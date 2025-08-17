Ζελένσκι: «Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία» – Αναγκαία η συσπείρωση στην ΕΕ

Με ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μνεία στις συναντήσεις που είχε νωρίτερα σήμερα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, αλλά και με ευρωπαίους ηγέτες, σχετικά με την αυριανή συνάντηση κορυφής στην Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως τόνισε, σημαντικό είναι η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη με στόχο μία πραγματική ειρήνη, δηλώνοντας ότι όσα έλαβαν χώρα είναι ιδιαίτερα βοηθητικά.

Τι ανέφερε ο Ζελένσκι

«Σήμερα στις Βρυξέλλες, παρουσίασα τις θέσεις μας σχετικά με τη διατλαντική ενότητα, τις ειρηνευτικές προσπάθειες, τα εδαφικά ζητήματα και τις εγγυήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη όπως ήταν το 2022. Αυτή η ισχυρή ενότητα είναι απαραίτητη για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης», ανέφερε στη δημοσίευσή του ο Ζελένσκι.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2025

Σε άλλη ανάρτηση υποστήριξε πως ανάμεσα σε όσα συζητήθηκαν ήταν και θέματα άμυνας, αλλά και για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μία στάση της ΕΕ που δείχνει «ότι σοβαρολογούμε».

«Κατανοούμε τη στρατηγική κατεύθυνση της Ρωσίας — είναι αντιευρωπαϊκή, και γι’ αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να περιορίζουμε τις δυνατότητες της Ρωσίας», δήλωσε.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2025

Ευγνώμων για την βιντεοκλήση με τους Ευρωπαίους ηγέτες

Σε προηγούμενη ανάρτησή του ο Ζελένσκι δήλωσε ότι:

«Είμαι ευγνώμων σε όλους τους συμμετέχοντες της Συμμαχίας των Προθύμων για τη σημερινή συζήτηση στις Βρυξέλλες – την παραμονή της συνάντησης στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο Τραμπ. Ήταν πολύ χρήσιμη. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις κοινές μας θέσεις. Υπάρχει σαφής υποστήριξη για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία. Όλοι υποστηρίζουν ότι τα βασικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε τριμερή μορφή – Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία».

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2025

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «πρόκειται για μια ιστορική απόφαση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Οι εγγυήσεις ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της κοινής μας εργασίας, πρέπει να είναι πρακτικές, να παρέχουν προστασία στη ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα, και πρέπει να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης».