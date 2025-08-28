Ως έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών και εγχώρια τρομοκρατία αντιμετωπίζει το FBI τους πυροβολισμούς σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα, με θύματα δύο παιδιά 8 και 10 ετών. Στο τυφλό του χτύπημα, ο 23χρονος δράστης τραυμάτισε άλλους 17 ανθρώπους – τρεις ενήλικες και 14 παιδιά – και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η ομογενής Sophia Forchas 12 ετών, μαθήτρια της εβδόμης τάξης, είναι ανάμεσα στα 17 άτομα που τραυματίστηκαν.

Ως δράστης, ονομάστηκε ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν (Robin Westman), από τα προάστια της Μινεάπολης. Ήταν παιδί πολυμελούς οικογένειας, που είχε γεννηθεί ως αγόρι με το όνομα Ρόμπερτ και το 2019 το άλλαξε σε Ρόμπιν.

Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η μητέρα του Γουέστμαν ήταν εργαζόμενη στο σχολείο, στο οποίο ο 23χρονος σκόρπισε τον θάνατο

Τρία όπλα φέρεται να είχε ο δράστης – Τα είχε αγοράσει νόμιμα

Η επίθεσή του θεωρείται προσχεδιασμένη. Μάλιστα, τα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η μητέρα του Γουέστμαν ήταν εργαζόμενη στο σχολείο, στο οποίο ο 23χρονος σκόρπισε τον θάνατο.

Mom of Minneapolis mass shooter Robin Westman worked at Catholic school where he opened fire, killing 2 kids: police https://t.co/JJqSjN32wx pic.twitter.com/5NdgcoDPwz — New York Post (@nypost) August 27, 2025

Ο δράστης, οπλισμένος με τουφέκι, καραμπίνα και πιστόλι, πυροβόλησε δεκάδες φορές μέσα από τα παράθυρα της εκκλησίας του Annunciation Catholic School, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, την πρώτη εβδομάδα της σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με αναφορές, τουλάχιστον δύο πόρτες της Εκκλησίας είχαν φραγεί, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαφύγουν τα θύματα.

Η αστυνομία σημειώνει ότι είχε αγοράσει νόμιμα τα τρία όπλα που χρησιμοποίησε στην επίθεση. Στο σημείο βρέθηκε καπνογόνο, χωρίς εκρηκτικά.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για καταιγισμό πυρών που κράτησε αρκετά λεπτά. «Ήταν τουφέκι, όχι πιστόλι, και επαναγέμιζε ξανά και ξανά», είπε ένας άνδρας που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Μαθήτρια που επέζησε περιέγραψε ότι «είδε φίλους της να πυροβολούνται και κρύφτηκε κάτω από τα στασίδια». Γονείς και παιδιά έζησαν σκηνές χάους, με μια νταντά να περιγράφει «κραυγές μητέρων που δεν ήξεραν αν τα παιδιά τους ήταν ζωντανά».

Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: Οι ανατριχιαστικές σημειώσεις του δράστη

Όπως είπε η αστυνομία, βίντεο διάρκειας 20 λεπτών ανέβηκε στο διαδίκτυο λίγες ώρες πριν τους πυροβολισμούς στη Μινεσότα. Στο βίντεο ένα άτομο που πιστεύεται ότι είναι ο Γουέστμαν ξεφυλλίζει ένα χειρόγραφο ημερολόγιο. Κάθε σελίδα είναι γεμάτη με ακατανόητα ποιήματα, γραμμένα σε κυριλλικό αλφάβητο, τα οποία περιλαμβάνουν βίαιες απειλές.

Το άτομο αυτό ομολογεί τον θαυμασμό του για δολοφόνους.

The Minneapolis shooter’s name is Robin Westman. Here is his written manifesto: pic.twitter.com/vRSoY4IBhW — RoundChibben (@TotalBodyPubic) August 27, 2025

Μεταξύ άλλων γράφει ότι «εδώ και πολύ καιρό σκέφτομαι να διαπράξω μαζική δολοφονία. Είμαι πολύ διχασμένος με το να γράφω αυτό το ημερολόγιο», ενώ αλλού γράφει πως «πρέπει να εκφράσω τις σκέψεις μου χωρίς να μπω σε λίστα παρακολούθησης, χαχα!».

Στο βίντεο φαίνονται όπλα, όπως ένα ημιαυτόματο τουφέκι και μια καραμπίνα, ενώ στους γεμιστήρες υπήρχαν γραμμένες οι φτάσεις «για τα παιδιά» και «σκοτώστε τον Ντόναλντ Τραμπ».

BREAKING – The suspect in the Minneapolis, Minnesota, shooting at a Catholic school and church has been identified as Robin Westman, who posted a manifesto on social media just two hours ago, including a video showing the words “kill Donald Trump” written on a gun. This person is… pic.twitter.com/LzXCxCgr8L — ҡ𝖆ɩ𝖆ɩ®️ (@OfficialKalal) August 27, 2025

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γυρίστηκε από τον Robin Westman, ως μανιφέστο εμφανιζόταν ένα σχέδιο του σχεδιαγράμματος της εκκλησίας.

Το μανιφέστο έδειχνε τον 23χρονο στο σημείο της δολοφονικής επίθεσης και είχε «ανατριχιαστικό» περιεχόμενο. Το FBI κατέβασε το «μανιφέστο» από την πλατφόρμα και πλέον είναι στο «μικροσκόπιο» των αρχών.

Νωρίτερα πληροφορίες του NBC News έκαναν λόγο για βίντεο με αναφορές στην αυτοκτονία, σε «ακραία βίαιες σκέψεις και ιδέες», μια απολογία προς την οικογένειά του ατόμου και ένα σκίτσο του εσωτερικού μιας εκκλησίας.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι είχε συνεργάτες στην επίθεση, σημείωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπράιαν Ο’ Χάρα.

FBI: Έρευνα για έγκλημα υποκινούμενο από μίσος εναντίον των Καθολικών

Η ομοσπονδιακή αστυνομία των ΗΠΑ, το FBI, ξεκίνησε τη διενέργεια έρευνας για «έγκλημα υποκινούμενο από μίσος κατά των Καθολικών».

«Το FBI διερευνά (…) μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς», έγραψε ο Κας Πατέλ, ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας, στην πλατφόρμα X.