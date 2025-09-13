Τραμπ: Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αν συμφωνήσει το ΝΑΤΟ, υπό όρους – «Απλά πείτε πότε»

Δημοσίευση έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, υπό όρους, ζητώντας να υπάρξει συμφωνία με το ΝΑΤΟ.

Όπως τόνισε, σημείο-κλειδί για μία τέτοια συμφωνία είναι το ΝΑΤΟ να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από την Ρωσία. Παράλληλα, η δημοσίευσή του υπονοεί την ανάγκη από κοινού ΗΠΑ και ΝΑΤΟ να εφαρμόσουν δασμούς στην Κίνα, καθώς «η Κίνα έχει ισχυρό έλεγχο, ακόμη και επιρροή, επί της Ρωσίας, και αυτοί οι ισχυροί δασμοί θα σπάσουν αυτή την επιρροή».

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο ρόλος του στον πόλεμο είναι επικουρικός, καθώς η διαμάχη αυτή είναι «του Μπάιντεν και του Ζελένσκι. Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει και να σωθούν χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών», τονίζοντας για πολλοστή φορά ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε συμβεί αν ήταν εκείνος πρόεδρος.

Η ανάρτηση του Τραμπ

«ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ για ΝΙΚΗ είναι πολύ μικρότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένα κράτη είναι συγκλονιστική! Αυτό αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας. Εν πάση περιπτώσει, είμαι έτοιμος να «προχωρήσω» όταν είστε έτοιμοι. Απλά πείτε πότε», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Συνέχισε δηλώνοντας ότι πιστεύει «πως αυτό, σε συνδυασμό με το ΝΑΤΟ, ως ομάδα, που επιβάλλει δασμούς 50% έως 100% στην Κίνα, οι οποίοι θα καταργηθούν πλήρως μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία, θα συμβάλει επίσης σημαντικά στον τερματισμό αυτού του θανατηφόρου, αλλά ΓΕΛΟΙΟΥ, πολέμου. Η Κίνα έχει ισχυρό έλεγχο, ακόμη και επιρροή, επί της Ρωσίας, και αυτοί οι ισχυροί δασμοί θα σπάσουν αυτή την επιρροή. Αυτός δεν είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ του Μπάιντεν και του Ζελένσκι. Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει και να σωθούν χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών (7.118 ζωές χάθηκαν μόνο την περασμένη εβδομάδα. ΤΡΕΛΟ!)».

«Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο ΠΟΛΕΜΟΣ θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, απλώς σπαταλάτε το χρόνο μου και το χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ», είπε ολοκληρώντας την ανάρτησή του.