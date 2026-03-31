«Είσαι φασίστας, είσαι τύραννος!» – Γιατί οι δισεκατομμυριούχοι βλέπουν στον Πέδρο Σάντσεθ τον διάβολο;
The Good Life 31 Μαρτίου 2026, 21:50

«Είσαι φασίστας, είσαι τύραννος!» – Γιατί οι δισεκατομμυριούχοι βλέπουν στον Πέδρο Σάντσεθ τον διάβολο;

Η απάντηση είναι απλή: ο Πέδρο Σάντσεθ δεν είναι λαοπλάνος ή δημαγωγός και κάνει κάτι πραγματικά πολύ καλά. Τα νούμερα τον επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Τα όνειρα σε ξεκουράζουν: Το μυστικό για πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο

Όταν οι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη επιτίθενται με σφοδρότητα στον Πέδρο Σάντσεθ, τον κεντροαριστερό πρωθυπουργό της Ισπανίας, έχουν λόγο.

Η πρόσφατη λεκτική επίθεση του Έλον Μασκ στον Πέδρο Σάντσεθ, τον οποίο χαρακτήρισε «ολοκληρωτικό φασίστα», φέρνει στο προσκήνιο το ισπανικό οικονομικό μοντέλο που τολμά να αμφισβητήσει τα δόγματα της λιτότητας σημειώνοντας πρωτοφανή ανάπτυξη ακολουθώντας την ατζέντα της λαϊκής βάσης.

Με άλλα λόγια ο Σάντσεθ, ως εξαίρεση στην φυσικοποιημένη παραφωνία που θέλει τους πολιτικούς να εξυπηρετούν συμφέροντα της ελίτ (των χορηγών και αφεντικών τους), εξυπηρετεί τους ψηφοφόρους του.

Η Ισπανία του Σάντσεθ έχει εξελιχθεί αθόρυβα στην οικονομία-πρωταθλήτρια της Ευρώπης, καταρρίπτοντας το παλαιό αφήγημα ότι η κοινωνική προστασία σκοτώνει την ανάπτυξη

Με τον κατώτατο μισθό σε επίπεδα ρεκόρ και τη δραστική μείωση της επισφαλούς εργασίας, η Μαδρίτη αποδεικνύει ότι η διακυβέρνηση υπέρ των πολλών δεν είναι μόνο ηθικά επιβεβλημένη, αλλά και οικονομικά αποτελεσματική, προκαλώντας τον εκνευρισμό της παγκόσμιας επιχειρηματικής ελίτ.

Τα παραπάνω έχουν κάνει τους δισεκατομμυριούχους να βλέπουν στον Σάντσεθ τον ίδιο τον διάβολο.

Όταν ο Μασκ εξαπολύει μύδρους μέσω της πλατφόρμας Χ εναντίον του, επιβεβαιώνει πως ο Ισπανός πρωθυπουργός κυβερνά προς το συμφέρον των απλών ανθρώπων και, προς έκπληξη πολλών, αυτό αποδίδει καρπούς.

Υπό την ηγεσία του, η Ισπανία έχει οικοδομήσει αυτό που πολλοί οικονομολόγοι περιγράφουν πλέον ως το νέο Ισπανικό θαύμα.

Τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος της Γηραιάς ηπείρου παραμένει στάσιμο, φλερτάρει ή είναι σε αδιέξοδη ύφεση, η Ισπανία προχώρησε μπροστά, αναγκάζοντας ακόμα και τους αναλυτές της Goldman Sachs να αναγνωρίσουν στον Σάντσεθ την ευφυία και στρατηγική του.

Ηθική σαφήνεια και οικονομικός ορθολογισμός, αυτό είναι το «μοντέλο Σάντσεθ» που τρέμει η παγκόσμια ελίτ

Το τέλος του νεοφιλελεύθερου εγχειριδίου

Η επιτυχία δεν προήλθε από τη γνώριμη συνταγή της λιτότητας, της μισθολογικής ένδειας και της εργασιακής «ευελιξίας».

Αντιθέτως, από τότε που ο Σάντσεθ ανέλαβε καθήκοντα, ο κατώτατος μισθός στην Ισπανία αυξήθηκε από τα 736 ευρώ στα 1.221 ευρώ -μια συγκλονιστική αύξηση που βελτίωσε άμεσα, και αισθητά, τη ζωή εκατομμυρίων χαμηλόμισθων εργαζομένων.

Παράλληλα, η αντιμιλιταριστική κυβέρνησή του Σάντσεθ περιέκοψε την εργασιακή ανασφάλεια, μειώνοντας το ποσοστό των εργαζομένων που ήταν εγκλωβισμένοι σε προσωρινές συμβάσεις από το 30% σε περίπου 13%.

