Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Ουκρανία: Τι επιδιώκει η Ρωσία με το πλήγμα στην έδρα της κυβέρνησης του Κιέβου για πρώτη φορά
Κόσμος 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:58

Ουκρανία: Τι επιδιώκει η Ρωσία με το πλήγμα στην έδρα της κυβέρνησης του Κιέβου για πρώτη φορά

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «αδίστακτη επίθεση» μετά το νέο πλήγμα της Ρωσίας στην Ουκρανία - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο επλήγη κατά τη διάρκεια επιθέσεων από τη Ρωσία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε αριθμό ρεκόρ drones και πυραύλων κατά την τελευταία νυχτερινή επίθεση

Η Ουκρανή πρωθυπουργός δήλωσε ότι η στέγη και οι επάνω όροφοι του κτιρίου υπέστησαν ζημιές και ότι ξέσπασε πυρκαγιά «λόγω εχθρικής επίθεσης».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ των οποίων ένα μωρό και μια νεαρή γυναίκα που έχασαν τη ζωή τους μετά από χτύπημα σε εννιαώροφο κτίριο κατοικιών στην περιοχή Σβιατοσίνσκι του Κιέβου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε αριθμό ρεκόρ drones και πυραύλων κατά την τελευταία νυχτερινή επίθεση – συνολικά πάνω από 800.

Σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας, εννέα πύραυλοι και 56 drones χτύπησαν 37 τοποθεσίες και τα συντρίμμια έπεσαν σε οκτώ τοποθεσίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν ζημιές στις πόλεις Ζαπορίζια, Κρίβι Ριχ και Οδησσό, καθώς και στις περιοχές Σούμι και Τσερνίχιβ.

«Τέτοιες δολοφονίες τώρα, σε μια εποχή που η πραγματική διπλωματία θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, αποτελούν σκόπιμο έγκλημα και απόπειρα παράτασης του πολέμου», τόνισε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να επιδείξει πολιτική βούληση για να σταματήσουν οι επιθέσεις.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικοβιομηχανικού συγκροτήματος και υποδομών που σχετίζονται με τις μεταφορές της Ουκρανίας, προκαλώντας ζημιές σε αποθήκες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Τι γνωρίζουμε για το κτίριο που επλήγη από τη Ρωσία

Το κτίριο της κυβέρνησης του Κιέβου που χτυπήθηκε είναι επίσης γνωστό ως κτίριο του υπουργικού συμβουλίου, καθώς στεγάζει τα γραφεία των κορυφαίων υπουργών της Ουκρανίας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, υποθέτει ότι ένα drone ενδέχεται να χτύπησε κατά λάθος το κτίριο του υπουργικού συμβουλίου μετά την αναχαίτισή του, αν και δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, όπως γράφει το BBC.

«Στην περιοχή Πετσέρσκ, ξέσπασε πυρκαγιά σε κυβερνητικό κτίριο, πιθανώς ως αποτέλεσμα της κατάρριψης ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους», έγραψε στο Telegram.

Αυτή είναι μια νέα εξέλιξη σχετικά με τις επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Μέχρι τώρα, κανένα κυβερνητικό κτίριο δεν είχε χτυπηθεί – το κέντρο του Κιέβου είναι πολύ καλά προστατευμένο, από την αρχή της πλήρους εισβολής. Αυτό λοιπόν θα ταρακουνήσει τον ουκρανικό πληθυσμό, σημειώνει το βρετανικό μέσο.

Είναι μια συμβολική επίθεση. Δείχνει επίσης ξεκάθαρα ότι οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι είναι έτοιμος για ειρήνη είναι απλώς λόγια του αέρα, σχολιάζει το BBC. Δεν σταματάει. Αντίθετα, η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της.

Τι είδε η ομάδα του BBC

Η ομάδα του BBC δεν επιτράπηκε να πλησιάσει το κτίριο του υπουργικού συμβουλίου. Ολόκληρη η περιοχή βρίσκεται πίσω από ένα σημείο ελέγχου, επειδή εκεί βρίσκονται όλα τα κυριότερα επίσημα κτίρια – η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και το προεδρικό μέγαρο.

Ωστόσο, νωρίτερα την Κυριακή, η ομάδα είδε μια μεγάλη στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό ακριβώς πίσω από το Μαϊντάν, την Πλατεία Ανεξαρτησίας.

Τότε άκουσαν και είδαν δύο ρωσικούς πυραύλους κρουζ να κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, πριν από άλλη μια έκρηξη.

