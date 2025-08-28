Την Τετάρτη, καθώς οι μαθητές συνεχίζουν να επιστρέφουν στα σχολεία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, ένας άνδρας που έφερε τρία όπλα πυροβόλησε δεκάδες φορές σε μια σχολική λειτουργία στην Καθολική Εκκλησία της Ευαγγελίστριας στο Μινεάπολη της Μινεσότα των ΗΠΑ, σκοτώνοντας δύο παιδιά και τραυματίζοντας 17 άλλα.

Η επίθεση έληξε όταν ο ύποπτος, ο 23χρονος Robin Westman, αυτοκτόνησε στο πίσω μέρος της εκκλησίας, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Μινεάπολις, Brian O’Hara, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το κίνητρο.

Οι σχολικές επιθέσεις με πυροβολισμούς έχουν γίνει μια ζοφερή πραγματικότητα, που συμβαίνει πολύ συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι προσπάθειες για την επιβολή αυστηρότερων νόμων για την κατοχή όπλων συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν έντονη αντίδραση από συντηρητικές ομάδες και πολιτικούς.

Η καταμέτρηση αυτών των περιστατικών δεν είναι πάντα απλή, και τα συνολικά στοιχεία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο που ορίζονται οι πυροβολισμοί, το αν υπήρξαν τραυματισμοί ή θάνατοι, και ποια βάση δεδομένων χρησιμοποιείται.

Το Al Jazeera αναλύει όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις.

Πυροβολισμοί σε σχολεία: Γιατί διαφέρουν τα νούμερα

Όπως και οι μαζικοί πυροβολισμοί, οι πυροβολισμοί σε σχολεία καταγράφονται από πολλαπλές βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν διαφορετικά κριτήρια.

Ορισμένες εφαρμόζουν ευρείες ορισμούς, ενώ άλλες περιλαμβάνουν μόνο τα πιο σοβαρά περιστατικά.

Ευρύτερος ορισμός – 146 περιστατικά

Η βάση δεδομένων K-12 School Shooting Database έχει τον ευρύτερο ορισμό.

Καταγράφει κάθε περιστατικό σε σχολικές εγκαταστάσεις K-12 όπου χρησιμοποιήθηκε όπλο, έγινε απειλητική επίδειξη όπλου ή σφαίρα χτύπησε σχολικές εγκαταστάσεις, ανεξάρτητα από το αν υπήρξαν τραυματίες ή νεκροί.

Αυτό περιλαμβάνει πυροβολισμούς από συμμορίες, περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, πυροβολισμούς σε αθλητικούς αγώνες ή εκδηλώσεις μετά το σχολείο, αυτοκτονίες, καβγάδες που εξελίσσονται σε πυροβολισμούς και τυχαίες εκπυρσοκροτήσεις.

Μετριοπαθής ορισμός – 91 περιστατικά

Μια άλλη πηγή, η Everytown for Gun Safety, χρησιμοποιεί δεδομένα από τη βάση δεδομένων K-12 School Shooting Database για να χαρτογραφήσει και να αναλύσει περιστατικά πυροβολισμών με πυροβόλα όπλα σε σχολικούς χώρους.

Η Everytown παρακολουθεί περιστατικά με πυροβόλα όπλα που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός ατόμου, καθώς και εκείνα στα οποία πυροβολήθηκε όπλο χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Δεν περιλαμβάνονται περιστατικά στα οποία πυροβόλα όπλα εισήχθησαν σε σχολεία αλλά δεν πυροβολήθηκαν.

Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, φέτος έχουν σημειωθεί 91 περιστατικά πυροβολισμών σε σχολικούς χώρους.

Αυστηρότερος ορισμός – 8 περιστατικά

Μια τρίτη βάση δεδομένων, η Education Week, χρησιμοποιεί τον αυστηρότερο ορισμό.

Μετράει μόνο πυροβολισμούς που προκάλεσαν τραυματισμούς ή θανάτους σε σχολικούς χώρους ή σχολικά λεωφορεία κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου ή εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, φέτος έχουν σημειωθεί οκτώ πυροβολισμοί σε σχολεία που είχαν ως αποτέλεσμα θύματα.

Οι πυροβολισμοί σε σχολεία είναι οι υψηλότεροι στις ΗΠΑ

Ανεξάρτητα από το μέτρο που χρησιμοποιείται, οι ΗΠΑ έχουν κατά συντριπτική πλειοψηφία τον υψηλότερο αριθμό πυροβολισμών σε σχολεία στον κόσμο.

Άλλες χώρες βιώνουν πυροβολισμούς σε σχολεία, αλλά αυτοί συμβαίνουν σπάνια.

Ένα τέτοιο περιστατικό φέτος ήταν σε ένα σχολείο στο Γκρατς της Αυστρίας, στις 10 Ιουνίου, όταν ένας πρώην μαθητής άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας 10 άτομα και τραυματίζοντας 11 άλλα.

Αυτό το περιστατικό ήταν ο χειρότερος πυροβολισμός σε σχολείο στην ιστορία της Αυστρίας.

Σχολικοί πυροβολισμοί με θύματα το 2025

Ο πυροβολισμός της Τετάρτης είναι ο πιο θανατηφόρος σχολικός πυροβολισμός φέτος και το μεμονωμένο περιστατικό με τον υψηλότερο αριθμό θυμάτων από τον πυροβολισμό στο δημοτικό σχολείο Robb στο Uvalde του Τέξας το 2022, όπου ένας άνδρας σκότωσε 19 μαθητές και δύο δασκάλους και τραυμάτισε 17 άλλους.

Σύμφωνα με το Education Week, από το 2018 έχουν σημειωθεί 229 σχολικοί πυροβολισμοί με τραυματίες ή θανάτους, εκ των οποίων 24 το 2018 και το 2019, 10 το 2020, 35 το 2021, 51 το 2022, 38 το 2023 και 39 το 2024.