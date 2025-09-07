Ουκρανικά drones χτύπησαν την οροφή του κέντρου εκπαίδευσης του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, χωρίς να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές ή αύξηση των επιπέδων ακτινοβολίας, ανακοίνωσε το Σάββατο η ρωσική διοίκηση του σταθμού που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο στην Ουκρανία.

Η επίθεση έλαβε χώρα περίπου 300 μέτρα από έναν αντιδραστήρα, ανέφερε η διοίκηση σε δήλωση που δημοσίευσε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Αυτό το κέντρο είναι μοναδικό, στεγάζει τον μοναδικό στον κόσμο πλήρους κλίμακας προσομοιωτή αίθουσας αντιδραστήρα, ο οποίος είναι εξαιρετικά σημαντικός για την εκπαίδευση του προσωπικού», ανέφερε η δήλωση.

Η επίθεση συνέβη 300 μέτρα από αντιδραστήρα – Κανένας κίνδυνος

Ο σταθμός, ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης με έξι αντιδραστήρες, δεν λειτουργεί, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται ενέργεια για να διατηρεί το πυρηνικό καύσιμο του σε χαμηλή θερμοκρασία. Η επίθεση δεν προκάλεσε διακοπές στη λειτουργία του σταθμού, ανέφερε η διοίκηση.

«Τα όρια ασφαλείας της λειτουργίας δεν παραβιάστηκαν και τα επίπεδα ακτινοβολίας παραμένουν φυσιολογικά», ανέφερε η διοίκηση.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την ρωσική αναφορά. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον σταθμό Ζαπορίζια τις πρώτες εβδομάδες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Κάθε πλευρά κατηγορεί τακτικά την άλλη για πυροβολισμούς ή άλλες ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρηνικό ατύχημα.

Οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ρωσική επίθεση επίσης στη Ζαπορίζια

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση ρωσικού drone στη Ζαπορίζια. Αυτό ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, Ιβάν Φεντόροφ.

Μεταξύ των τραυματιών είναι τρεις γυναίκες και ένας άνδρας. Οι γιατροί εκτιμούν την κατάστασή τους ως μέτρια και τους παρέχουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Όπως είπε ο Φεντόροφ, υπάρχει επιβεβαίωση ότι επτά drone χτυπήθηκαν.

«Θέλω να ευχαριστήσω τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας – μερικά από τα drone καταρρίφθηκαν από τους στρατιώτες μας και δεν έφτασαν στους άμεσους στόχους τους», τόνισε ο επικεφαλής της OVA.