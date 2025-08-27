newspaper
Σημαντική είδηση:
27.08.2025 | 21:27
Πυρκαγιά στη Σαλαμίνα - Ήχησε το 112
Αυτός είναι ο δράστης του μακελειού σε σχολείο στη Μινεάπολη – Παιδιά 8 και 10 ετών τα θύματα
Κόσμος 27 Αυγούστου 2025 | 21:10

Αυτός είναι ο δράστης του μακελειού σε σχολείο στη Μινεάπολη – Παιδιά 8 και 10 ετών τα θύματα

Περισσότερες πληροφορίες έγιναν γνωστές για τον δράστη της φονικής επίθεσης σε σχολείο στη Μινεάπολη

Σύνταξη
Σοκ έχει προκαλέσει η φονική επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα, στις ΗΠΑ, όπου δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους, με τον δράστη στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του.

Ο δράστης των πυροβολισμών στη Μινεάπολη

Τρεις αστυνομικές πηγές δήλωσαν στο αμερικανικό CBS News, ότι ο ύποπτος δράστης είναι ο 23χρονος Robin Westman, από τα προάστια της Μινεάπολης.

Φωτογραφία του δράστη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, την ίδια ώρα που πληροφορίες υποστηρίζουν ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη.

Ο δράστης της επίθεσης.

Πιστεύεται ότι χρησιμοποίησε τρία όπλα: ένα τουφέκι, ένα κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι. Επίσης, βρέθηκε μια καπνογόνα βόμβα σε ένα αυτοκίνητο που η αστυνομία πιστεύει ότι ήταν δικό του.

Η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά το κίνητρο, ενώ γνωστό έγινε ότι δεν είχε ποινικό μητρώο και έδρασε μόνος του.

Τα θύματα της επίθεσης

Δύο μικρά παιδιά, ηλικίας οκτώ και δέκα ετών, σκοτώθηκαν στη φονική επίθεση. Ένας γιατρός είπε ότι επτά παιδιά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ένοπλος πλησίασε από έξω την εκκλησία και πυροβόλησε δεκάδες φορές μέσα από τα παράθυρα, χτυπώντας παιδιά που προσεύχονταν κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της λειτουργίας του σχολείου.

Ανάρτηση για το συμβάν έκανε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπου ανέφερε ότι:

«Έχω ενημερωθεί πλήρως για την τραγική ένοπλη επίθεση στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Το FBI έδρασε άμεσα και βρίσκεται ήδη στον τόπο του συμβάντος. Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση. Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για όλους τους εμπλεκόμενους!».

World
Γαλλία: Σε επικίνδυνο μονοπάτι – Τι βλέπουν οι διεθνείς οίκοι

Γαλλία: Σε επικίνδυνο μονοπάτι – Τι βλέπουν οι διεθνείς οίκοι

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
Ουκρανία 27.08.25
Ουκρανία 27.08.25

Ο λάθος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος - Σκοτεινά διδάγματα που εξηγούν την «ειρηνευτική» πολιτική Πούτιν

Ο Τραμπ επιτρέπει στη Ρωσία να επιδιώκει μαξιμαλιστικούς στόχους ενώ χτυπά την Ουκρανία: μια στρατηγική που ο Μάο αποκαλούσε «συζήτηση εν μέσω μάχης». Αυτό αποδείχθηκε καταστροφικό στην Κορέα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί
Εκστρατεία κατασκοπείας 27.08.25
Εκστρατεία κατασκοπείας 27.08.25

Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη. Αιτία, δημοσίευμα ότι Αμερικανοί διεξάγουν επιχείρηση επιρροής στη Γροιλανδία για να αποσχισθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;
Στο Βραδεμβούργο 27.08.25
Στο Βραδεμβούργο 27.08.25

Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;

Η πόλη Eisenhüttenstadt προσέφερε δωρεάν για δύο εβδομάδες ευρύχωρα διαμερίσματα σε κεντρική τοποθεσία, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει αξιόλογους επαγγελματίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή
Πολιτική κρίση 27.08.25
Πολιτική κρίση 27.08.25

Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή

Η ολλανδική Βουλή συζητά το μέλλον της κυβέρνησης του Ντικ Σκοφ, που έχει απομείνει με 32 βουλευτές σε σύνολο 150. Αν περάσει η πρόταση μομφής, ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσπευσης των εκλογών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ συζητά με Ισραηλινούς τα μεταπολεμικά σχέδια – Ζήτημα μηνών η λήξη του πολέμου, λέει ο Γουίτκοφ
Χαμηλές προσδοκίες 27.08.25
Χαμηλές προσδοκίες 27.08.25

ΗΠΑ και Ισραήλ συζητούν τα μεταπολεμικά σχέδια χωρίς τους Παλαιστίνιους - IDF: Η εκκένωση της Γάζας είναι αναπόφευκτη

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές ποιοι θα συμμετάσχουν στην ευρεία σύσκεψη για τη Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ - Κανένα ίχνος αποκλιμάκωσης στο πεδίο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κίνα: Χαρακτηρίζει «παράλογες» τις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό
Αιχμηρή απάντηση 27.08.25
Αιχμηρή απάντηση 27.08.25

«Παράλογες» χαρακτηρίζει η Κίνα τις τριμελείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό

Η Κίνα σχολίασε επικριτικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θα ήθελε το Πεκίνο να συμμετέχει σε συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον, Μόσχα και Πεκίνο

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Βασιλεία
Champions League 27.08.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Βασιλεία

