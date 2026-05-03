Ευρώπη ή Αμερική: Πού αυξάνεται ταχύτερα ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων;
Διεθνής Οικονομία 03 Μαΐου 2026, 11:00

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων σε δολάρια αυξάνεται και δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης

Ο συνολικός αριθμός των δισεκατομμυριούχων σε όλο τον κόσμο έφτασε σε νέα ύψη, εν μέρει λόγω των αυξανόμενων αποτιμήσεων των τεχνολογικών εταιρειών.

Ο συγκεκριμένος αριθμός θα μπορούσε να φτάσει σχεδόν τους 4.000 έως το 2031, σύμφωνα με στοιχεία, καθώς οι υπερπλούσιοι συσσωρεύουν πλούτο με επιταχυνόμενο ρυθμό.

Το Euronews Business εξετάζει πιο προσεκτικά την άνθηση των δισεκατομμυριούχων μεταξύ 2026 και 2031.

Πού αυξάνεται ταχύτερα ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων;

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων σε δολάρια αυξάνεται και δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Ο παγκόσμιος πληθυσμός των δισεκατομμυριούχων έχει αυξηθεί από 2.723 το 2021 σε 3.110 το 2026, σημειώνοντας αύξηση 14% σε μόλις πέντε χρόνια.

Ο ρυθμός αναμένεται να επιταχυνθεί. Σύμφωνα με την Έκθεση Πλούτου της Knight Frank από το 2026, ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων θα αυξηθεί κατά 26% τα επόμενα πέντε χρόνια, φτάνοντας τους 3.915 έως το 2031.

Η Ευρώπη αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς μοχλούς αυτής της ανάπτυξης. Ο αριθμός των Ευρωπαίων δισεκατομμυριούχων προβλέπεται να αυξηθεί από 780 το 2026 σε 994 έως το 2031, σημειώνοντας αύξηση 27%.

«Βρισκόμαστε μάρτυρες μιας από τις σημαντικότερες αλλαγές στην κατανομή του παγκόσμιου πλούτου στη σύγχρονη ιστορία», δήλωσε ο Liam Bailey, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας στην Knight Frank.

Αλλά ποιες χώρες θα δουν τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων; Και πώς συγκρίνεται η αύξηση των δισεκατομμυριούχων στην Ευρώπη με την Αμερική;

Η έκθεση παρακολουθεί τις 20 κορυφαίες χώρες με την ταχύτερη προβλεπόμενη ανάπτυξη. Οκτώ είναι ευρωπαϊκές, με κυρίαρχες τις σκανδιναβικές χώρες.

Μεταξύ των 20 χωρών, η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με αύξηση 183%, φτάνοντας από 23 σε 65 δισεκατομμυριούχους έως το 2031.

Οι σκανδιναβικές χώρες κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη

Η Πολωνία ηγείται της Ευρώπης. Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων της αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί, από 13 σε 29, σημειώνοντας αύξηση 123%.

Η Σουηδία κατατάσσεται δεύτερη στην Ευρώπη και τρίτη παγκοσμίως, με αύξηση 81% από 32 σε 58. Ακολουθεί η Δανία, με αριθμούς που αυξάνονται από 12 σε 21, σημειώνοντας αύξηση 75%.

Οι 20 χώρες με την ταχύτερη προβλεπόμενη ανάπτυξη για την επόμενη πενταετία Πηγή: Knight Frank Research, Forbes

Η Νορβηγία προσθέτει στην κυριαρχία των σκανδιναβικών χωρών, με τον αριθμό των δισεκατομμυριούχων να αυξάνεται από 17 σε 26, μια αύξηση 53%. Τρεις από τις τέσσερις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές χώρες προέρχονται από τις σκανδιναβικές χώρες.

Η Αυστρία θα δει αύξηση 50%, από 12 σε 18 δισεκατομμυριούχους. Η Ισπανία ακολουθεί με ανάπτυξη 40%, φτάνοντας τους 53 έως το 2031. Η Ιταλία, μια άλλη σημαντική ευρωπαϊκή οικονομία, θα δει τον αριθμό των δισεκατομμυριούχων της να αυξάνεται από 61 σε 82.

Η Τουρκία, υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ χώρα, προβλέπεται να καταγράψει ανάπτυξη 31%, από 35% σε 46%.

