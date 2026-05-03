newspaper
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 12o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι Αμερικανοί εγκαταλείπουν τη χώρα σε αριθμούς ρεκόρ
Διεθνής Οικονομία 03 Μαΐου 2026, 23:50

Οι Αμερικανοί εγκαταλείπουν τη χώρα σε αριθμούς ρεκόρ

Στα 250 χρόνια τους, οι ΗΠΑ – παραδοσιακά χώρα αποδέκτης της μετανάστευσης – γίνεται χώρα φυγής

ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Spotlight

Αρνητικό καθαρό ισοζύγιο μετανάστευσης φαίνεται να καταγράφουν οι ΗΠΑ, για πρώτη φορά από τη Μεγάλη Ύφεση,  καθώς περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν απ’ όσους έρχονται.

Αν και η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε αυτή την εξέλιξη ως επιτυχία της αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής, μια λιγότερο ορατή αλλά εξίσου σημαντική τάση εξελίσσεται: ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί πολίτες επιλέγουν να εγκαταλείψουν τη χώρα, σημειώνει με κάποια ανησυχία η Wall Street Journal.

Μια τεράστια και κατακερματισμένη στοίβα στατιστικών στοιχείων για τη μετανάστευση, που συναρμολογήθηκαν από την Journal, απεικονίζει ένα ιστορικό μοτίβο. Τα στοιχεία από άδειες παραμονής, αγορές ακινήτων, πανεπιστημιακές εγγραφές και άλλους δείκτες σε δεκάδες χώρες δείχνουν μια αυξανόμενη διασπορά. Υπολογίζεται ότι μεταξύ 4 και 9 εκατομμυρίων Αμερικανών ζουν ήδη στο εξωτερικό—και ο αριθμός αυξάνεται. Για κάποιους, το «αμερικανικό όνειρο» σημαίνει πλέον μια ζωή εκτός ΗΠΑ.

Από τη Λισαβόνα και το Δουβλίνο μέχρι το Μπαλί και τη Βαρκελώνη, οι Αμερικανοί αλλάζουν το τοπίο τοπικών κοινωνιών. Στην Πορτογαλία, ο αριθμός των Αμερικανών κατοίκων έχει αυξηθεί πάνω από 500% μετά την πανδημία.

Παρόμοια αύξηση παρατηρείται και στην Ιρλανδία, ενώ σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφονται ρεκόρ αφίξεων από τις ΗΠΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, περισσότεροι Αμερικανοί μετακομίζουν σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ιρλανδία απ’ όσους μεταναστεύουν από εκεί προς την Αμερική.

Το κύμα αυτό δεν αφορά μόνο εύπορους συνταξιούχους ή νεαρούς «ψηφιακούς νομάδες». Εταιρείες μετεγκατάστασης αναφέρουν στην Journal ότι οι νέοι μετανάστες προέρχονται από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα: οικογένειες της μεσαίας τάξης, ελεύθεροι επαγγελματίες, εργαζόμενοι εξ αποστάσεως, ακόμη και άτομα με σταθερά αλλά περιορισμένα εισοδήματα. Πολλοί αναζητούν χαμηλότερο κόστος ζωής, μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Άλλοι επικαλούνται την πολιτική πόλωση, τη βία και τη γενικότερη δυσαρέσκεια για την πορεία της χώρας.

Η εξάπλωση της τηλεργασίας έχει καταστήσει αυτή τη μετακίνηση πιο εύκολη από ποτέ. Μισθοί αμερικανικού επιπέδου, που συχνά συνεχίζουν να καταβάλλονται ενώ οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο εξωτερικό, επιτρέπουν ένα πολύ υψηλότερο βιοτικό επίπεδο σε χώρες με χαμηλότερο κόστος ζωής. Σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης, αυτό μεταφράζεται σε καλύτερη ποιότητα ζωής: πόλεις φιλικές προς τον πεζό, προσιτή υγεία και πιο οικονομική εκπαίδευση.

