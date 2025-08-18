Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε στην Ουάσινγκτον, όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή του στο X, στην οποία αναφέρει πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια».

Μερικές ώρες πριν από τη συνάντησή του αργότερα σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ παρόντων ευρωπαίων ηγετών που τον υποστηρίζουν, ο Ζελένσκι ανέφερε: «Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια. Όχι όπως πριν από χρόνια, όταν η Ουκρανία αναγκάστηκε να παραχωρήσει την Κριμαία και μέρος της Ανατολής μας — μέρος του Ντονμπάς — και ο Πούτιν το χρησιμοποίησε απλώς ως εφαλτήριο για μια νέα επίθεση. Ή όταν η Ουκρανία έλαβε τις λεγόμενες «εγγυήσεις ασφάλειας» το 1994, αλλά αυτές δεν λειτούργησαν. Φυσικά, η Κριμαία δεν έπρεπε να παραχωρηθεί τότε, όπως οι Ουκρανοί δεν παραχώρησαν το Κίεβο, την Οδησσό ή το Χάρκοβο μετά το 2022.

Οι Ουκρανοί αγωνίζονται για τη γη τους, για την ανεξαρτησία τους. Τώρα, οι στρατιώτες μας έχουν επιτυχίες στις περιοχές του Ντόνετσκ και του Σούμι. Είμαι βέβαιος ότι θα υπερασπιστούμε την Ουκρανία, θα εγγυηθούμε αποτελεσματικά την ασφάλεια και ότι ο λαός μας θα είναι πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ, σε όλους τους Αμερικανούς και σε όλους τους εταίρους και συμμάχους μας για την υποστήριξη και την πολύτιμη βοήθειά τους. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο η ίδια ξεκίνησε. Και ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική, με τους Ευρωπαίους φίλους μας, θα αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει πραγματική ειρήνη. Σας ευχαριστώ!».

Ο Τραμπ θα μεταφέρει στον Ζελένσκι τους όρους του Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Ζελένσκι τους όρους του Πούτιν για να σταματήσει ο πόλεμος. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Ρώσος πρόεδρος διεκδικεί ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς – η οποία περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία – και αξιώνει από το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από περιοχές του Ντονμπάς που δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των στρατευμάτων της Μόσχας.

Σε αντάλλαγμα, οι ρωσικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από κατεχόμενα εδάφη στις βορειοανατολικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο και «θα παγώσουν» τα μέτωπα στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έκρινε χθες Κυριακή ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», και απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ όπως και να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014,

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.