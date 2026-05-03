Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0: Το Τριφύλλι τις εντυπώσεις, η Ένωση την ουσία (vid)
Ο Παναθηναϊκός έδειξε σφυγμό και άντεξε παρά την αποβολή του Χάβι, η πρωτοπόρος ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και το 0-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ικανοποίησε τους πάντες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στο «Απόστολος Νικολαΐδης» δεν θα μείνει στην ιστορία. Το τελικό 0-0 και το θέαμα που δεν ήταν εντυπωσιακό θα ξεχαστούν σύντομα, ενώ όλοι αποχώρησαν ικανοποιημένοι. Ο Παναθηναϊκός γιατί εμφανίστηκε ανταγωνιστικός μετά από δύο αναιμικές εμφανίσεις με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ενώ άντεξε παρά τη αποβολή του Χάβι μόλις στο 17′. Η ΑΕΚ γιατί μπορεί να μην νικήσε, όμως με την ήττα του Ολυμπιακού αύξησε τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση στους έξι βαθμούς και προβάλλει ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον τίτλο.

Η Ένωση συνεχίζει πρωτοπόρος, έβγαλε άλλη μία δύσκολη έδρα μετά το «Καραϊσκάκης» και έχει δύο από τα τρία παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, προκειμένου να στεφθεί πρωταθλήτρια. Ίσως ο Μάρκο Νίκολιτς να έχει παράπονα από τους παίκτες που δεν έκαναν ότι μπορούσαν, έχοντας το αβαντάζ, αλλά ο σκοπός επιτεύχθηκε…

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μάλλον αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο της συντριβής και της εξαγρίωσης των οπαδών και λειτούργησε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Όλοι βελτιώθηκαν από το 20′ και μετά, απέφυγαν τα λάθη και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, άξιζαν και ένα γκολ. Ωστόσο, η ουσία δεν αλλάζει και το Τριφύλλι θα περιοριστεί στην τέταρτη θέση και καλείται να δείξει εξίσου καλό πρόσωπο στον Β’ γύρο των Playoffs.

Η αποβολή του Χάβι άλλαξε το ματς

Η πρώτη ευκαιρία της ΑΕΚ σημειώθηκε στο 11′ από μία εκτέλεση πλάγιου άουτ του Πήλιου, η μπάλα κόντραρε στους Πάλμερ-Μπράουν και Ίνγκασον και στρώθηκε στον Περέιρα που πλάσαρε, όμως ο Λαφόν απέκρουσε σε κόρνερ. Αλλά οι ισορροπίες άλλαξαν στο 17′ σε άλλο ένα παιδιαριώδες ατομικό λάθος… Ο Ίνγκασον πήγε να εκτελέσει με πάσα προς τον Κοντούρη ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή, εκείνος αιφνιδιάστηκε και γλίστρησε, ο Πινέδα έκλεψε και βγήκε στην αντεπίθεση και πάσαρε στον κενό χώρο στον Ζίνι, τον οποίο ανέτρεψε ο Χάβι για να μην τον αφήσει να μπει στην περιοχή.

Ο διαιτητής Μέλερ απέβαλλε με απ’ ευθείας κόκκινη τον Ισπανό αμυντικό, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό με δέκα παίκτες. Ακολούθως ο Πινέδα εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα βρήκε στο τείχος και στρώθηκε στον Ζίνι που σούταρε, αλλά το πλασέ του κόντραρε στον Ταμπόρδα και χτύπησε στο δοκάρι. Ο Παναθηναϊκός είχε τη δική του στιγμή στο 37′, όταν ο Τεττέη ξέφυγε από τον Πήλιο από δεξιά και πάσαρε παράλληλα στο πέναλτι, ο Αντίνο δεν βρήκε τη μπάλα και σούταρε ο επερχόμενος Κυριακόπουλος, αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε με το πόδι.

Η μεγάλη ευκαιρία του Μπακασέτα

Από το Τριφύλλι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι στο 47′. Ο Τεττέη πέρασε από τον Πενράις και μετά τον Περέιρα, εκείνος τον τράβηξε στο όριο της μεγάλης περιοχής και ο επιθετικός του Παναθηναϊκού βρέθηκε στο έδαφος. Ο Τούρκος Ουμούτ Μέλερ δεν σφύριξε ούτε καν φάουλ, ενώ δεν υπήρξε ούτε παρέμβαση του VAR και το παιχνίδι συνεχίστηκε. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι «πράσινοι» είχαν επιθετικότητα και απείλησαν με σουτ του Τεττέη, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν ένα τετ-α-τετ με τον Βάργκα, το πλασέ του οποίου έπιασε ο Λαφόν.