Αν και για χρόνια, οι αγορές υποστήριζαν ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, η Ισπανία απέδειξε ότι ήταν απλώς μια πολιτική επιλογή που οι προκάτοχοι του Σάντσεθ αρνήθηκαν να επιλέξουν -και εννοείται πως τα συστημικά media ανά τον κόσμο θα του επιτεθούν με κάθε τρόπο.

Μετανάστευση και διεθνής στάση

Η μεταναστευτική πολιτική του Σάντσεθ ακολουθεί μια παρόμοια λογική. Αντί να δαιμονοποιεί τους μετανάστες για βραχυπρόθεσμα πολιτικά κέρδη, ο Σάντσεθ επιδίωξε τη νομιμοποίηση και την ενσωμάτωση, αναγνωρίζοντας ότι οι μετανάστες αποτελούν ζωτικό κομμάτι της ευημερίας μιας χώρας με γηράσκοντα πληθυσμό.

Την ίδια στιγμή, η Ισπανία βρήκε ξανά την ηθική της σαφήνεια στη διεθνή σκηνή. Ο Σάντσεθ επιμένει να επιτίθεται σε πολεμοκάπηλες δυνάμεις,  μιλά σταθερά για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμα και όταν αυτό είναι ενοχλητικό ή αντιδημοφιλές, και αρνείται να υποκλιθεί σε επιταγές «ισχυρών».

Η στάση του, νομοτελειακά, προσβάλλει τους δισεκατομμυριούχους σχεδόν όσο και οι υψηλότεροι μισθοί για τους καθαριστές και τους διανομείς που καθιέρωσε.

Η διακυβέρνηση του Σάντσεθ και το νέο ιβηρικό θαύμα επιβεβαιώνει ό,τι οι πολιτικοί-αυλικοί αρνούνται να επιλέξουν. Το κράτος μπορεί, ακόμα και σήμερα, να διαμορφώνει την οικονομία προς το δημόσιο συμφέρον

Η δημοκρατία ως εργαλείο διαμόρφωσης της αγοράς

Το ξέσπασμα του Μασκ (όπως τόσα άλλα του ίδιου ή της φατρίας του) είναι υστερία, είναι ξέσπασμα.

Για εκείνους που πιστεύουν ότι οι αγορές πρέπει να κυβερνούν ανεξέλεγκτα και ότι η δημοκρατία πρέπει να κρατιέται σε στενό κλοιό, ο Σάντσεθ αντιπροσωπεύει μια επικίνδυνη ιδέα: ότι οι κυβερνήσεις μπορούν ακόμα να διαμορφώνουν τις οικονομίες προς το δημόσιο συμφέρον και ότι αυτό μπορεί να φέρει ανάπτυξη αντί να την καταστρέψει.

Αν αυτό τον καθιστά «κακό» στο billionaires club, ο Σάντσεθ θα πρέπει να φορά την προσβολή ως παράσημο.

Όταν οι πολίτες της χώρας αμοίβονται με μισθούς που τους εξασφαλίζουν μια τίμια καθημερινότητα, όταν η ανάπτυξη δεν είναι για τους χορηγούς των πολιτικών αλλά για τη λαϊκή βάση, η πολιτική των ανθρώπων εξοργίζει καρτέλ και ελίτ.

Το συμπέρασμα είναι προφανές. Ο Ισπανός πρωθυπουργός κάνει κάτι πολύ, μα πάρα πολύ, σωστά.

Αγορές: Ο Μάρτιος φεύγει με θεαματική αλλαγή κλίματος

Τα όνειρα σε ξεκουράζουν: Το μυστικό για πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

«Σκληρός», βραβευμένος, είδωλο – Όταν ο Τζέιμς Κάγκνεϊ κυριαρχούσε στο Χόλιγουντ
Πέρασαν τέσσερις δεκαετίες από τότε που ο Τζέιμς Κάγκνεϊ «έφυγε» από τη ζωή, ο άνθρωπος που το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ψήφισε ως τον 8ο πιο σημαντικό ηθοποιό της «Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ»

Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν
Οι αγαπημένοι της Κένεντι πέθαναν αλλά εμφανίζονται στο Love Story, το όνομά της περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν και η ίδια επιστρέφει στο Real Housewives. Τι γνώμη έχει η Ράντζιβιλ για όλα αυτά;

Μέσα στην αίρεση Heaven’s Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στις ΗΠΑ
Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες 39 μέλη της αίρεσης Heaven's Gate έβαζαν τέλος στη ζωή τους, πιστεύοντας ότι το πνεύμα τους θα επιβιβαστεί σε ένα διαστημόπλοιο που θα τους πάει στο Επόμενο Επίπεδο

