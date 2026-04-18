newspaper
Σάββατο 18 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δισεκατομμυριούχοι στις ΗΠΑ φτιάχνουν σχολεία… μόνο για τα παιδιά τους
Κόσμος 18 Απριλίου 2026, 10:00

Σχολεία που σερβίρουν ταϋλανδέζικο για κολατσιό και καλλιεργούν επιχειρηματικό πνεύμα στους ανήλικους.

Βαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Άμυνα: 3 σημάδια που δείχνουν ότι έχεις υψώσει τείχη

Spotlight

Μπορεί η Φλόριντα των ΗΠΑ να διαθέτει άφθονες νέες κατοικίες και εξαιρετικούς επαγγελματικούς χώρος, αλλά πολλοί πλούσιοι με οικογένεια που μετακομίζουν στην περιοχή αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα: Αρνούμενοι να στείλουν τα παιδιά τους σε δημόσια σχολεία, βλέπουν ότι δεν υπάρχουν θέσεις σε ιδιωτικά σχολεία.

Τα τέκνα των νέων μεγιστάνων στην τεχνολογία και των διαχειριστών hedge funds της Νότιας Φλόριντα έχουν φέρει το εκπαιδευτικό σύστημα στα όριά του, καθώς τα τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία είναι γεμάτα. Πολλά επεκτείνονται, αλλά και πάλι δεν διαθέτουν ούτε αρκετά θρανία για όλα τα παιδιά των στελεχών που μετακόμισαν πρόσφατα. Για δημόσια ούτε λόγος. Οι εκατομμυριούχοι –πολλοί των οποίων είναι απόφοιτοι της Ivy Leage- θέλουν να δουν τα παιδιά τους να εισέρχονται στο Χάρβαρντ ή στο Γέιλ.

Έτσι, εφόσον δεν υπάρχει χώρος στην υπάρχουσα ιδιωτική εκπαίδευση, φαίνεται ότι πήραν τη κατάσταση στα χέρια τους.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, πλέον ζάμπλουτοι αναδιαμορφώνουν το εκπαιδευτικό τοπίο ώστε να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών τους, αλλά και ανθρώπων σαν τους ίδιους, όμως.

Ο κατασκευαστής ακινήτων Στήβεν Ρος και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της WeWork, Άνταμ Νιούμαν, δημιουργούν νέα campus στην περιοχή. Ο δισεκατομμυριούχος κατασκευαστής ακινήτων Τζέφ Γκριν είχε παρατηρήσει και ο ίδιος πως έλειπαν θέσεις σε σχολεία στο Παλμ Μπιτς για όλες τις εύπορες οικογένειες που κατέφθαναν μαζικά.

Έτσι, αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό του σχολικό campus, από την προσχολική ηλικία έως και τη Γ΄ λυκείου. Στο ιδιωτικό Greene School, στο West Palm Beach, οι μαθητές έχουν δύο δασκάλους σε κάθε τάξη και συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους έως ότου τους καλέσουν να μπουν στη σειρά για αποχώρηση, μέσω μιας ψηφιακής διαδικασίας ακριβείας.

Όπως σημειώνει το αμερικανικό δημοσίευμα, το ακίνητο θυμίζει περισσότερο τεχνολογικό campus παρά αυστηρό ιδιωτικό σχολείο, με μαθήματα τρισδιάστατης εκτύπωσης και άλλο μάθημα με προσομοιωτές πτήσης. Μια ομάδα μαθητών κατασκευάζει από το μηδέν ένα μικρό αεροπλάνο, το οποίο, όπως λένε, θα πιστοποιηθεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Από άλλες απόψεις, το campus μοιάζει με θερινή κατασκήνωση, με ακαδημία τένις και ιστιοπλοϊκά σκάφη

Καθοριστικό για τη στρατηγική του 85χρονου επιχειρηματία Ρος ήταν να προσελκύσει ανθρώπους συνηθισμένους να διαχειρίζονται αγχωμένα εταιρικά στελέχη και τις φιλοδοξίες των παιδιών τους για την Ivy League. Οι γονείς των μαθητών του είναι απόφοιτοι της Ivy League, είπε ο Γκριν, προσθέτοντας: «Θέλουν τα παιδιά τους να λάβουν το είδος της εκπαίδευσης που θα τους εξασφαλίσει την εισαγωγή σε τέτοιου είδους περίβλεπτα σχολεία».

