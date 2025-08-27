Αυτός είναι ο δράστης του μακελειού σε σχολείο στη Μινεάπολη – Παιδιά 8 και 10 ετών τα θύματα

Σοκ έχει προκαλέσει η φονική επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα, στις ΗΠΑ, όπου δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους, με τον δράστη στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του.

Ο δράστης των πυροβολισμών στη Μινεάπολη

Τρεις αστυνομικές πηγές δήλωσαν στο αμερικανικό CBS News, ότι ο ύποπτος δράστης είναι ο 23χρονος Robin Westman, από τα προάστια της Μινεάπολης.

Φωτογραφία του δράστη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, την ίδια ώρα που πληροφορίες υποστηρίζουν ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη.

Πιστεύεται ότι χρησιμοποίησε τρία όπλα: ένα τουφέκι, ένα κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι. Επίσης, βρέθηκε μια καπνογόνα βόμβα σε ένα αυτοκίνητο που η αστυνομία πιστεύει ότι ήταν δικό του.

Η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά το κίνητρο, ενώ γνωστό έγινε ότι δεν είχε ποινικό μητρώο και έδρασε μόνος του.

Τα θύματα της επίθεσης

Δύο μικρά παιδιά, ηλικίας οκτώ και δέκα ετών, σκοτώθηκαν στη φονική επίθεση. Ένας γιατρός είπε ότι επτά παιδιά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ένοπλος πλησίασε από έξω την εκκλησία και πυροβόλησε δεκάδες φορές μέσα από τα παράθυρα, χτυπώντας παιδιά που προσεύχονταν κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της λειτουργίας του σχολείου.

Ανάρτηση για το συμβάν έκανε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπου ανέφερε ότι:

«Έχω ενημερωθεί πλήρως για την τραγική ένοπλη επίθεση στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Το FBI έδρασε άμεσα και βρίσκεται ήδη στον τόπο του συμβάντος. Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση. Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για όλους τους εμπλεκόμενους!».