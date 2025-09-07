Η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης στο Κίεβο επλήγη κατά τη διάρκεια επιθέσεων από τη Ρωσία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε αριθμό ρεκόρ drones και πυραύλων κατά την τελευταία νυχτερινή επίθεση

Η Ουκρανή πρωθυπουργός δήλωσε ότι η στέγη και οι επάνω όροφοι του κτιρίου υπέστησαν ζημιές και ότι ξέσπασε πυρκαγιά «λόγω εχθρικής επίθεσης».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

This is how the headquarters of Ukraine’s government now looks after this morning’s Russian attack. Our whole team works in this building daily. Fortunately, no one was injured. Russian barbarism will not halt the work of Ukraine’s government. The walls will be repaired, they… pic.twitter.com/Zc8aXkAtK1 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 7, 2025

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ των οποίων ένα μωρό και μια νεαρή γυναίκα που έχασαν τη ζωή τους μετά από χτύπημα σε εννιαώροφο κτίριο κατοικιών στην περιοχή Σβιατοσίνσκι του Κιέβου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε αριθμό ρεκόρ drones και πυραύλων κατά την τελευταία νυχτερινή επίθεση – συνολικά πάνω από 800.

Σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας, εννέα πύραυλοι και 56 drones χτύπησαν 37 τοποθεσίες και τα συντρίμμια έπεσαν σε οκτώ τοποθεσίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν ζημιές στις πόλεις Ζαπορίζια, Κρίβι Ριχ και Οδησσό, καθώς και στις περιοχές Σούμι και Τσερνίχιβ.

«Τέτοιες δολοφονίες τώρα, σε μια εποχή που η πραγματική διπλωματία θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, αποτελούν σκόπιμο έγκλημα και απόπειρα παράτασης του πολέμου», τόνισε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να επιδείξει πολιτική βούληση για να σταματήσουν οι επιθέσεις.

Since last night, work has been ongoing to eliminate the consequences of Russian strikes – more than 800 drones, 13 missiles, including 4 ballistic. According to preliminary information, several drones crossed the border of Ukraine and Belarus. In Kyiv, ordinary residential… pic.twitter.com/CefQOopLtD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2025

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικοβιομηχανικού συγκροτήματος και υποδομών που σχετίζονται με τις μεταφορές της Ουκρανίας, προκαλώντας ζημιές σε αποθήκες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Τι γνωρίζουμε για το κτίριο που επλήγη από τη Ρωσία

Το κτίριο της κυβέρνησης του Κιέβου που χτυπήθηκε είναι επίσης γνωστό ως κτίριο του υπουργικού συμβουλίου, καθώς στεγάζει τα γραφεία των κορυφαίων υπουργών της Ουκρανίας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, υποθέτει ότι ένα drone ενδέχεται να χτύπησε κατά λάθος το κτίριο του υπουργικού συμβουλίου μετά την αναχαίτισή του, αν και δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, όπως γράφει το BBC.

«Στην περιοχή Πετσέρσκ, ξέσπασε πυρκαγιά σε κυβερνητικό κτίριο, πιθανώς ως αποτέλεσμα της κατάρριψης ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους», έγραψε στο Telegram.

Αυτή είναι μια νέα εξέλιξη σχετικά με τις επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Μέχρι τώρα, κανένα κυβερνητικό κτίριο δεν είχε χτυπηθεί – το κέντρο του Κιέβου είναι πολύ καλά προστατευμένο, από την αρχή της πλήρους εισβολής. Αυτό λοιπόν θα ταρακουνήσει τον ουκρανικό πληθυσμό, σημειώνει το βρετανικό μέσο.

Είναι μια συμβολική επίθεση. Δείχνει επίσης ξεκάθαρα ότι οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι είναι έτοιμος για ειρήνη είναι απλώς λόγια του αέρα, σχολιάζει το BBC. Δεν σταματάει. Αντίθετα, η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της.

Τι είδε η ομάδα του BBC

Η ομάδα του BBC δεν επιτράπηκε να πλησιάσει το κτίριο του υπουργικού συμβουλίου. Ολόκληρη η περιοχή βρίσκεται πίσω από ένα σημείο ελέγχου, επειδή εκεί βρίσκονται όλα τα κυριότερα επίσημα κτίρια – η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και το προεδρικό μέγαρο.

Ωστόσο, νωρίτερα την Κυριακή, η ομάδα είδε μια μεγάλη στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό ακριβώς πίσω από το Μαϊντάν, την Πλατεία Ανεξαρτησίας.

Τότε άκουσαν και είδαν δύο ρωσικούς πυραύλους κρουζ να κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, πριν από άλλη μια έκρηξη.