Αυτές οι κατατάξεις βασίζονται σε πενταετείς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μεγάλες οικονομίες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία δεν περιλαμβάνονται. Η Γερμανία, για παράδειγμα, ηγήθηκε της Ευρώπης με 171 δισεκατομμυριούχους το 2025 , σύμφωνα με το Forbes.

Όταν οι ίδιες 20 χώρες κατατάσσονται με βάση τον συνολικό αριθμό δισεκατομμυριούχων το 2031, η Ινδία προηγείται με 313, ακολουθούμενη από την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη με 85 η καθεμία.

Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών της λίστας, η Ιταλία βρίσκεται στην κορυφή με 82 δισεκατομμυριούχους. Η Σουηδία αναμένεται να φτάσει τους 58, ξεπερνώντας την Ισπανία στους 53.

Ο Μπέιλι επεσήμανε ότι παρά τα τεράστια γεωπολιτικά σοκ και τις πληθωριστικές πιέσεις, το ιδιωτικό κεφάλαιο έχει επιδείξει εξαιρετική ανθεκτικότητα. Τα τελευταία αποτελέσματά τους αντικατοπτρίζουν μια βαθιά διαρθρωτική επιτάχυνση στη δημιουργία πλούτου παγκοσμίως.

Αριθμοί δισεκατομμυριούχων: Ευρώπη εναντίον Αμερικής

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ηγείται παγκοσμίως σε αριθμό δισεκατομμυριούχων. Οι 1.116 δισεκατομμυριούχοι της αντιπροσωπεύουν το 36% του παγκόσμιου συνόλου το 2026.

Ακολουθεί η Αμερική με 34%, μοιρασμένη μεταξύ της Βόρειας Αμερικής με 31% και της Λατινικής Αμερικής με 3%. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο των δισεκατομμυριούχων του κόσμου.

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στο κόσμο. Πηγή: Knight Frank Research, Forbes

Μέχρι το 2031, ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στην Ευρώπη θα αυξηθεί από 780 σε 994, πλησιάζοντας το όριο των 1.000. Το παγκόσμιο μερίδιό του θα αυξηθεί ελαφρώς στο 25,4%.

Η Βόρεια Αμερική θα προσθέσει δισεκατομμυριούχους σε απόλυτους αριθμούς, αυξανόμενος από 995 σε 1.089. Αλλά το μερίδιό της θα μειωθεί από 31% σε 27,8%, καθιστώντας την τη μόνη περιοχή που θα δει το μερίδιό της να μειώνεται.

«Αυτό που βλέπουμε στην πράξη είναι ότι η δημιουργία πλούτου αυξάνεται σε ένα πιο σύνθετο παγκόσμιο οικονομικό πλαίσιο», δήλωσε ο Ρόρι Πεν, πρόεδρος του Ιδιωτικού Γραφείου της Knight Frank.

«Οι υπερπλούσιοι γίνονται αισθητά πιο κινητικοί, ωστόσο η λίστα των αγορών όπου αισθάνονται πραγματικά άνετα να επενδύσουν ή να στεγάσουν τις οικογένειές τους έχει περιοριστεί».

Παγκόσμιο ποσοστό δισεκατομμυριούχων. Πηγή: Knight Frank Research, Forbes

Ασφάλεια και κράτος δικαίου

Η έκθεση τονίζει ότι οι πιο εξελιγμένες οικογένειες μοιράζουν πλέον τον πλούτο τους σε πολλαπλά γραφεία — συνήθως στην Αμερική, την Ευρώπη και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Αυτή η διαφοροποίηση καθοδηγείται από μια βαθιά ανάγκη για ασφάλεια και κράτος δικαίου.

«Παρά τους υψηλούς φόρους και την πολιτική ασυνέπεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, ορισμένες εξέχουσες οικογένειες εξακολουθούν να συρρέουν στο Λονδίνο επειδή «το κράτος δικαίου εξακολουθεί να ισχύει», ακόμη και όταν άλλοι παγκόσμιοι επενδυτές βλέπουν όλο και περισσότερο την Ευρώπη ως «ένα μουσείο, όχι ένα μέρος για επενδύσεις», όπως το έθεσε ένας Αυστραλός δισεκατομμυριούχος εξορύκτης».

