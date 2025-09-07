Ένα βρέφος είναι μεταξύ των τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές επιθέσεις που τραυμάτισαν 18 άτομα στο Κίεβο και πυρπόλησαν δεκάδες κτίρια στην πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένου ενός κυβερνητικού κτιρίου, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε την Κυριακή ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο της πόλης μετά την επίθεση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία ξεκίνησε με ρίψεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ακολούθησαν πυραυλικές επιθέσεις.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters είδαν πυκνό καπνό να υψώνεται από το κτίριο στην περιοχή Πετσέρσκι της πόλης.

Η Ρωσία «εσκεμμένα και συνειδητά χτυπούσε πολιτικούς στόχους»

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσαν το βρέφος και μια νεαρή γυναίκα, ανέφερε ο Κλίτσκο στην εφαρμογή Telegram, ενώ μια έγκυος γυναίκα ήταν μεταξύ των πέντε τραυματιών που εισήχθησαν στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα, ο Κλίτσκο είχε δηλώσει ότι μια ηλικιωμένη γυναίκα είχε πεθάνει σε ένα καταφύγιο στην καταπράσινη περιοχή Νταρνίτσκι, ανατολικά του ποταμού Ντνίπρο.

Στη δυτική περιοχή Σβιατοσίνσκι, αρκετοί όροφοι ενός κτιρίου κατοικιών καταστράφηκαν μερικώς, δήλωσαν ο Κλίτσκο και αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η Ρωσία «εσκεμμένα και συνειδητά χτυπούσε πολιτικούς στόχους», δήλωσε στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο.

Δεκάδες εκρήξεις συγκλόνισαν επίσης την κεντρική πόλη Κρεμεντσούκ της Ουκρανίας, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε ορισμένες περιοχές, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Μαλέτσκι στο Telegram.

Είχαν στόχο τις μεταφορές και τις αστικές υποδομές

Οι ρωσικές επιδρομές στην Κριβί Ριχ στην ίδια περιοχή στόχευσαν τις μεταφορές και τις αστικές υποδομές, δήλωσε στο Telegram ο Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στην πόλη της Οδησσού, στα νότια, υπέστησαν ζημιές πολιτικές υποδομές και κτίρια κατοικιών, ενώ πυρκαγιές ξέσπασαν σε αρκετές πολυκατοικίες, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ στο Telegram.

Η Μόσχα δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοποίησαν αμάχους, αλλά χιλιάδες έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία με μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Καθώς η δυτική Ουκρανία αντιμετωπίζει την απειλή αεροπορικών επιθέσεων, η Πολωνία ενεργοποίησε τα δικά της και συμμαχικά αεροσκάφη για να διασφαλίσει την εναέρια ασφάλεια, δήλωσε η επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.