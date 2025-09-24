Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο – Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε άλλη μια στροφή – τουλάχιστον λεκτικά – σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεν περίμεναν τη δήλωση Τραμπ, αλλά δηλώνουν ευχαριστημένοι

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, το Truth Social, υποστήριξε ότι το Κίεβο, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μπορεί να κερδίσει πίσω όλα τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία μετά την εισβολή της πάνω από τρία χρόνια πριν.

«Με τον καιρό, την υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ πιθανή επιλογή», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετά από συνάντηση που είχε την Τρίτη με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δύο τους συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το προηγούμενο διάστημα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα θα πρέπει να παραχωρήσουν εδάφη για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του είχαν αντιταχθεί στην πρόταση του για εδαφικό συμβιβασμό με σκοπό την επίτευξη ειρήνης.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ επέκρινε τη στάση της Ρωσίας, λέγοντας ότι πολεμά «χωρίς στόχο» σε έναν πόλεμο που μια «πραγματική στρατιωτική δύναμη» θα είχε κερδίσει σε «λιγότερο από μια εβδομάδα».

Δείτε την ανάρτηση Τραμπ:

«Χάρτινη τίγρης» η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε επίσης τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη», λέγοντας ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ «Πούτιν και η Ρωσία βρίσκονται σε ΜΕΓΑΛΗ οικονομική δυσχέρεια και ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ουκρανία να δράσει».

Το Al Jazeera υπενθυμίζει ότι η Ρωσία έχει καταλάβει σχεδόν το 20% της Ουκρανίας από την εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Μόσχα προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας της Ουκρανίας το 2014 και θεωρεί ότι αυτή δεν σχετίζεται με την τωρινή εισβολή της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δείξει στο παρελθόν χλιαρή υποστήριξη προς τον Ζελένσκι, τον οποίο επέπληξε live στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, ενώ κατά τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου είπε στον Ουκρανό ηγέτη: «δεν έχεις τα χαρτιά» για να επιτύχεις ένα καλό αποτέλεσμα από τη Ρωσία.

Ωστόσο, κατά τη συνάντησή τους την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει «μεγάλο σεβασμό για τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία. Είναι πραγματικά εκπληκτικό».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ «για τις προσωπικές του προσπάθειες για να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο».

Μετά τη συνάντησή τους, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου και πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα για το Κίεβο.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε αρχικά αποκλείσει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και ζήτησε από τους Ευρωπαίους ηγέτες να εντείνουν τη στρατιωτική τους υποστήριξη προς το Κίεβο.

«Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να δώσει εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία μετά το τέλος αυτού του πολέμου», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

Η στροφή του Τραμπ ήρθε μετά την αποτυχία της συνάντησης με τον Πούτιν στην Αλάσκα

Το AJ σημειώνει ότι ο Τραμπ, ο οποίος είχε επικρίνει την πολιτική του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν για την Ουκρανία, έχει καταβάλει προσπάθειες για να σταματήσει τον πόλεμο από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, είχε υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την ορκωμοσία του.

Αρχικά κατηγόρησε την Ουκρανία για τον πόλεμο, αλλά μετά την αποτυχία της συνάντησης κορυφής με τον Πούτιν τον Αύγουστο στην Αλάσκα, εξέφρασε την ενόχλησή του, λέγοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης τον απογοήτευσε.

Σε ρεπορτάζ από τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο διπλωματικός συντάκτης του Al Jazeera, Τζέιμς Μπέις, δήλωσε ότι η ανάρτηση του Τραμπ αντιπροσωπεύει μια πραγματική αλλαγή στη θέση των ΗΠΑ, διότι αυτό που ζήτησε ο Ζελένσκι από την πρώτη μέρα είναι η Ουκρανία να ανακτήσει όλο το έδαφός της, ενώ ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι αυτό δεν ήταν δυνατό.

«Φαίνεται ότι η θέση των ΗΠΑ έχει αλλάξει εντελώς. Είχαμε τη μεγάλη συνάντηση κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα, όπου συζητούσαν για κάποιο είδος ειρηνευτικής συμφωνίας. Τώρα γίνεται λόγος για μια στρατιωτική επιλογή, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία θα μπορούσε ενδεχομένως να ανακτήσει όλο το έδαφός της και να κερδίσει τον πόλεμο», είπε ο Μπέις.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όταν η είδηση για την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social σχετικά με την Ουκρανία έγινε γνωστή στα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ, πολλοί Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών και διπλωμάτες εξέφρασαν την έκπληξή τους και δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν την αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Ουκρανία, αλλά την υποδέχτηκαν με ικανοποίηση.

Υπέρ της κατάρριψης των ρωσικών αεροσκαφών που εισέρχονται σε νατοϊκό εναέριο χώρο

Εκτός από την Ουκρανία, ο Τραμπ φάνηκε επίσης να τάσσεται υπέρ μιας ισχυρής αντίδρασης του ΝΑΤΟ σε τυχόν μελλοντικές εισβολές, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη Γενική Συνέλευση.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν τα ρωσικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους, απάντησε στους δημοσιογράφους: «Ναι, το πιστεύω».

Ο Τραμπ, ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το αν πιστεύει ότι ο Πούτιν εξακολουθεί να είναι αξιόπιστος διαπραγματευτικός εταίρος, καθώς οι επιθέσεις της Μόσχας κατά της Ουκρανίας συνεχίζονται.

«Θα σας ενημερώσω σε περίπου ένα μήνα από τώρα, εντάξει;», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να εμπιστεύεται τον Πούτιν.

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός είχε δώσει στο παρελθόν ξανά και ξανά προθεσμίες δύο εβδομάδων για να λάβει απόφαση σχετικά με το αν θα λάβει νέα μέτρα κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων.

Στον απόηχο των παραβιάσεων και την ενίσχυση της πτέρυγας του ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη

Οι εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης σχετικά με την Ουκρανία έχουν κλιμακωθεί λόγω των πρόσφατων παραβιάσεων του εναέριου χώρου μιας σειράς χωρών και τις κατηγορίες των Ευρωπαίων προς τη Μόσχα.

Το ΝΑΤΟ έστειλε μαχητικά αεροσκάφη μετά την παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 για 12 λεπτά την Παρασκευή, με αποτέλεσμα το Ταλίν να ζητήσει σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και συνομιλίες με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, επικαλούμενο το Άρθρο 4 της Συμμαχίας.

Η Πολωνία, επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ρωσικά drones είχαν παραβιάσει επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στην Ουκρανία, κατηγορώντας ανοιχτά τη Μόσχα.

Το ΝΑΤΟ «προειδοποίησε» τη Ρωσία την Τρίτη ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα» για να υπερασπιστεί τα νατοϊκά εδάφη, καταδικάζοντας τη Μόσχα για παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας σε «ένα μοτίβο όλο και πιο ανεύθυνης συμπεριφοράς».