LIVE: Κοπεγχάγη – Βασιλεία. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κοπεγχάγη – Βασιλεία για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
Βόλος: Την θεία τους προτείνει για την επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης η Εισαγγελία
Ελλάδα 27.08.25
Ελλάδα 27.08.25

Βόλος: Την θεία τους προτείνει για την επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης η Εισαγγελία

Το δικό τους δράμα ζουν τα τέσσερα παιδιά της 36χρονης, η οποία έπεσε θύμα δολοφονίας στον Βόλο από τον 40χρονο σύζυγό της, με την Εισαγγελία να προτείνει να ζήσουν με την θεία τους στην Σκιάθο

Σύνταξη
Πρίγκιπας Τζορτζ: Το βάρος του στέμματος και η παιδική αθωότητα του «πιο φυσιολογικού» μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας
Ο επόμενος 27.08.25
Ο επόμενος 27.08.25

Πρίγκιπας Τζορτζ: Το βάρος του στέμματος και η παιδική αθωότητα του «πιο φυσιολογικού» μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας

«Ο Γουίλιαμ θέλει ο Τζορτζ να αντιμετωπίσει τη μοίρα του ως πεπρωμένο, όχι ως καθήκον» σημειώνει το νέο αφιέρωμα του People στην επόμενη μοναρχική γενιά της Βρετανίας

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς
Champions League 27.08.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε
Champions League 27.08.25

LIVE: Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ χάνει τη θέση στο Μαρόκο
Super League 27.08.25
Super League 27.08.25

«Μαροκινός» κίνδυνος για Ουναΐ - Νέα κίνηση από τον Παναθηναϊκό

Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί ανακοινώνει την Πέμπτη την αποστολή του Μαρόκου και ο Ουναΐ κινδυνεύει να χάσει τη θέση του από τον Μπιλάλ Ναντίρ. Ο 24χρονος χαφ της Μαρσέιγ «τρέχει» πλέον για μεταγραφή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Φορολογήστε τους υπερπλουσίους: Συντριπτικά τα ποσοστά του «ναι» σε Ελλάδα και όλη την Ευρώπη
Τι λένε οι πολίτες 27.08.25
Τι λένε οι πολίτες 27.08.25

Φόροι στους υπερπλουσίους: Συντριπτικά τα ποσοστά του «ναι» σε Ελλάδα και όλη την Ευρώπη

«Το πλουσιότερο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει περισσότερο από ότι το 95% της ανθρωπότητας μαζί». Η αύξηση της ανισότητας του πλούτου εντείνει τη συζήτηση για επιπλέον φορολόγηση των υπερπλουσίων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βιτόρια: «Θέλουμε να παίζουμε στο κορυφαίο επίπεδο – Το ποδόσφαιρο να παιχτεί μέσα στις τέσσερις γραμμές»
Ποδόσφαιρο 27.08.25
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Βιτόρια: «Θέλουμε να παίζουμε στο κορυφαίο επίπεδο – Το ποδόσφαιρο να παιχτεί μέσα στις τέσσερις γραμμές»

Ρούι Βιτόρια και Τάσος Μπακασέτας στάθηκαν στη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να προκριθεί επί της Σάμψουνσπορ, αλλά και στην ατμόσφαιρα που θα συναντήσου οι «πράσινοι» στην έδρα της Σαμσουνσπόρ

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου
Αγάπη, κινηματογράφος 27.08.25
Αγάπη, κινηματογράφος 27.08.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σπουδαία δικηγόρος και σύζυγος του, Αμάλ, εθεάθησαν να φτάνουν στην πόλη, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύνταξη
Φαραντούρης ενώπιον Ακάρ: Για την Ελλάδα και την Κύπρο, οι απειλές έρχονται από την Τουρκία
Κοπεγχάγη 27.08.25
Κοπεγχάγη 27.08.25

Φαραντούρης ενώπιον Ακάρ: Για την Ελλάδα και την Κύπρο, οι απειλές έρχονται από την Τουρκία

«Προτού προχωρήσουμε σε χρηματοδότηση επιχειρήσεων και πολιτικών, πρέπει να αποσαφηνίσουμε ποιες είναι οι απειλές και ποιοι αυτοί που απειλούν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα κάθε κράτους μέλους της ΕΕ», τόνισε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία
Φυτοφάρμακα και PFAS 27.08.25
Φυτοφάρμακα και PFAS 27.08.25

«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία

Επιστημονική μελέτη διαπιστώνει υψηλές συγκεντρώσεις από «παντοτινά χημικά», βαρέα μέταλλα και άλλες ενώσεις στα αυγά ελευθέρας βοσκής. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους για την υγεία.

Σύνταξη
Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες το πτώμα του Τούρκου επιχειρηματία
Ελλάδα 27.08.25
Ελλάδα 27.08.25

Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες το πτώμα του Τούρκου επιχειρηματία

Ο Χαλίτ Γιουκάι είχε αποφασίσει να κάνει και φέτος διακοπές στην Ελλάδα. Στις 4 Αυγούστου ξεκίνησε με το σκάφος του από την Γιάλοβα της Τουρκίας με προορισμό τη Μύκονο, όπου τον ανέμενε η σύζυγός του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί
Εκστρατεία κατασκοπείας 27.08.25
Εκστρατεία κατασκοπείας 27.08.25

Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη. Αιτία, δημοσίευμα ότι Αμερικανοί διεξάγουν επιχείρηση επιρροής στη Γροιλανδία για να αποσχισθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