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Ενεργειακή κρίση: Οι Βρυξέλλες καλούν τους Ευρωπαίους να μειώσουν τη χρήση ΙΧ και να δουλεύουν από το σπίτι
Η ενεργειακή κρίση θα είναι παρατεταμένη προειδοποιεί η Κομισιόν και καλεί τις χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων - προς το παρόν εθελοντικά.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Δημοσκόπηση: Κάτω από τη βάση η κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα – Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, δώρο άδωρο η αύξηση του κατώτατου, σημαντικό θέμα οι υποκλοπές
Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά κρίνουν τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση οι πολίτες σε νέα δημοσκόπηση. Σαρωτικό ποσοστό θεωρεί ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν καλύπτει τις πληθωριστικές αυξήσεις. Σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών για τη συντριπτική πλειοψηφία.

Fuel Pass Applications Open as Drivers to Get Cash Aid
A new government fuel subsidy scheme is set to launch within days, offering targeted financial support to millions of vehicle owners facing high fuel prices through digital payments or bank transfers

Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)
Ο τερματοφύλακας της Εθνικής ήταν εξαιρετικός και είπε όχι στον σούπερ σταρ των Ούγγρων, Σομποσλάι με εξαιρετικές αποκρούσεις. Καλή εμφάνιση για την Εθνική μας που είχε και δοκάρι με τον Παυλίδη

Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο ζητά εγγυήσεις για να αποφευχθεί «νέα επίθεση».

LIVE: Κόσοβο – Τουρκία
LIVE: Κόσοβο – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόσοβο – Τουρκία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 6.

LIVE: Σουηδία – Πολωνία
LIVE: Σουηδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σουηδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

LIVE: Τσεχία – Δανία
LIVE: Τσεχία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσεχία – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

LIVE: Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία
LIVE: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Ανατριχίλα από το Ιράν: Ο Ταρέμι και οι συμπαίκτες του με φωτογραφίες παιδιών-θυμάτων του πολέμου (Pics, Vid)
Οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές τίμησαν τα πάνω από 100 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο δημοτικό σχολείο θηλέων «Shajareh Tayyebeh» πριν το φιλικό με την Κόστα Ρίκα και μπροστά τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Αμπελόκηποι: Δικογραφία για την παράνομη στάνη σε ταράτσα πολυκατοικίας – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. – Νέες εικόνες
Η δικογραφία αφορά την παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων (ν. 4830/2021) και σχηματίστηκε σε βάρος ενός ημεδαπού και της εταιρείας που διαχειρίζεται το κτίριο στους Αμπελόκηπους

Υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης κερδίζει χρόνο μετά τις απειλές Ντίλιαν και ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει παρέμβαση στη Βουλή
Ο Ντίλιαν βάζει φωτιά στο Μαξίμου και η αναβολή της συζήτησης για τις υποκλοπές βάζει μπουρλότο. Κλιμάκωση της στάσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και παρέμβαση στη Βουλή.

Κοινή δήλωση ΕΕ, Ελλάδας και 10 χωρών για Λίβανο: Καταδίκη της Χεζμπολάχ – στήριξη της κυβέρνησης στη Βηρυτό
Την καταδίκη τους για τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ εκφράζουν 11 χώρες και η ΕΕ. Καλούν σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, επισημαίνοντας την πλήρη στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου.

LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός
LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ελλάδα – Γερμανία 0-2: Έχασε ευκαιρία η Ελπίδων όχι όμως και τις ελπίδες της για πρόκριση (vid)
Η Εθνική U21 ηττήθηκε 2-0 από τη Γερμανία, έχασε την πρωτιά (προς παρόν) και την ισοβαθμία στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου, αλλά διατηρεί τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση του Euro.

Greece Turns to Familiar Playbook as Energy Costs Rise
With Easter around the corner and Middle East tensions pushing up fuel and food prices, Athens is rolling out subsidy measures it has used before — and promising more market inspections

«Ο θάνατος δεν ήταν η μοίρα μας»: Σύρος πατέρας διασχίζει θάλασσες για να σώσει τον άρρωστο γιο του στην Αθήνα
Οι ελληνικές και κυπριακές αρχές συνεργάστηκαν ώστε πατέρας και γιος να μεταφερθούν αεροπορικώς στην Αθήνα, όπου παρακολουθούνταν από γιατρούς τριών νοσοκομείων και υποστηρίζονταν από διερμηνείς.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

