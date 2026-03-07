«Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι», λέει ο Σάντσεθ για την τολμηρή του στάση απέναντι στον Τραμπ

Ο Πέδρο Σάντσεθ μιλώντας σε εκδήλωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας δήλωσε:

«Μπορεί να έχετε ακούσει ότι η Ισπανία είναι μόνη. Το λένε αυτοί που μας έλεγαν τα ίδια όταν αναγνωρίσαμε το κράτος της Παλαιστίνης. Στη συνέχεια κι άλλοι μας ακολούθησαν. Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι. Αυτοί που θα καταλήξουν μόνοι είναι αυτοί που υπερασπίζονται όσα δεν είναι προς υπεράσπιση. Μία χώρα που πάντα υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο όπως η Ισπανία, κερδίζει τον σεβασμό όλου του κόσμου όπως συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες».

Ο Σάντσεθ δεν κάνει κολοτούμπα

Το τελευταίο διάστημα, η αντιπαράθεση του Πέδρο Σάντσεθ με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο έντονες πολιτικές συγκρούσεις ανάμεσα σε Ευρωπαίο ηγέτη και την αμερικανική διοίκηση. Ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει υιοθετήσει ανοιχτά επικριτική στάση απέναντι στις επιλογές των ΗΠΑ, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Ο Σάντσεθ χαρακτήρισε «παράνομη» την αμερικανική επίθεση και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, κατηγορώντας παράλληλα ηγέτες ότι χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να καλύψουν πολιτικές αποτυχίες στο εσωτερικό των χωρών τους.

Η ένταση αυξήθηκε όταν η Ισπανία αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση δύο κοινών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ για επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ενώ ο Σάντσεθ παρομοίασε τις επιθέσεις με την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Ο Τραμπ αντέδρασε έντονα, απειλώντας ακόμη και με διακοπή εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία.

«Ο πόλεμος με το Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος, το οποίο θα πληρώσουμε…», προειδοποίησε ο Πέδρο Σάντσεθ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή, μένοντας πιστός στη θέση του πως πρόκειται για μια «παράνομη επέμβαση».