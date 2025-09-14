Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου μετά τον συναγερμό που σήμανε σε Πολωνία και Ρουμανία για εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ήξεραν ακριβώς πού πετούσαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους, δεν επρόκειτο για αυθαιρεσία κάποιου χαμηλόβαθμου διοικητή, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. «Πρόκειται για προφανή επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Η κίνηση αυτή απαιτεί προληπτική δράση από τη Δύση. Η Ρωσία πρέπει να υποστεί τις συνέπειες, συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Προέτρεψε για ακόμη μια φορά τους συμμάχους για επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος εμπορικών εταίρων της Ρωσίας, απηχώντας τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Τόνισε επίσης την ανάγκη για δημιουργία κοινού συστήματος ασφαλείας.

Ο Ζελένσκι προειδοποιεί την Ευρώπη για ρωσικά drones στο έδαφός της

«Μην περιμένετε δεκάδες Shahed (drones) και βαλλιστικούς πυραύλους προτού πάρετε τελικά αποφάσεις», είπε απευθυνόμενος στους ευρωπαίους συμμάχους.

Ο ουκρανός πρόεδρος είχε αναφερθεί εξάλλου στο ζήτημα της επιβολής κυρώσεων, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Είπε ότι ήταν αναγκαίο να συρρικνωθεί το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, επαίνεσε την πρόταση Τραμπ για συντονισμένη δράση κατά της Ρωσίας. «Ζητώ από όλους τους εταίρους να σταματήσουν να αναζητούν δικαιολογίες» για να μην επιβάλουν κυρώσεις, είπε ο Ζελένσκι, απευθυνόμενος σε Ευρώπη, ΗΠΑ, G7 και G20.

Που ανιχνεύτηκε το drone

Η περιοχή στην οποία ανιχνεύτηκε η είσοδος του ρωσικού drone είναι στην ρουμανική πόλη Τσίλια Βέτσε η οποία βρίσκεται απέναντι από την Ουκρανική Κίλια. Η απόσταση είναι πολύ μικρή ακόμα και για τις περιπτώσεις που εντός της Ρουμανίας έχουν βρεθεί συντρίμμια από ρωσικά drone. Μέσα της Ρουμανίας αναφέρουν πως συντρίμμια έχουν βρεθεί και στην περιοχή Πλαούρου, πάλι στα σύνορα Ρουμανίας – Ουκρανίας.

Πέραν από την περίπτωση εσκεμμένης είσοδου στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, τα ρωσικά drone μπορεί να έχουν χτυπηθεί εντός ουκρανικού εναέριου χώρου και να έχουν καταρριφθεί στον ρουμανικό ή ακόμα και να αποκλίνουν λόγω παρεμβολών. Χωρίς πάντα να αποκλείεται το ενδεχόμενο οι χειριστές τους να ξεφεύγουν από τα όρια δράσης που τους έχουν δοθεί κυνηγώντας τον στόχο τους.

Ουκρανικά μέσα αναφέρουν πληροφορίες για το drone πάνω από την Τσίλια Βέτσε και πως «κινήθηκε νοτιοδυτικά για 20 χιλιόμετρα μέχρι που χάθηκε από τα ραντάρ». Υπάρχει δηλαδή πιθανότητα να μπήκε ξανά εντός του ουκρανικού εναέριου χώρου και να χτύπησε στόχο, να βγήκε εκτός εμβέλειας των χειριστών του ή να καταρρίφθηκε και να μην έχει εντοπιστεί.