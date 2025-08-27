Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν
Το FBI διερευνά μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς» δήλωσε ο επικεφαλής για την επίθεση στη Μινεάπολη.
- Κοζάνη: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Εγνατία οδό – Συνελήφθη η οδηγός
- Τροχαίο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε ελαφρά – Συνελήφθη 35χρονος που την τράκαρε και διέφυγε
- Διαδηλώσεις στην Ελβετία για τον θάνατο 17χρονου που προσπάθησε να ξεφύγει από την αστυνομία
- Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα
Το FBI ερευνά ως «έγκλημα υποκινούμενο από μίσος κατά των καθολικών» τη φονική επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Δύο παιδιά παιδιά 8 και 10 ετών έχασαν τη ζωή τους, με τον δράστη στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του. Ακόμη 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε μέσω Χ: «Το FBI διερευνά μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς». Επίσης, κατονόμασε τον δράστη στη Μινεάπολη ως «Ρόμπιν Γουέστμαν», λέγοντας ότι επρόκειτο για άνδρα «που κατά τη γέννησή του ονομάστηκε Ρόμπερτ Γουέστμαν».
Updates on the shooting in Minneapolis, Minnesota:
The FBI is investigating this shooting as an act of domestic terrorism and hate crime targeting Catholics.
There were 2 fatalities, an 8-year-old and a 10-year-old. In addition, 14 children and 3 adults were injured.
— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 27, 2025
«Με έσωσε ο φίλος μου»
Ταυτόχρονα άρχισαν να έρχονται στο φως και οι πρώτες μαρτυρίες των παρισταμένων στο έγκλημα, στην καθολική εκκλησία που φιλοξενεί και ένα σχολείο.
Μιλώντας στο NBC News, ο 10χρονος Γουέστον Χαλσν, είπε ότι ο πρώτος πυροβολισμός έπεσε τρία λεπτά μετά την έναρξη της λειτουργίας στην εκκλησία.
«Αναρωτήθηκα τι ήταν. Έτρεξα και κάλυψα το κεφάλι μου. Ο φίλος μου ο Βίκτορ με έσωσε, έπεσε πάνω μου, αλλά χτυπήθηκε», είπε.
«Είναι πολύ γενναίος»
Και έστειλε ένα μήνυμα στον φίλο του: «Είναι πραγματικά γενναίος. Ελπίζω να είναι καλά». Στη συνέχεια, είπε, περίμεναν 5-10 λεπτά, προτού πάνε στο γυμναστήριο. «Μετά κλείδωσαν τις πόρτες».
«Ήταν πάρα πολύ τρομακτικό», είπε και δήλωσε ότι ανακουφίστηκε όταν ξαναβρέθηκε στην αγκαλιά της μητέρας του.
«Η αστυνομία ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί ήρθαν πολύ γρήγορα», είπε. Ο μικρός μαθητής πρόσθεσε ότι είχαν κάνει άσκηση για την περίπτωση πυροβολισμών στο σχολείο.
- Ολλανδία: Στρώνει τον δρόμο για μια τετραήμερη εβδομάδα εργασίας
- Οι δασμοί Τραμπ προκαλούν… ίλιγγο στους Ινδούς εξαγωγείς – Ζητούν κρατική στήριξη
- Πότε είναι η κλήρωση της League Phase του Champions League
- Τραγικό τέλος για 22χρονο youtuber – Τον «κατάπιε» καταρράκτης (video)
- Champions League: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών στη League Phase
- Αυτές είναι οι 36 ομάδες της League Phase του Champions League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις