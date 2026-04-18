Δισεκατομμυριούχοι στις ΗΠΑ φτιάχνουν σχολεία… μόνο για τα παιδιά τους

Μπορεί η Φλόριντα των ΗΠΑ να διαθέτει άφθονες νέες κατοικίες και εξαιρετικούς επαγγελματικούς χώρος, αλλά πολλοί πλούσιοι με οικογένεια που μετακομίζουν στην περιοχή αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα: Αρνούμενοι να στείλουν τα παιδιά τους σε δημόσια σχολεία, βλέπουν ότι δεν υπάρχουν θέσεις σε ιδιωτικά σχολεία.

Τα τέκνα των νέων μεγιστάνων στην τεχνολογία και των διαχειριστών hedge funds της Νότιας Φλόριντα έχουν φέρει το εκπαιδευτικό σύστημα στα όριά του, καθώς τα τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία είναι γεμάτα. Πολλά επεκτείνονται, αλλά και πάλι δεν διαθέτουν ούτε αρκετά θρανία για όλα τα παιδιά των στελεχών που μετακόμισαν πρόσφατα. Για δημόσια ούτε λόγος. Οι εκατομμυριούχοι –πολλοί των οποίων είναι απόφοιτοι της Ivy Leage- θέλουν να δουν τα παιδιά τους να εισέρχονται στο Χάρβαρντ ή στο Γέιλ.

Έτσι, εφόσον δεν υπάρχει χώρος στην υπάρχουσα ιδιωτική εκπαίδευση, φαίνεται ότι πήραν τη κατάσταση στα χέρια τους.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, πλέον ζάμπλουτοι αναδιαμορφώνουν το εκπαιδευτικό τοπίο ώστε να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών τους, αλλά και ανθρώπων σαν τους ίδιους, όμως.

Ο κατασκευαστής ακινήτων Στήβεν Ρος και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της WeWork, Άνταμ Νιούμαν, δημιουργούν νέα campus στην περιοχή. Ο δισεκατομμυριούχος κατασκευαστής ακινήτων Τζέφ Γκριν είχε παρατηρήσει και ο ίδιος πως έλειπαν θέσεις σε σχολεία στο Παλμ Μπιτς για όλες τις εύπορες οικογένειες που κατέφθαναν μαζικά.

Έτσι, αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό του σχολικό campus, από την προσχολική ηλικία έως και τη Γ΄ λυκείου. Στο ιδιωτικό Greene School, στο West Palm Beach, οι μαθητές έχουν δύο δασκάλους σε κάθε τάξη και συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους έως ότου τους καλέσουν να μπουν στη σειρά για αποχώρηση, μέσω μιας ψηφιακής διαδικασίας ακριβείας.

Όπως σημειώνει το αμερικανικό δημοσίευμα, το ακίνητο θυμίζει περισσότερο τεχνολογικό campus παρά αυστηρό ιδιωτικό σχολείο, με μαθήματα τρισδιάστατης εκτύπωσης και άλλο μάθημα με προσομοιωτές πτήσης. Μια ομάδα μαθητών κατασκευάζει από το μηδέν ένα μικρό αεροπλάνο, το οποίο, όπως λένε, θα πιστοποιηθεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Από άλλες απόψεις, το campus μοιάζει με θερινή κατασκήνωση, με ακαδημία τένις και ιστιοπλοϊκά σκάφη

Καθοριστικό για τη στρατηγική του 85χρονου επιχειρηματία Ρος ήταν να προσελκύσει ανθρώπους συνηθισμένους να διαχειρίζονται αγχωμένα εταιρικά στελέχη και τις φιλοδοξίες των παιδιών τους για την Ivy League. Οι γονείς των μαθητών του είναι απόφοιτοι της Ivy League, είπε ο Γκριν, προσθέτοντας: «Θέλουν τα παιδιά τους να λάβουν το είδος της εκπαίδευσης που θα τους εξασφαλίσει την εισαγωγή σε τέτοιου είδους περίβλεπτα σχολεία».

50.000 δολ. δίδακτρα ετησίως

Τα περισσότερα από τα νέα σχολεία είναι μη κερδοσκοπικά. Όσα είναι κερδοσκοπικά δυσκολεύονται να γίνουν επικερδή, δεδομένου του μεγάλου αρχικού κόστους. Το σχολείο του Γκρίν χρεώνει 50.000 δολάρια ετησίως σε δίδακτρα, αν και σχεδόν οι μισοί μαθητές λαμβάνουν οικονομική βοήθεια.

Στο Miami Beach, ο επιχειρηματίας τεχνολογίας Τζον Μάρσαλ δημιούργησε ένα δημοτικό σχολείο που επεκτείνεται σε γυμνάσιο και σύντομα και σε λύκειο, με την ονομασία BaseCamp305, το οποίο, όπως λέει, καλλιεργεί επιχειρηματικό πνεύμα. Οι μαθητές εργάζονται με ρομποτική και τρισδιάστατους εκτυπωτές, ενώ ακόμη και παιδιά νηπιαγωγείου χρησιμοποίησαν και τις δύο τεχνικές για να δημιουργήσουν αυτοκινητάκια-παιχνίδια για αγώνες.

Το σχολείο του Μάρσαλ χρεώνει περίπου 30.000 δολάρια τον χρόνο και έχει περίπου 50 μαθητές. Προσφέρει επίσης βιολογικά γεύματα, μεταξύ των οποίων μπολ ταϊλανδέζικου φαγητού και mango sticky rice, στην προετοιμασία των οποίων βοηθούν και οι μαθητές.

«Έτσι ιδρύονταν ιστορικά τα ιδιωτικά σχολεία», είπε ο Μάρσαλ. «Από οικογένειες που προσπαθούσαν να καλύψουν μια ανάγκη, και στη συνέχεια επεκτείνονταν με τον χρόνο».

Αντιδράσεις

Ωστόσο, όπως σημειώνει η The Wall Street Journal, οισμένα από αυτά τα ιδιωτικά campus έχουν συναντήσει αντιδράσεις από την κοινότητα. Τα σχέδια του Μάρσαλ να κατεδαφίσει έναν πρώην ξενώνα νέων, χτισμένο την περίοδο του Art Deco, για να δημιουργήσει αθλητικό γήπεδο μπλοκαρίστηκαν από το Συμβούλιο Ιστορικής Διατήρησης, το οποίο του επέβαλε να διατηρήσει την πρόσοψη του κτιρίου. Πρότεινε να ανακατασκευάσει ιστορικά στοιχεία, αλλά ακόμη δεν έχει λάβει άδεια να προχωρήσει.

Στη γειτονιά El Portal του Μαϊάμι, η κοινότητα ξεσηκώθηκε όταν ο Νιούμαν κατεδάφισε μια εκκλησία για να ανοίξει χώρο για το σχολείο του το SOLFL Περίπου 80 μαθητές, ανάμεσά τους και τα παιδιά του ζευγαριού, φοιτούν στο σχολείο σε προσωρινό χώρο, ενώ εκείνοι προχωρούν με το σχέδιό τους και ζητούν την έγκριση του τοπικού συμβουλίου για το οικόπεδο.