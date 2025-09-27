Ρωσία: Ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία – Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο
Η Ρωσία έχει καταλάβει περίπου το 0,8% της συνολικής επιφάνειας της Ουκρανίας από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας
Η Ρωσία ισχυρίστηκε σήμερα πως κατέλαβε τρία χωριά στην ανατολική Ουκρανία.
Συνεχίζει τις χερσαίες επιχειρήσεις της στην ανατολική Ουκρανία η Ρωσία
Συγκεκριμένα, σε ένα δελτίο Τύπου, ο ρωσικός στρατός ανέφερε πως κατέλαβε τις κοινότητες Ντεριλόνε και Μαΐσκε, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπως και εκείνη του Στεπόβε, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.
Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:
Russia claims its forces have captured three villages in eastern Ukraine as they continue to push through Ukrainian defenses in a series of intense and costly battles.#Russia #Ukraine #War pic.twitter.com/dnFY95A24I
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 27, 2025
Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν σταδιακά έδαφος κατά τη διάρκεια σφοδρών συγκρούσεων στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η Μόσχα έχει καταλάβει περίπου το 0,8% της συνολικής επιφάνειας της Ουκρανίας από τις αρχές του έτους.
Ουκρανική επίθεση με drones στην Τσουβασία
Ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν σήμερα σταθμό άντλησης πετρελαίου στην ρωσική περιοχή Τσουβασία, στις όχθες του ποταμού Βόλγα, με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία της μονάδας, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Όλεγκ Νικολάεφ σε ανάρτηση στο Telegram.
Ο Νικολάεφ δήλωσε ότι η επίθεση έγινε κοντά στο χωριό Κόναρ, σε απόσταση περίπου 1.200 χιλιομέτρων από το ουκρανικό έδαφος. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα και έχουν προκληθεί μόνο «μικρές ζημιές».
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις με drone σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές τις τελευταίες εβδομάδες, θέτοντας ως στόχο διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς εξαγωγής για να μειώσει τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές, να εντείνει την εγχώρια δυσαρέσκεια και να ωθήσει το Κρεμλίνο σε ειρηνευτικές συνομιλίες.
Ρωσικός βομβαρδισμός στην περιοχή της Χερσώνας
Την ίδια ώρα, η Ουκρανία ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες το βράδυ και άλλοι 12 τραυματίστηκαν σε έναν ρωσικό βομβαρδισμό στην περιοχή της Χερσώνας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, προσθέτοντας πως ένα άλλο πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή της Οδησσού.
