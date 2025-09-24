Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έβγαλε λόγο στην 80η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι ο πολεμικός εξοπλισμός είναι αυτός που αποφασίζει για την τύχη των ανθρώπων, ενώ καταδίκασε την συνέχιση του πολέμου από την Ρωσία στην Ουκρανία και κάλεσε για συλλογική δράση, ώστε να μπει «στοπ» στην πολεμική σύγκρουση.

Η δύναμη των όπλων πίσω από τις πολεμικές συγκρούσεις

«Κανείς εκτός από εμάς τους ίδιους δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια», είπε. «Μόνο ισχυρές συμμαχίες. Μόνο ισχυροί εταίροι. Και μόνο τα δικά μας όπλα». Υποστήριξε ότι το διεθνές δίκαιο δεν λειτουργεί χωρίς την υποστήριξη «ισχυρών φίλων» και, τελικά, χωρίς στρατιωτική βοήθεια.

«Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει», είπε, χαρακτηρίζοντας το ως «τρομερή» αλλά αναπόφευκτη πραγματικότητα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΟΗΕ.

«Οι Ουκρανοί είναι ειρηνικοί άνθρωποι, αλλά είναι άνθρωποι που θέλουν να ζουν ελεύθερα στη δική τους ανεξάρτητη χώρα. Γι’ αυτό επενδύουμε στην άμυνα. Για πολλά έθνη, απλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος».

Ανίκανο το παγκόσμιο σύστημα να αποτρέψει πολέμους, τόνισε ο Ζελένσκι

Επεσήμανε τις συγκρούσεις στο Σουδάν, τη Σομαλία και την Παλαιστίνη ως απόδειξη ενός παγκόσμιου συστήματος ανίκανου να αποτρέψει την αιματοχυσία ή να προσφέρει λύσεις.

«Τόσο αδύναμοι έχουν γίνει αυτοί οι θεσμοί», είπε. «Για δεκαετίες, μόνο δηλώσεις και δηλώσεις».

Αναφερόμενος στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, προειδοποίησε για τη χρήση χημικών όπλων και την πείνα ως όπλα εναντίον του λαού του, την απαγωγή χιλιάδων ουκρανικών παιδιών και τις συνεχείς επιθέσεις γύρω από το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης στη Ζαπορίζια.

«Χθες, ο σταθμός αντιμετώπισε ξανά διακοπή ρεύματος», είπε, αυξάνοντας τον κίνδυνο καταστροφής.

Σημείωσε επίσης τις πρόσφατες εισβολές ρωσικών drone και μαχητικών αεροσκαφών στην Πολωνία και την Εσθονία, καθώς και την παρέμβαση στη γειτονική Μολδαβία.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να χάσει τη Μολδαβία», είπε, προσθέτοντας ότι η υποστήριξη της σταθερότητας της χώρας «δεν είναι δαπανηρή, αλλά η αποτυχία να το πράξουμε θα έχει πολύ υψηλότερο κόστος».

Ένας «καταστροφικός» αγώνας εξοπλισμών μέσω της τεχνητής νοημοσύνης

Ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι αδύναμες διεθνείς αντιδράσεις επιταχύνουν τον παγκόσμιο αγώνα εξοπλισμών, ο οποίος πλέον διαμορφώνεται από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Αγαπητοί ηγέτες, βιώνουμε σήμερα τον πιο καταστροφικό αγώνα εξοπλισμών στην ιστορία της ανθρωπότητας, διότι αυτή τη φορά περιλαμβάνει την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε. «Χρειαζόμαστε τώρα παγκόσμιους κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη στα όπλα. Και αυτό είναι εξίσου επείγον με την πρόληψη της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων».

Είπε ότι η Ουκρανία είχε αναπτύξει επιθετικά drones και θαλάσσια drones από ανάγκη, απωθώντας το ρωσικό ναυτικό στη Μαύρη Θάλασσα και χτυπώντας στρατηγικά βομβαρδιστικά.

«Τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί αν ο [Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ] Πούτιν δεν είχε ξεκινήσει αυτή την επίθεση», είπε.

Αναγκαία η κοινή δράση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προέτρεψε τις χώρες να δράσουν συλλογικά για να τερματίσουν τον πόλεμο.

«Το να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο τώρα και μέσα στον παγκόσμιο αγώνα εξοπλισμών είναι φθηνότερο από το να χτίσουμε αργότερα υπόγεια νηπιαγωγεία ή τεράστια καταφύγια για κρίσιμες υποδομές», τόνισε.

«Το να σταματήσουμε τη Ρωσία τώρα έχει μικρότερο κόστος από το να αναρωτιόμαστε ποιος θα είναι ο πρώτος που θα κατασκευάσει ένα απλό drone που θα μεταφέρει πυρηνική κεφαλή».

Είπε ότι περισσότερες από 40 χώρες συμμετέχουν ήδη στη συμμαχία της Ουκρανίας και ζήτησε ευρύτερη υποστήριξη.

«Μην μένετε σιωπηλοί ενώ η Ρωσία συνεχίζει να παρατείνει αυτόν τον πόλεμο», κατέληξε ο Ζελένσκι. «Παρακαλώ, εκφράστε την καταδίκη σας. Παρακαλώ, ενωθείτε μαζί μας για την υπεράσπιση της ζωής και του διεθνούς δικαίου και της τάξης. Οι άνθρωποι περιμένουν δράση».