Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε την Τρίτη (23/9) στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο άρσης της απαγόρευσης πληγμάτων εντός της Ρωσίας με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς, αλλά δεν δεσμεύτηκε να το πράξει, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και έναν αξιωματούχο της Ουκρανίας.

Στο δημοσίευμα προστίθεται ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ και περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Νωρίτερα σήμερα, το Axios ανέφερε ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ να προμηθεύσει την Ουκρανία του με πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν στο Κίεβο τη δυνατότητα να χτυπήσει μέχρι και τη Μόσχα

Τα χαρακτηριστικά του Tomahawk

Ο πύραυλος Tomahawk είναι ένα όπλο παντός καιρού που χρησιμοποιείται εναντίον στόχων ξηράς και βάλλεται από υποβρύχια και πλοία. Μετά την εκτόξευσή του η προώθηση γίνεται σε δύο στάδια: Το πρώτο στάδιο χρησιμοποιεί ένα στερεό προωθητικό καύσιμο, ενώ το δεύτερο γίνεται μέσω ενός κινητήρα τούρμπο μέχρι τοn στόχο.

Η δυσκολία εντοπισμού του από τα ραντάρ έγκειται στο γεγονός ότι πετάει σε χαμηλό ύψος (έως 100 μέτρα) και έχει πολύ μικρή επιφάνεια (ενεργό διατομή). Ακόμη, ο κινητήρας του δεν εκπέμπει πολύ θερμότητα και έτσι οι ανιχνευτές υπέρυθρης ακτινοβολίας δεν μπορούν να τον εντοπίσουν.

Τα συστήματα καθοδήγησής του είναι είτε δορυφορικά (GPS) είτε ανίχνευσης εδάφους (TERCOM) είτε συνδυασμοί αυτών. Στο τελευταίο στάδιο, δηλαδή λίγο πριν προσκρούσει στον στόχο, κάνει ψηφιακή σύγκριση του στόχου που συναντά και αυτού που έχει στη μνήμη του (DSMAC).

Το όπλο αυτό έχει εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια με CEP που φτάνει τα λίγα μέτρα. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σταθερούς και ιδιαίτερα θωρακισμένους στόχους. Οι στόχοι αυτοί είναι συνήθως εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκες πυρομαχικών και όπλων, εγκαταστάσεις Διοίκησης, Ελέγχου και Επικοινωνιών (οι γνωστοί C3 στόχοι).