Οι ευρωπαϊκές χώρες δελεάζουν τους πολίτες των ΗΠΑ

Ταυτόχρονα, πολλές χώρες ενθαρρύνουν ενεργά αυτή τη μετακίνηση. Κυβερνήσεις στην Ευρώπη έχουν δημιουργήσει ειδικές βίζες και φορολογικά κίνητρα για να προσελκύσουν εργαζόμενους εξ αποστάσεως και ειδικευμένο προσωπικό. Το όφελος είναι αμοιβαίο: οι ΗΠΑ «εξάγουν» πολίτες με υψηλά εισοδήματα και κινητικότητα, ενώ οι χώρες υποδοχής επωφελούνται από την κατανάλωση και τη φορολογία τους.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για τάση με διάρκεια. Οι αιτήσεις για απόκτηση ξένης υπηκοότητας αυξάνονται σημαντικά, ενώ και οι αιτήσεις αποποίησης της αμερικανικής υπηκοότητας—συχνά λόγω φορολογικών υποχρεώσεων—έχουν εκτοξευθεί. Παράλληλα, αυξάνεται και ο αριθμός των Αμερικανών φοιτητών στο εξωτερικό, προσελκυόμενων από χαμηλότερα δίδακτρα και διαφορετικό τρόπο ζωής.

Η αλλαγή είναι και πολιτισμική. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εταιρείες relocation έχουν συμβάλει στην «κανονικοποίηση» της ιδέας της μετανάστευσης, προσφέροντας πρακτικές οδηγίες και ελκυστικά αφηγήματα ζωής στο εξωτερικό. Έχει δημιουργηθεί ακόμη και ολόκληρη «βιομηχανία» γύρω από αυτή την τάση.

Σημαντικό είναι ότι πολλές από αυτές τις μετακινήσεις δεν είναι προσωρινές. Οικογένειες μετακομίζουν με τα παιδιά τους, τα εγγράφουν σε σχολεία και χτίζουν μια νέα καθημερινότητα. «Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι ότι το παιδί σου θα κάνει ασκήσεις για ένοπλες επιθέσεις στο σχολείο», ανέφερε ένας Αμερικανός που μετακόμισε στο Βερολίνο—μια ανησυχία που επανέρχεται συχνά στις αφηγήσεις μεταναστών. Παρότι οι μισθοί στις ΗΠΑ είναι υψηλότεροι, πολλοί θεωρούν ότι η ποιότητα ζωής είναι καλύτερη αλλού.

Γιατί φεύγουν οι Αμερικανοί

Η τάση αυτή εγείρει σημαντικά ερωτήματα. Πρόκειται για ένδειξη δύναμης—ότι δηλαδή οι Αμερικανοί έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζουν παγκοσμίως; Ή αποτελεί σημάδι μειωμένης εμπιστοσύνης στο μέλλον της χώρας;

Οι έρευνες δείχνουν ότι η δεύτερη εξήγηση κερδίζει έδαφος. Το 2008, περίπου 1 στους 10 Αμερικανούς δήλωνε ότι θα ήθελε να φύγει από τη χώρα. Το 2024, το ποσοστό αυτό είχε φτάσει τον 1 στους 5. Οι λόγοι περιλαμβάνουν οικονομικές πιέσεις, αλλαγές στον τρόπο ζωής και πολιτική κόπωση.

Για κάποιους μελετητές αυτοί οι μετανάστες προσωποποιούν την απώλεια πίστης στο μέλλον και τον τρόπο ζωής της Αμερικής. Σε δεκάδες συνεντεύξεις, οι Αμερικανοί ομογενείς περιέγραψαν τα κίνητρά τους ως ένα μείγμα οικονομικών κινήτρων, προτιμήσεων τρόπου ζωής και απογοήτευσης από την πορεία της Αμερικής, επικαλούμενοι το βίαιο έγκλημα, το κόστος ζωής και την ταραγμένη πολιτική. Η επανεκλογή του Τραμπ ήταν ένας παράγοντας για πολλούς – αν και άλλοι τον ψήφισαν. Αλλά η δομική και κοινωνική μετατόπιση είναι πολύ βαθύτερη. Όταν η Gallup ρώτησε τους Αμερικανούς κατά τη διάρκεια της ύφεσης του 2008 πόσοι ήθελαν να φύγουν από τις ΗΠΑ, η απάντηση ήταν ένας στους 10. Πέρυσι: Ένας στους πέντε.

«Υπονομεύει αυτή την αμερικανική ιδιαιτερότητα, “έχουμε την καλύτερη ποιότητα ζωής, είμαστε η καλύτερη χώρα στον κόσμο, όλοι θέλουν να μετακομίσουν εδώ”», δήλωσε η Κέιτλιν Τζόις, μία από τις ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Temple που έχει αφιερώσει χρόνια μελετώντας την τάση. «Λοιπόν, οι Αμερικανοί μετακομίζουν στο εξωτερικό και διαπιστώνουν ότι τους αρέσει η ζωή στο εξωτερικό. Τους αρέσουν οι σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές». Και η ίδια παραδέχτηκε στην Journal, ότι σκεφτόταν να μετακομίσει.

