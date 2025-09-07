Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση
«Για πρώτη φορά» από το ξέσπασμα του πολέμου «η οροφή και οι υψηλότεροι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές εξαιτίας εχθρικής επίθεσης», στο Κίεβο ανέφερε η πρωθυπουργός
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κτίριο που αποτελεί έδρα της κυβέρνησης της Ουκρανίας στο Κίεβο κατά το κύμα των νυχτερινών βομβαρδισμών της Ρωσίας στην πόλη με απολογισμό τουλάχιστον πέντε νεκρούς, τρεις στην πρωτεύουσα.
«Για πρώτη φορά» από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 «η οροφή και οι υψηλότεροι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές εξαιτίας εχθρικής επίθεσης», τόνισε η πρωθυπουργός Σβιριντένκο μέσω Telegram, μεταφορτώνοντας φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται ζημιές σε μέρος του κτιρίου, φλόγες που διακρίνονται σε μέρος του από δυο παράθυρα κι ελικόπτερο καθώς κάνει ρίψη νερού.
Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος μοιάζουν να έχουν κολλήσει σε κινούμενη άμμο τις τελευταίες ημέρες, το μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας κηρύχτηκε σε συναγερμό από τη νύχτα.
Η πρωτεύουσα έγινε στόχος εκτεταμένης επιδρομής drones, με τουλάχιστον τρεις νεκρές – ηλικιωμένη, νεαρή και κοριτσάκι – και άλλους 18 τραυματίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.
Πολλά άλλα κτίρια υπέστησαν επίσης ζημιές στις νυχτερινές επιδρομές.
«Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει»
«Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει σε αυτή την καταστροφή, όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις. Χρειάζεται να ενισχυθεί η πίεση των κυρώσεων, κυρίως στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο», ανέφερε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Σβιριντένκο, ζητώντας επίσης περισσότερα «όπλα» από συμμάχους της χώρας της.
Στα τέλη Αυγούστου, μαζική επιδρομή με drones και πυραύλους στο Κίεβο σκότωσε τουλάχιστον 25 ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές στα γραφεία της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.
Συγκριτικά, τα δημόσια κτίρια της Ουκρανίας έχουν μείνει αλώβητα στους σχεδόν καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς τα τελευταία τριάμισι χρόνια.
Τη νύχτα αναφέρθηκαν επίσης πλήγματα σε διάφορες άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως στη Ντνιπροπετρόφσκ όπου ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ ένα λόγο για θάνατο 54χρονου, και στη Ζαπορίζια όπου έγινε λόγος για νεκρή. Χθες βράδυ οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης έναν θάνατο στη Σούμι.
Πηγές: ΑΠΕ, AFP, Reuters
