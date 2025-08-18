Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο Πούτιν θα τελειώσει τον πόλεμο «για το χατίρι του»
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, το εκμυστηρεύθηκε στον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.
Μερικές φορές κανείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ακόμη και όταν πιστεύει ότι τα μικρόφωνα είναι κλειστά. Ο λαλίστατος Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε να λέει στον Εμανουέλ Μακρόν ποια είναι η γνώμη του για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Λίγη ώρα πριν από την έναρξη στον Λευκό Οίκο της συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες για το Ουκρανικό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον πρόεδρο της Γαλλίας, αναφερόμενος στον Βλαντιμίρ Πούτιν: «Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία για μένα. Καταλαβαίνετε; Όσο τρελό κι αν ακούγεται αυτό».
Δεν είναι κρυφό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αισθάνεται κάποιου είδους συμπάθεια, ακόμη και θαυμασμό, για τον Ρώσο ομόλογό του. Η δήλωσή του αυτή μαρτυρά ότι πιστεύει ότι έχουν στενή σχέση.
Trump on a hot mic on Putin: «I think he wants to make a deal for me. Do you understand? As crazy as it sounds.» pic.twitter.com/lshkxtJ3Qm
— Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2025
Η δήλωση αυτή έρχεται μετά τη σύνοδό τους στην Αλάσκα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Ρώσο ομόλογό του στρώνοντας κόκκινο χαλί και χειροκροτώντας τον.
Στη σύνοδο αυτή ο Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσε τους όρους για να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία και ο Αμερικανός πρόεδρος ανέλαβε να τους μεταφέρει στο Κίεβο και την Ευρώπη.