Πέρασαν πολλά λεπτά για την επόμενη καλή στιγμή. Στο 78′ ο Ζοάο Μάριο σούταρε από μακριά και ο Λαφόν απέκρουσε με δυσκολία σε κόρνερ. Ο Τσέριν δοκίμασε το σουτ από μακρινή απόσταση, ο Στρακόσα απέκρουσε πάρα πολύ δύσκολα και στη συνέχεια, ο Ζαρουρί γύρισε στον Καλάμπρια που εξ’ επαφής με τον Στρακόσα έχασε το κοντρόλ και ο γκολκίπερ της ΑΕΚ μπλόκαρε. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κυριακόπουλος πάσαρε κάθετα στον Μπακασέτα που βγήκε τετ-α-τετ, αλλά ο αρχηγός του Τριφυλλιού δεν πλάσαρε σωστά.

Ο MVP: Ο Ανδρέας Τεττέη. Δεν επιτέλεσε την κύρια δουλειά του επιθετικού, το σκοράρισμα, όμως έκανε όλα τα υπόλοιπα. Με τις επελάσεις του και την αδυναμία των αμυντικών της ΑΕΚ να τον σταματήσουν, ήταν ο λόγος που ο Παναθηναϊκός ήταν επικίνδυνος στην επίθεση.

ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ: Οι Μάριν και Πινέδα έχουν αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά στην εκπληκτική φετινή πορεία της ΑΕΚ, αλλά στο αθηναϊκό ντέρμπι δεν έπαιξαν καλά. Σε ένα ματς με χώρους, με αριθμητικό πλεονέκτημα, όχι μόνο δεν κυριάρχησαν στο κέντρο, αλλά κυνηγούσαν συνεχώς τους αντιπάλους τους.

ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Η αποβολή του Χάβι έδωσε το πλεονέκτημα στην ΑΕΚ και θεωρητικά θα έπρεπε… να γείρει το γήπεδο. Όμως ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλύτερα με δέκα παίκτες και έδειξε να θέλει περισσότερο τη νίκη.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τούρκος Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ διαχειρίστηκε καλά το παιχνίδι, σφύριξε με τα ίδια κριτήρια για τις δύο ομάδες και η μόνη απόφαση του που σηκώνει συζήτηση, ήταν το τράβηγμα του Περέιρα στον Τεττέη που θα μπορούσε να δοθεί πέναλτι.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ντανίλο Ρούπερτι από την Ολλανδία συμφώνησε με τον Μέλερ τόσο στην αποβολή του Χάβι, όσο και στη μη υπόδειξη πέναλτι στο κράτημα του Περέιρα στον Τεττέη.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (69′ Μπακασέτας), Κοντούρης (69′ Πελίστρι), Τσέριν, Αντίνο (76 Ζαρουρί), Τεττέη (88′ Πάντοβιτς).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (46′ Πενράις), Μάριν, Πινέδα (73′ Ελίασον), Περέιρα (58′ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά, Ζίνι (60′ Γιόβιτς), Βάργκα.

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs
Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

Σύνταξη
LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 34η αγωνιστική της La Liga.

LIVE: Ίντερ – Πάρμα
LIVE: Ίντερ – Πάρμα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Πάρμα για την 35η αγωνιστική της Serie A.

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1: Έγκλημα και τιμωρία
Έγκλημα και τιμωρία στην Τούμπα (3-1)

Ένα γκολ-εφεύρεση άνοιξε τον δρόμο για τον ΠΑΟΚ, ένα… τσουβάλι γκολ έχασε ο Ολυμπιακός και μαζί… τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα (3-1).

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ
LIVE: Άστον Βίλα – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Τότεναμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά η Εθνική και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β’ φάση
Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Πλούτος: Ο παγκόσμιος χάρτης… αλλιώς- Αναζητώντας τη θέση της Ελλάδας
Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής
Για τον εντοπισμό τους στήθηκε επιχείρηση από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή επίγειων οχημάτων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drones της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».

«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

