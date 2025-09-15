Απειλές, κυρίως προς τις χώρες της Ευρώπης, εξαπέλυσε σήμερα Δευτέρα, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι η εφαρμογή της ιδέας για τη δημιουργία ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία και η δυνατότητα των χωρών του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα σήμαινε πόλεμο μεταξύ της συμμαχίας και της Ρωσίας.

Ο ίδιος πήρε θέση και στις αναφορές που ακούγονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατυπώνει την ιδέα να χρησιμοποιηθούν ‘παγωμένα’ ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων για να στηριχθεί η Ουκρανία, στέλνοντας προειδοποιητικά μηνύματα.

Για τη τυχόν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία

«Σοβαρά, η εφαρμογή της προκλητικής ιδέας του Κιέβου και άλλων ηλιθίων να δημιουργήσουν μια «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία» και να επιτρέψουν στις χώρες του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μας θα σημαίνει μόνο ένα πράγμα: τον πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία», έγραψε ο πολιτικός στο κανάλι του στο Telegram, σχολιάζοντας μια δήλωση του Πολωνού υπουργού Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι σχετικά με την εισαγωγή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία.

Ο Μεντβέντεφ σημείωσε ότι η ισχυρή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Eastern Guardian» τον διασκέδασε. «Αυτό φαίνεται να είναι το μόνο που έχει απομείνει από τον «συνασπισμό των προθύμων», επεσήμανε.

Ο πολιτικός, σύμφωνα με το TASS, σχολίασε επίσης την επίσκεψη του Εσθονού υπουργού Άμυνας, Χάνο Πέβκουρ, στην Ουκρανία.

«Ένας Εσθονός υπουργός Άμυνας έφτασε στο Κίεβο. Απειλεί. Όσο μικρότερη είναι η χώρα, τόσο πιο επιθετικοί και ανόητοι τείνουν να είναι οι ηγέτες της», σημείωσε ο Μεντβέντεφ.

Τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Παράλληλα η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα ευρωπαϊκά κράτη ότι θα κινηθεί κατά όποιας χώρας προσπαθήσει να κατασχέσει περιουσιακά της στοιχεία ύστερα από αναφορές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατυπώνει την ιδέα να χρησιμοποιηθούν ‘παγωμένα’ ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων για να στηριχθεί η Ουκρανία.

Αφότου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε τον στρατό του στην Ουκρανία το 2022, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της απαγόρευσαν τις συναλλαγές με τη ρωσική κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών και μπλόκαραν ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 300-350 δισεκ. δολαρίων, κυρίως αμερικανικά και βρετανικά κρατικά ομόλογα που διακρατούνται σε ευρωπαϊκό αποθετήριο τίτλων.

Το Reuters μετέδωσε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει νέο τρόπο για να χρηματοδοτήσει την άμυνα της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας τους τόκους από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν ‘παγώσει’ στην Ευρώπη.

Το Politico μετέδωσε ότι η Κομισιόν εξετάζει την ιδέα να χρησιμοποιήσει ρωσικές καταθέσεις σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από ομόλογα που φθάνουν στη λήξη τους και που ανήκουν στη Ρωσία για να επιδιώξει «Δάνειο Επανορθώσεων» για την Ουκρανία.

Ρωσικές προειδοποιήσεις

«Εάν συμβεί αυτό, η Ρωσία θα κινηθεί κατά των κρατών της ΕΕ, και των Ευρωπαίων αχρείων από τις Βρυξέλλες και μεμονωμένες χώρες της ΕΕ που προσπαθούν να κατασχέσουν την περιουσία μας, έως τα τέλη του αιώνα», έγραψε ο πρώην Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο Telegram.

Η Ρωσία θα κινηθεί κατά ευρωπαϊκών χωρών με «όλους τους δυνατούς τρόπους» και σε «όλα τα δυνατά διεθνή και εθνικά δικαστήρια» καθώς και «εξωδικαστικά», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, που αυτή τη στιγμή είναι αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Ρωσία δηλώνει ότι η όποια κατάσχεση περιουσιακών της στοιχείων ισοδυναμεί με κλοπή και θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα ομόλογα και τα νομίσματα των ΗΠΑ και της Ευρώπης.