50.000 δολ. δίδακτρα ετησίως

Τα περισσότερα από τα νέα σχολεία είναι μη κερδοσκοπικά. Όσα είναι κερδοσκοπικά δυσκολεύονται να γίνουν επικερδή, δεδομένου του μεγάλου αρχικού κόστους. Το σχολείο του Γκρίν χρεώνει 50.000 δολάρια ετησίως σε δίδακτρα, αν και σχεδόν οι μισοί μαθητές λαμβάνουν οικονομική βοήθεια.

Στο Miami Beach, ο επιχειρηματίας τεχνολογίας Τζον Μάρσαλ δημιούργησε ένα δημοτικό σχολείο που επεκτείνεται σε γυμνάσιο και σύντομα και σε λύκειο, με την ονομασία BaseCamp305, το οποίο, όπως λέει, καλλιεργεί επιχειρηματικό πνεύμα. Οι μαθητές εργάζονται με ρομποτική και τρισδιάστατους εκτυπωτές, ενώ ακόμη και παιδιά νηπιαγωγείου χρησιμοποίησαν και τις δύο τεχνικές για να δημιουργήσουν αυτοκινητάκια-παιχνίδια για αγώνες.

Το σχολείο του Μάρσαλ χρεώνει περίπου 30.000 δολάρια τον χρόνο και έχει περίπου 50 μαθητές. Προσφέρει επίσης βιολογικά γεύματα, μεταξύ των οποίων μπολ ταϊλανδέζικου φαγητού και mango sticky rice, στην προετοιμασία των οποίων βοηθούν και οι μαθητές.

«Έτσι ιδρύονταν ιστορικά τα ιδιωτικά σχολεία», είπε ο Μάρσαλ. «Από οικογένειες που προσπαθούσαν να καλύψουν μια ανάγκη, και στη συνέχεια επεκτείνονταν με τον χρόνο».

Αντιδράσεις

Ωστόσο, όπως σημειώνει η The Wall Street Journal, οισμένα από αυτά τα ιδιωτικά campus έχουν συναντήσει αντιδράσεις από την κοινότητα. Τα σχέδια του Μάρσαλ να κατεδαφίσει έναν πρώην ξενώνα νέων, χτισμένο την περίοδο του Art Deco, για να δημιουργήσει αθλητικό γήπεδο μπλοκαρίστηκαν από το Συμβούλιο Ιστορικής Διατήρησης, το οποίο του επέβαλε να διατηρήσει την πρόσοψη του κτιρίου. Πρότεινε να ανακατασκευάσει ιστορικά στοιχεία, αλλά ακόμη δεν έχει λάβει άδεια να προχωρήσει.

Στη γειτονιά El Portal του Μαϊάμι, η κοινότητα ξεσηκώθηκε όταν ο Νιούμαν κατεδάφισε μια εκκλησία για να ανοίξει χώρο για το σχολείο του το SOLFL Περίπου 80 μαθητές, ανάμεσά τους και τα παιδιά του ζευγαριού, φοιτούν στο σχολείο σε προσωρινό χώρο, ενώ εκείνοι προχωρούν με το σχέδιό τους και ζητούν την έγκριση του τοπικού συμβουλίου για το οικόπεδο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Μέση Ανατολή: Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ – Πλοία σε αναμονή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άμυνα: 3 σημάδια που δείχνουν ότι έχεις υψώσει τείχη

Κόσμος
Ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη

inWellness
inTown
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στενά Ορμούζ: Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες
Κόσμος 18.04.26

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, λένε οι ειδικοί

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την εύθραυστη εκεχειρία και τους όρους που θέτει η ιρανική πλευρά, διατηρώντας υψηλό τον βαθμό αβεβαιότητας για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Παρά τα θετικά σημάδια για συνομιλίες ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη – «Αλλιώς μπορεί να ρίξουμε βόμβες»
Κόσμος 18.04.26 Upd: 10:09

Παρά τα θετικά σημάδια για συνομιλίες ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη – «Αλλιώς μπορεί να ρίξουμε βόμβες»

