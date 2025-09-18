Ο ρώσος στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ έκανε επιθεωρήσεις σε θέσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική επικράτεια χθες Τετάρτη και διαβεβαίωσε πως σημειώνονται προελάσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, με τις σφοδρότερες μάχες να συνεχίζονται στην περιοχή της Πόκροφσκ, σημαντικού κόμβου από τη σκοπιά του εφοδιασμού (στη φωτογραφία αρχείου του Sputnik/Vyacheslav Prokofyev via Reuters, επάνω, ο Βαλέρι Γκεράσιμοφ).

Ο στρατηγός Γκεράσιμοφ, επικεφαλής του γενικού επιτελείου, αναφέρθηκε σε πρόοδο στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια Ντονέτσκ, επίκεντρο των εχθροπραξιών, και δυτικότερα, στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ.

«Ο εχθρός, με κάθε μέσο και δίχως να λογαριάζει τις απώλειες, προσπαθεί ανεπιτυχώς να σταματήσει την προέλασή μας»

«Τα στρατεύματά μας στη ζώνη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης προελαύνουν σε πρακτικά όλες τις κατευθύνσεις», είπε ο στρατηγός, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Οι βαρύτερες μάχες γίνονται στην κατεύθυνση της Κρασναρμέισκ», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας την ονομασία της Πόκροφσκ την εποχή της σοβιετικής ένωσης.

Εκεί, «ο εχθρός, με κάθε μέσο και δίχως να λογαριάζει τις απώλειες, προσπαθεί ανεπιτυχώς να σταματήσει την προέλασή μας και να ανακτήσει την πρωτοβουλία» των κινήσεων, συνέχισε.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, πάντα κατά τον στρατηγό Γκεράσιμοφ, «ανέπτυξαν τις καλύτερα εκπαιδευμένες και πιο αξιόμαχες μονάδες τους, αποσύροντάς τις από άλλες περιοχές. Κι αυτό διευκολύνει την προέλαση των δικών μας δυνάμεων σε άλλους τομείς».

Εξακολουθώντας να προελαύνουν αργά στην ανατολική Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν ασταμάτητα επιθέσεις στην περιοχή γύρω από την Πόκροφσκ επί μήνες.

Σύμφωνα με τον στρατηγό Γκεράσιμοφ σημειώνεται επίσης πρόοδος στις επιχειρήσεις για την κατάληψη της Κούπιανσκ, κατά μεγάλο μέρος ισοπεδωμένης πόλης στην περιφέρεια Χάρκοβο (βορειοανατολικά) και Γιάμπιλ, ανατολικότερα.

Αποτυχίες βλέπει ο Ζελένσκι

Η αποτίμηση του επικεφαλής του ρωσικού επιτελείου βρίσκεται σε αντίθεση με αυτήν του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επιτελών του. Χθες ο πρόεδρος Ζελένσκι υποστήριξε πως η Μόσχα έχει υποστεί τέτοιες απώλειες που δεν έχει «τη δύναμη για μεγάλης κλίμακας επιθέσεις».

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα δήλωνε στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News πως οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταγράψει παρά ελάχιστες επιτυχίες στα μέτωπα, «τρεις ρωσικές επιθέσεις έχουν αποτύχει» μολονότι «σχεδιάζουν άλλες δύο σοβαρές επιθέσεις».

Εξέφρασε εξάλλου ικανοποίηση διότι επίκεινται άμεσα παραδόσεις δυτικών όπλων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εκπρόσωπος μονάδας του ουκρανικού στρατού ανακοίνωσε χθες πως πολλοί ρώσοι στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν προσπαθώντας να προωθηθούν στην Κούπιανσκ.

Οι δυο πλευρές σπανίως δημοσιοποιούν αριθμούς για τις απώλειές τους στον πόλεμο που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022 κι όταν το κάνουν ειδικοί επισημαίνουν πως είναι πολύ υποτιμημένοι.

