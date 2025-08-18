newspaper
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Ουκρανία: Στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι – Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ
Κόσμος 18 Αυγούστου 2025 | 06:50

Ουκρανία: Στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι – Το μήνυμά του λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Ο Ζελένσκι, ζητά «ειρήνη που θα έχει διάρκεια. Όχι όπως πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει» εδάφη και «ο Πούτιν το χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση».

Σύνταξη
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε στην Ουάσινγκτον, όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή του στο X, στην οποία αναφέρει πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια».

Μερικές ώρες πριν από τη συνάντησή του αργότερα σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ παρόντων ευρωπαίων ηγετών που τον υποστηρίζουν, ο Ζελένσκι ανέφερε: «Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια. Όχι όπως πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει την Κριμαία και μέρος της Ανατολής μας — μέρος του Ντονμπάς — και ο Πούτιν το χρησιμοποίησε απλώς ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση. Ή όταν η Ουκρανία έλαβε τις λεγόμενες «εγγυήσεις ασφάλειας» το 1994, αλλά αυτές δεν λειτούργησαν. Φυσικά, η Κριμαία δεν έπρεπε να παραχωρηθεί τότε, όπως οι Ουκρανοί δεν παραχώρησαν το Κίεβο, την Οδησσό ή το Χάρκοβο μετά το 2022.

Οι Ουκρανοί αγωνίζονται για τη γη τους, για την ανεξαρτησία τους. Τώρα, οι στρατιώτες μας έχουν επιτυχίες στις περιοχές του Ντόνετσκ και του Σούμι. Είμαι βέβαιος ότι θα υπερασπιστούμε την Ουκρανία, θα εγγυηθούμε αποτελεσματικά την ασφάλεια και ότι ο λαός μας θα είναι πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ, σε όλους τους Αμερικανούς και σε όλους τους εταίρους και συμμάχους μας για την υποστήριξη και την πολύτιμη βοήθειά τους. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο η ίδια ξεκίνησε. Και ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική, με τους Ευρωπαίους φίλους μας, θα αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει πραγματική ειρήνη. Σας ευχαριστώ!».

Ο Τραμπ θα μεταφέρει στον Ζελένσκι τους όρους του Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Ζελένσκι τους όρους  του Πούτιν για να σταματήσει ο πόλεμος. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Ρώσος πρόεδρος διεκδικεί  ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς – η οποία περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία – και αξιώνει από το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από περιοχές του Ντονμπάς που δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των στρατευμάτων της Μόσχας.

Σε αντάλλαγμα, οι ρωσικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από κατεχόμενα εδάφη στις βορειοανατολικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο και «θα παγώσουν» τα μέτωπα στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ,  έκρινε χθες Κυριακή ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», και απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ όπως και να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014,

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παρτενέρ (;) της Chevron η HELLENiQ ENERGY στον διαγωνισμό

Υδρογονάνθρακες: Παρτενέρ (;) της Chevron η HELLENiQ ENERGY στον διαγωνισμό

Ο κυκλώνας Έριν ενισχύεται και απειλεί τις Μπαχάμες
Κόσμος 18.08.25

Ο κυκλώνας Έριν ενισχύεται και απειλεί τις Μπαχάμες

Το λεγόμενο μάτι του κυκλώνα βρισκόταν ακόμη 1.555 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Ακρωτηρίου Χάτερας, στη Βόρεια Καρολίνα, με ανέμους 215 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο του κέντρου

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι – Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά
Καιρός Δευτέρας 18.08.25

Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι - Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά

Βροχερός ο καιρός σήμερα Δευτέρα ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες -Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Σύνταξη
Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ
Αυτοκίνητο 18.08.25

Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ

Oι μεγαλύτερες προσφορές τρέχουν στην κατηγορία των SUV, οι τιμές των οποίων σχεδόν σε όλες τις αντιπροσωπείες έχουν δεχθεί ένα απλόχερο «ψαλίδι» με στόχο την τόνωση της αγοράς

Νίκος Λιβανός
Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!
Κλιματική αλλαγή 18.08.25

Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ένας από τους πλέον διακεκριμένους ερευνητές παγκοσμίως στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας πως η πορεία προς την κατάρρευση έχει επιταχυνθεί και σημειώνοντας πως υπάρχει ακόμη δυνατότητα να την αποτρέψουμε

Ιωάννης Ανδριτσόπουλος
Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους
Πολιτική Γραμματεία 18.08.25

Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους

Η κυβέρνηση όπως και σε άλλες περιπτώσεις έτσι και στην Πάτρα έδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί πως οφείλει να χειριστεί ένα τόσο δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Οι επιθέσεις στον δήμαρχο του ΚΚΕ, Κώστα Πελετίδη αναδεικνύουν περισσότερο την αμηχανία της...

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα
Τετραήμερη εργασία 18.08.25

Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα

Εκατοντάδες επιχειρήσεις μειώνουν την εργάσιμη εβδομάδα, χωρίς μείωση αποδοχών. Τα αποτελέσματα ειναι θετικά για την υγεία των εργαζομένων και για την παραγωγικότητα. Φυσικά δεν συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση
Απαιτούνται μέτρα 18.08.25

Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση

Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους είναι ζωτικής σημασίας για την αγορά εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γεωργιάδης: Οργισμένη απάντηση στον «υπουργό εμπορίου της υγείας» για τα Χανιά
«Ντράπηκε και η ντροπή» 18.08.25

Οργισμένη απάντηση στον «υπουργό εμπορίου της υγείας» για τα Χανιά

«Ντράπηκε και η ντροπή», με την ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη για το νοσοκομείο των Χανίων, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, τονίζοντας ότι «Ο κρητικός λαός δεν τρώει κουτόχορτο...».

Σύνταξη
