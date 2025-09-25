Ζελένσκι στο Κρεμλίνο: Τελειώστε τον πόλεμο ή βρείτε καταφύγια
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε επίσης ότι δεν προτίθεται να παραμείνει στην ηγεσία της χώρας σε περίοδο ειρήνης
«Εάν η Ρωσία δεν τερματίσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου καλό θα είναι να ξέρουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο».
Την παραπάνω δήλωση έκανε μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στον Μπαράκ Ράβιντ για την εκπομπή «The Axios Show».
Στην ίδια συνέντευξη ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι δεν προτίθεται να παραμείνει στην ηγεσία της χώρας σε περίοδο ειρήνης.
Οι αναφορές Ζελέσνσκι στην υποστήριξη του Τραμπ
Ο Ζελένσκι αποκάλυψε πως έλαβε τη ρητή υποστήριξη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να πλήξει στόχους στη Ρωσία, όπως ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια όπλων.
Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι αν η Ουκρανία λάβει πρόσθετα όπλα μεγάλου βεληνεκούς από τις ΗΠΑ, «θα τα χρησιμοποιήσει».
Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι στη συνάντησή του με τον Τραμπ, την Τρίτη, ζήτησε ένα συγκεκριμένο νέο οπλικό σύστημα, το οποίο –όπως τόνισε– θα ανάγκαζε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Ωστόσο, δεν αποκάλυψε ποιο είναι αυτό το σύστημα, λέγοντας πως θα το ονομάσει «όταν κλείσουν οι κάμερες», ενώ ανέφερε ότι ο Τραμπ του απάντησε: «Θα το δουλέψουμε».
Η συνέντευξη δόθηκε στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Τετάρτης, λίγο πριν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναχωρήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το Κίεβο.
