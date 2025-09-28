Κρεμλίνο: Απάντηση στις απειλές του Ζελένσκι περί καταφυγίων
«H κατάσταση στο μέτωπο δείχνει το αντίθετο» λέει ο Πεσκόφ σχολιάζοντας τα λεγόμενα του Ζελένσκι
Τις απειλές που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι Ρώσοι αξιωματούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια, απέρριψε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, λέγοντας πως η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο και η διαπραγματευτική θέση της επιδεινώνεται.
Ο Ζελένσκι είπε στο Axios ότι τα κέντρα της ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, αποτελούν πιθανούς στόχους, προσθέτοντας πως οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου «πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια».
«Ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει ότι είναι γενναίος στρατιώτης»
«Ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους, που ενεργούν τώρα ως οι κουβαλητές, ότι είναι ένας τόσο πολύ γενναίος στρατιώτης», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ στην κρατική τηλεόραση.
«Στο μεταξύ, η κατάσταση στο μέτωπο δείχνει το αντίθετο. Κάθε ημέρα που περνά, η κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται αμείλικτα. Και κάθε ημέρα οι διαπραγματευτικές θέσεις της Ουκρανίας επιδεινώνονται αμείλικτα», είπε.
Η Ρωσία ελέγχει 114.918 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή περίπου το 19% της Ουκρανίας και έχει καταλάβει 4.729 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικών εδαφών τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το φιλοουκρανικό DeepState.
Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του Κρεμλίνου της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Παβέλ Ζαρούμπιν, πώς το Κρεμλίνο θα αντιλαμβανόταν μία επίθεση στο κέντρο της ρωσικής εξουσίας, ο Πεσκόφ απάντησε ότι «είναι καλύτερο να μην το συζητάμε καν αυτό», θέλοντας να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες.
