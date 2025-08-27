Τρεις νεκροί και 20 τραυματίες από επίθεση ενόπλου σε σχολείο στη Μινεάπολη

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εκκλησία που λειτουργεί ως σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, και 20 τραυματίστηκαν, 10 εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα δύο θύματα ήταν παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τον δράστη ως έναν άνδρα ντυμένο στα μαύρα και σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν στην δεκαετία των 20, χωρίς εκτενές ποινικό μητρώο.

Οι πυροβολισμοί στη Μινεσότα

Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 8:30 π.μ. την Τετάρτη (τοπική ώρα), όταν κλήθηκαν αστυνομικοί για ένοπλο δράστη σε σχολείο, στην οδό 509 W 54th Street, σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων.

BREAKING: Shooting confirmed at Minneapolis Catholic school. pic.twitter.com/lFZTgqLdHl — Fox News (@FoxNews) August 27, 2025

Ο δράστης φέρεται να ήταν οπλισμένος με τουφέκι.

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουάλτς δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό.

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene. I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την φρικτή πράξη βίας», δήλωσε ο Γουάλτς.

Αρκετές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του FBI, της πολιτειακής αστυνομίας και της αστυνομίας του Μινεάπολις, βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος.

A large number of first responders are at the scene of a possible active shooter incident in Minneapolis Wednesday morning. https://t.co/RemQGKnLp3 — CBS Chicago (@cbschicago) August 27, 2025

Νεκρός ο δράστης

Ο ύποπτος δράστης πέθανε από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στο BBC από το CBS News.

Ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Χ της πόλης αναφέρει ότι «δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή».

Παράλληλα, στο σημείο συνεχίζεται η επιχείρηση της αστυνομίας.

There is an active police situation at Annunciation Church, 509 W. 54th St. There is no active threat to the community at this time. The shooter is contained. Stay away from the area to allow emergency personnel to help victims – W. 54th Street between Lyndale and Nicollet Ave. — City of Minneapolis (@CityMinneapolis) August 27, 2025

Οι κάτοικοι της περιοχής προειδοποιούνται να «μείνουν μακριά από την περιοχή, ώστε να επιτρέψουν στο προσωπικό έκτακτης ανάγκης να βοηθήσει τα θύματα».

Τι δήλωσε η Κρίστι Νοέμ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ, δήλωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) παρακολουθεί την «φρικτή ένοπλη επίθεση» και βρίσκεται σε επαφή με άλλες υπηρεσίες.

Ανέφερε επίσης ότι θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες.

«Προσεύχομαι για τα θύματα αυτής της αποτρόπαιης επίθεσης και τις οικογένειές τους», πρόσθεσε η Νοέμ.

Η γερουσιαστής της Μινεσότα, Έιμι Κλομπούτσαρ, δηλώνει ότι είναι «συγκλονισμένη από τη φρικτή βία» που έλαβε χώρα στο σχολείο σήμερα το πρωί.

«Οι προσευχές μου είναι με τους μαθητές, τους δασκάλους και τις οικογένειες, και είμαι ευγνώμων στους πρώτους ανταποκριτές που βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος», τόνισε.

Ανάρτηση του προέδρου Τραμπ για την τραγωδία

Ανάρτηση για την τραγωδία στη Μινεσότα έκανε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι:

«Έχω ενημερωθεί πλήρως για την τραγική ένοπλη επίθεση στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Το FBI έδρασε άμεσα και βρίσκεται ήδη στον τόπο του συμβάντος. Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση. Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για όλους τους εμπλεκόμενους!».