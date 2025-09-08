Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας» στις 7 Σεπτεμβρίου στην Ουκρανία, που προκάλεσαν θύματα, μεταξύ αυτών και παιδιά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Στεφάν Ντουζαρίκ, οι επιθέσεις έπληξαν «κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Κιέβου» και προκάλεσαν ζημιές σε «κατοικίες και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές» στην πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες υπογράμμισε ότι «η στοχοποίηση κυβερνητικών θεσμών συνιστά περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης» και σημείωσε πως οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και υποδομών «παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

Επανέλαβε την έκκλησή του για «πλήρη, άμεση και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός» ως πρώτο βήμα για μια «δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη», που θα διασφαλίζει την «κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Ένα βρέφος μεταξύ των νεκρών στη ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Να σημειωθεί ότι από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος, ενώ τραυματίστηκαν 18 άτομα και κάηκαν δεκάδες κτίρια στην πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένου ενός κυβερνητικού κτιρίου.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε την Κυριακή ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο της πόλης μετά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία ξεκίνησε με ρίψεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ακολούθησαν πυραυλικές επιθέσεις.