Εκατέρωθεν δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες αν και φαίνεται προθυμία και από τις δύο πλευρές για λήξη της σύγκρουσης - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη
Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα
Washington Post 18.04.26

Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα

Οι ενέργειές του έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους θρησκευόμενους συντηρητικούς των ΗΠΑ. Οι οποίοι επέλεξαν να «αγκαλιάσουν» τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το ασεβές προφίλ του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Ο Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ χαρούμενος» με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 18.04.26

«Πολύ χαρούμενος» ο Σι με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

«Πολύ χαρούμενος» είναι ο Σι Τζινπίνγκ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, που κάνει λόγο και για «κάποια αρκετά καλά», χωρίς ωστόσο να αναφέρει λεπτομέρειες.

Ιρακινό Κουρδιστάν: 3 ιρανοί Κούρδοι σκοτώθηκαν από πλήγματα που αποδίδονται στην Τεχεράνη
Δείχνουν... Τεχεράνη 18.04.26

Τρεις ιρανοί Κούρδοι σκοτώθηκαν στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Στην Τεχεράνη αποδίδονται τα πλήγματα που εξαπολύθηκαν σε έδαφος του Ιρακινού Κουρδιστάν, και είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις ιρανοί Κούρδοι, σύμφωνα με μια εξόριστη αντιπολιτευόμενη οργάνωση.

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ
Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ 18.04.26

Το Ιράν απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ «διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς», τονίζει ο Γαλιμπάφ, και προειδοποιεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί οι αποκλεισμός των ΗΠΑ.

«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση
Κόσμος 17.04.26

«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση

Εν μέσω σοβαρών προβλημάτων και ενός διαδικτυακού μπλακ άουτ στη Ρωσία, influencers «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση Πούτιν, χωρίς να ασκούν κριτική στον Πούτιν.

Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη
17 Απριλίου 17.04.26

Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη

Η φετινή επέτειος επισκιάζεται από τον νέο νόμο περί θανατικής ποινής του Ισραήλ, ο οποίος αφορά αποκλειστικά Παλαιστινίους που έχουν καταδικαστεί για θανατηφόρες επιθέσεις.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο πρόεδρος Αούν προχώρησε σε διάγγελμα με αιχμές εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ
Λίβανος 17.04.26

Ο πρόεδρος Αούν προχώρησε σε διάγγελμα με αιχμές εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόσεφ Αούν μίλησε σε διάγγελμα για τις διαπραγματεύσεις και τις πιθανές παραχωρήσεις ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην Χεζμπολάχ και το Ιράν.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο
Οικονομία 18.04.26

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο

Η μετάβαση από το παραδοσιακό πορτοφόλι στην ψηφιακή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς όμως τα μετρητά παρά τα άλματα του «πλαστικού χρήματος» παραμένουν απαραίτητα ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στενά Ορμούζ: Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες
Κόσμος 18.04.26

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, λένε οι ειδικοί

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την εύθραυστη εκεχειρία και τους όρους που θέτει η ιρανική πλευρά, διατηρώντας υψηλό τον βαθμό αβεβαιότητας για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Ελεύθερο εμπόριο 18.04.26

Πώς εξηγεί η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z

Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παρά τα θετικά σημάδια για συνομιλίες ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη – «Αλλιώς μπορεί να ρίξουμε βόμβες»
Κόσμος 18.04.26 Upd: 10:09

Παρά τα θετικά σημάδια για συνομιλίες ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη – «Αλλιώς μπορεί να ρίξουμε βόμβες»

Εκατέρωθεν δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες αν και φαίνεται προθυμία και από τις δύο πλευρές για λήξη της σύγκρουσης - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη
Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο

Καλαμάτα – Ηράκλειο το τελευταίο δρομολόγιο της «Ιθάκης», πυκνώνει τις παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, παίρνει σάρκα και οστά το κόμμα με δυο «όργανα» και ομάδες εργασίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την υποβολή των αιτήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Βήμα βήμα πώς θα πάρετε την επιδότηση του Fuel Pass

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα και να χαθεί η πολυπόθητη επιδότηση του Fuel Pass

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ
Mr Cardamom 18.04.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι μπορεί να διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στην πολιτική της Νέας Υόρκης, όμως τα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζει να έχει έσοδα από το παρελθόν του ως ράπερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Cookies