ΗΠΑ

Σπάνιο φαινόμενο

Ιστορικά, τέτοιας κλίμακας έξοδος είναι σπάνια. Η τελευταία ανάλογη περίοδος ήταν τη δεκαετία του 1930, όταν Αμερικανοί μετανάστευαν στη Σοβιετική Ένωση αναζητώντας εργασία. Σήμερα, οι προορισμοί είναι διαφορετικοί: οι περισσότεροι κατευθύνονται προς ευρωπαϊκές χώρες με ισχυρά κοινωνικά κράτη και μεγαλύτερη σταθερότητα.

Ωστόσο, η τάση δεν είναι χωρίς επιπτώσεις. Σε πόλεις όπως η Λισαβόνα και η Βαρκελώνη, η εισροή ξένων—πολλοί εκ των οποίων έχουν υψηλότερα εισοδήματα—έχει αυξήσει τις τιμές ακινήτων και προκαλέσει αντιδράσεις από τους ντόπιους. Οι διαμαρτυρίες κατά των «ψηφιακών νομάδων» γίνονται όλο και πιο συχνές.

Την ίδια στιγμή, το φαινόμενο δημιουργεί μια αντίφαση: ενώ οι πολιτικές σχέσεις ΗΠΑ–Ευρώπης δοκιμάζονται, οι ανθρώπινοι δεσμοί ενισχύονται. Αμερικανοί επαγγελματίες, φοιτητές και οικογένειες δημιουργούν νέες κοινότητες στην Ευρώπη, ενισχύοντας τις διασυνδέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Τελικά, η ιστορία της αμερικανικής μετανάστευσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Για κάποιους αποτελεί ευκαιρία και ελευθερία· για άλλους, ένδειξη ανησυχίας για το μέλλον.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η παραδοσιακή εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών ως βασικού προορισμού μεταναστών αλλάζει. Και το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο ποιος θέλει να πάει στην Αμερική—αλλά γιατί όλο και περισσότεροι Αμερικανοί θέλουν να φύγουν.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

World
Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα
Συμπληγάδες 03.05.26

Στο χείλος της κρίσης: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον τέλειο οικονομικό κυκλώνα

Ενώ το φάσμα του στασιμοπληθωρισμού πλανάται στην Ευρωζώνη, τα εξαντλημένα εισοδήματα των καταναλωτών και οι παγωμένες προσλήψεις προμηνύουν μια βαθιά πολιτική κρίση

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
ΗΠΑ 03.05.26

Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα
The Economist 03.05.26

Η ενεργειακή κρίση έχει πολύ δρόμο μπροστά – Αλλά οι αγορές ακόμα πετάνε στα σύννεφα

Αν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου φαίνονται υψηλές, πιθανότατα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πετρέλαιο στα 150 ευρώ, αλλά η αγορά πετρελαίου στοιχηματίζει σε ανεδαφικά σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Πόλεμος σε αλυσίδα 03.05.26

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Αλλαγή εποχής 03.05.26

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση

Συνολικά, το Ιράν έχει πρόσβαση σε 65 έως 75 εκατομμύρια βαρέλια χωρητικότητας πλωτής αποθήκευσης μεγάλο μέρος της οποίας είναι δεσμευμένο σε «σκιώδη» τάνκερ που λειτουργούν στον Κόλπο

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο
Διεθνής Οικονομία 02.05.26

Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο

Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Σύνταξη
Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης
Οικονομία του πολέμου 02.05.26

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης

Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Σύνταξη
Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Deutsche Welle 03.05.26

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Σύνταξη
Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά η Εθνική και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β’ φάση
Άλλα Αθλήματα 03.05.26

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β' φάση

Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs

Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0: Το Τριφύλλι τις εντυπώσεις, η Ένωση την ουσία (vid)
Super League 03.05.26

Ο Παναθηναϊκός τις εντυπώσεις, η ΑΕΚ την ουσία (0-0)

Ο Παναθηναϊκός έδειξε σφυγμό και άντεξε παρά την αποβολή του Χάβι, η πρωτοπόρος ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και το 0-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ικανοποίησε τους πάντες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πλούτος: Ο παγκόσμιος χάρτης… αλλιώς- Αναζητώντας τη θέση της Ελλάδας
HelloSafe 2026 03.05.26

Ο παγκόσμιος χάρτης του πλούτου... αλλιώς - Αναζητώντας στη λίστα την Ελλάδα

Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Η ρήτρα 03.05.26

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται την ταινία «Michael» - Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ήρθαν μετά το 1988

Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies