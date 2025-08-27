view
Σημαντική είδηση:
27.08.2025 | 21:27
Φωτιά στη Σαλαμίνα - Αναφορές ότι προκλήθηκε από βεγγαλικά
27 Αυγούστου 2025 | 17:12
Eνσωμάτωση

Τρεις νεκροί και 20 τραυματίες από επίθεση ενόπλου σε σχολείο στη Μινεάπολη

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εκκλησία που λειτουργεί ως σχολείο στη Μινεσότα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 παιδιά, καθώς και ο δράστης

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Upd:27.08.2025, 18:48
Ακρόαση άρθρου
A
A

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Spotlight

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εκκλησία που λειτουργεί ως σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, και 20 τραυματίστηκαν, 10 εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα δύο θύματα ήταν παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τον δράστη ως έναν άνδρα ντυμένο στα μαύρα και σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν στην δεκαετία των 20, χωρίς εκτενές ποινικό μητρώο.

Οι πυροβολισμοί στη Μινεσότα

Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 8:30 π.μ. την Τετάρτη (τοπική ώρα), όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για ένοπλο δράστη σε σχολείο, στην οδό 509 W 54th Street, σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων.

Ο δράστης φέρεται να ήταν οπλισμένος με τουφέκι.

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουάλτς δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό.

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την φρικτή πράξη βίας», δήλωσε ο Γουάλτς.

Αρκετές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του FBI, της πολιτειακής αστυνομίας και της αστυνομίας του Μινεάπολις, βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος.

Νεκρός ο δράστης

Ο ύποπτος δράστης πέθανε από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στο BBC από το CBS News.

Ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Χ της πόλης αναφέρει ότι «δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή».

Παράλληλα, στο σημείο συνεχίζεται η επιχείρηση της αστυνομίας.

Οι κάτοικοι της περιοχής προειδοποιούνται να «μείνουν μακριά από την περιοχή, ώστε να επιτρέψουν στο προσωπικό έκτακτης ανάγκης να βοηθήσει τα θύματα».

Τι δήλωσε η Κρίστι Νοέμ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ, δήλωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) παρακολουθεί την «φρικτή ένοπλη επίθεση» και βρίσκεται σε επαφή με άλλες υπηρεσίες.

Ανέφερε επίσης ότι θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες.

«Προσεύχομαι για τα θύματα αυτής της αποτρόπαιης επίθεσης και τις οικογένειές τους», πρόσθεσε η Νοέμ.

Έξω από το σημείο του θανατηφόρου περιστατικού. REUTERS/Ben Brewer

REUTERS/Ben Brewer

Η γερουσιαστής της Μινεσότα, Έιμι Κλομπούτσαρ, δηλώνει ότι είναι «συγκλονισμένη από τη φρικτή βία» που έλαβε χώρα στο σχολείο σήμερα το πρωί.

«Οι προσευχές μου είναι με τους μαθητές, τους δασκάλους και τις οικογένειες, και είμαι ευγνώμων στους πρώτους ανταποκριτές που βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος», τόνισε.

Ανάρτηση του προέδρου Τραμπ για την τραγωδία

Ανάρτηση για την τραγωδία στη Μινεσότα έκανε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι:

«Έχω ενημερωθεί πλήρως για την τραγική ένοπλη επίθεση στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Το FBI έδρασε άμεσα και βρίσκεται ήδη στον τόπο του συμβάντος. Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση. Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για όλους τους εμπλεκόμενους!».


Γαλλία: Σε επικίνδυνο μονοπάτι – Τι βλέπουν οι διεθνείς οίκοι

Γαλλία: Σε επικίνδυνο μονοπάτι – Τι βλέπουν οι διεθνείς οίκοι


Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Business
Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
