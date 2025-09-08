newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο
Κόσμος 08 Σεπτεμβρίου 2025

Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Ο Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε την έκκλησή του για «πλήρη, άμεση και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός» ως πρώτο βήμα για μια «δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη»

Σύνταξη
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας» στις 7 Σεπτεμβρίου στην Ουκρανία, που προκάλεσαν θύματα, μεταξύ αυτών και παιδιά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Στεφάν Ντουζαρίκ, οι επιθέσεις έπληξαν «κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Κιέβου» και προκάλεσαν ζημιές σε «κατοικίες και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές» στην πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες υπογράμμισε ότι «η στοχοποίηση κυβερνητικών θεσμών συνιστά περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης» και σημείωσε πως οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και υποδομών «παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

Επανέλαβε την έκκλησή του για «πλήρη, άμεση και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός» ως πρώτο βήμα για μια «δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη», που θα διασφαλίζει την «κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Ένα βρέφος μεταξύ των νεκρών στη ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Να σημειωθεί ότι από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος, ενώ τραυματίστηκαν 18 άτομα και κάηκαν δεκάδες κτίρια στην πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένου ενός κυβερνητικού κτιρίου.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε την Κυριακή ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο της πόλης μετά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία ξεκίνησε με ρίψεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ακολούθησαν πυραυλικές επιθέσεις.

Γαλλία: «Έπεσε» ο Μπαϊρού, νέο πρωθυπουργό «ψάχνει» ο Μακρόν

Γαλλία: «Έπεσε» ο Μπαϊρού, νέο πρωθυπουργό «ψάχνει» ο Μακρόν

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα
Μεσολάβηση 08.09.25
Μεσολάβηση 08.09.25

Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;
Βαθύ ρήγμα 08.09.25
Βαθύ ρήγμα 08.09.25

Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία βαθαίνει μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα φτιαχτεί κυβέρνηση με συμμετοχή των Σοσιαλιστών και των Οικολόγων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Σερβία: Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς
Νόβι Σάντ 08.09.25
Νόβι Σάντ 08.09.25

Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς

Το κύμα διαδηλώσεων στην Σερβία ξεκίνησε μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ τον περασμένο Νοέμβριο

Σύνταξη
Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα
Ράιαν Ρουθ 08.09.25
Ράιαν Ρουθ 08.09.25

Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα

Η δίκη του Ράιαν Ρουθ, κατηγορούμενου για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ξεκίνησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποφάσισε να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του.

Σύνταξη
Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;
Φρανσουά Μπαϊρού 08.09.25
Φρανσουά Μπαϊρού 08.09.25

Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αναμένεται να χάσει, αλλά το αδιέξοδο στο κοινοβούλιο σημαίνει ότι η Γαλλία ενδέχεται να δυσκολευτεί να βρει αντικαταστάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου

Η Εθνική Ελλάδας κατέχει πλέον την τρίτη θέση στον όμιλό της με το όνειρο της πρόκρισης στο Μουντιάλ να δυσκολεύει. Αυτό είναι το πρόγραμμα των επικείμενων εκτός έδρας αγωνιστικών και η βαθμολογία

Σύνταξη
Νεολαία και φοροελαφρύνσεις: Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος
Φοροελαφρύνσεις 08.09.25
Φοροελαφρύνσεις 08.09.25

Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ στοχεύουν μεταξύ άλλων στην νεολαία. Όμως όφελος απο τις ελαφρύνσεις θα δει μόλις ο ένας στους τέσσερις φορολογούμενους νέους ως 30 ετών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Άρης: Ήττα σε φιλικό «τεστ» από τη Μονακό – Ξεχώρισαν Φορμπς και Τζόουνς
Μπάσκετ 08.09.25
Μπάσκετ 08.09.25

Άρης: Ήττα σε φιλικό «τεστ» από τη Μονακό – Ξεχώρισαν Φορμπς και Τζόουνς

Ο Άρης τα πήγε καλά απέναντι στη Μονακό για τρία δεκάλεπτα, από την οποία ηττήθηκε με 99-81, στο πρώτο του φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων. Πρώτος σκόρερ ο Φορμπς με 23 πόντους, ενώ 17 πέτυχε ο Τζόουνς.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά
Ποδόσφαιρο 08.09.25

ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά

Ο Μαντί Καμαρά κατάφερε να βγάλει μέρος της προπόνηση του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (8/9), την ώρα που ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε την θεραπεία του.

Σύνταξη
Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της
MeToo 08.09.25
MeToo 08.09.25

Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της

Το περιστατικό συνέβη όταν η Άγιο Εντεμπίρι συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Τζούλια Ρόμπερτς και Άντριου Γκάρφιλντ, σε μια συζήτηση με αφορμή τη νέα ταινία «After the Hunt».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς
Eurobasket 2025 08.09.25
Eurobasket 2025 08.09.25

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς τους βάζουν «δίπλα» σε Γκάλη, Πέτροβιτς (vids)

Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.

Σύνταξη
