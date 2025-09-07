Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια

Βομβαρδισμός της Ρωσίας στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία (η οποία βρίσκεται στα βορειοανατολικά της χώρας), κοντά στα σύνορα, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Σάββατο το βράδυ.

«Κατόπιν εχθρικής επίθεσης στην περιφέρεια της κοινότητας Πούτβιλ, ένας άνθρωπος είναι νεκρός και υπάρχουν τραυματίες», ανάμεσά τους παιδί 9 ετών, ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ, όμως μετέφερε το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Εκατέρωθεν επιθέσεις στην ελεύθερη και την κατεχόμενη Ζαπορίζια στην Ουκρανία

Στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ρωσική επιδρομή επίσης χθες βράδυ στη Ζαπορίζια με drones τραυμάτισε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, 4 από τους οποίους εισήχθησαν σε νοσοκομεία, ανέφερε εξάλλου ο Ιβάν Φεντόροφ, ο περιφερειάρχης στον τομέα αυτόν που εν μέρει έχει καταληφθεί από τη Ρωσία, δημοσιοποιώντας φωτογραφίες που εικονίζουν πολυκατοικίες οι οποίες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Τα στρατεύματα του Κρεμλίνου κατέχουν περί το 20% της ουκρανικής επικράτειας. Τριάμισι χρόνια μετά την εισβολή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, οι διπλωματικές προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία μοιάζουν κολλημένες σε κινούμενη άμμο τις τελευταίες εβδομάδες.

Ουκρανικά drones χτύπησαν την οροφή του κέντρου εκπαίδευσης του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, χωρίς να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές ή αύξηση των επιπέδων ακτινοβολίας, ανακοίνωσε το Σάββατο η ρωσική διοίκηση του σταθμού που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο στην Ουκρανία.

Η επίθεση έλαβε χώρα περίπου 300 μέτρα από έναν αντιδραστήρα, ανέφερε η διοίκηση σε δήλωση που δημοσίευσε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Αυτό το κέντρο είναι μοναδικό, στεγάζει τον μοναδικό στον κόσμο πλήρους κλίμακας προσομοιωτή αίθουσας αντιδραστήρα, ο οποίος είναι εξαιρετικά σημαντικός για την εκπαίδευση του προσωπικού», ανέφερε η δήλωση.

Η επίθεση συνέβη 300 μέτρα από αντιδραστήρα – Κανένας κίνδυνος

Ο σταθμός, ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης με έξι αντιδραστήρες, δεν λειτουργεί, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται ενέργεια για να διατηρεί το πυρηνικό καύσιμο του σε χαμηλή θερμοκρασία. Η επίθεση δεν προκάλεσε διακοπές στη λειτουργία του σταθμού, ανέφερε η διοίκηση.

«Τα όρια ασφαλείας της λειτουργίας δεν παραβιάστηκαν και τα επίπεδα ακτινοβολίας παραμένουν φυσιολογικά», ανέφερε η διοίκηση.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την ρωσική αναφορά. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον σταθμό Ζαπορίζια τις πρώτες εβδομάδες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Κάθε πλευρά κατηγορεί τακτικά την άλλη για πυροβολισμούς ή άλλες ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρηνικό ατύχημα.