσκα

Περιγράφοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, ο κ. Χρυσοστόμου αναφέρει ότι δεν προέκυψε καμία συμφωνία για εκεχειρία, καμία συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, ούτε για ευρύτερη συμφωνία ειρήνευσης.

Παρατηρεί επίσης ότι ενώ εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης εναντίον του ρώσου προέδρου, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία κανένας δυτικός ηγέτης δεν τον έχει δει, ενώ υπάρχουν οι κυρώσεις και δεν υπάρχει καν εκεχειρία, τον συνάντησε ο αμερικανός πρόεδρος, ο ηγέτης της ισχυρότερης δυτικής χώρας, ο οποίος λειτουργεί ουσιαστικά «ως κομιστής των προτάσεων Πούτιν».

Στην ερώτηση εάν θεωρεί πως αυτό νομιμοποιεί τον κ. Πούτιν στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, ο κ. Χρυσοστόμου απαντά «απολύτως».

Στην παρατήρηση ότι ο Τραμπ έχει συναντηθεί και με τον Νετανιάχου, εναντίον του οποίου επίσης εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης, ο διεθνολόγος λέει πως αυτήν τη στιγμή για τον αμερικανό πρόεδρο ούτε ο Νετανιάχου, ούτε ο Πούτιν είναι «αντίπαλοι και εχθροί.

Είναι οι νέοι partners (εταίροι) σε μια γεωπολιτική επαναχάραξη ισορροπιών στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Ενώ οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι ο Πούτιν πρέπει να συλληφθεί και να δικαστεί για εγκλήματα πολέμου».

Επικίνδυνες καταστάσεις για την Κύπρο

Ο κ. Χρυσοστόμου σημειώνει επίσης ότι με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ωφελήθηκαν οι ΗΠΑ, με τη λήξη του θα επωφεληθούν ακόμη περισσότερο. Η Ρωσία, παρά το κόστος – λέει – βγαίνει με πολλά οφέλη κι αυτοί που πληρώνουν το κόστος και το τίμημα, πέραν του ουκρανικού λαού, που ζει στην Ουκρανία και υποφέρει, είναι οι λαοί της Ευρώπης.

«Αλλά πάνω απ’ όλα θα την πληρώσει το διεθνές δίκαιο και η διεθνής έννομη τάξη, η οποία πηγαίνει στον κάλαθο των αχρήστων, διότι στη ζυγαριά με τις εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες των μεγάλων, υπερισχύει το δεύτερο.

»Και η Κύπρος από αυτήν την υπόθεση και το προηγούμενο που δημιουργείται, μόνο επικίνδυνες καταστάσεις θα έχει ν’ αντιμετωπίσει», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ/politis.com.cy

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Κόσμος
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

