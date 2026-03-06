newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Σάντσεθ έγινε η «νέμεσις» του Τραμπ στην Ευρώπη – Λέγοντας όσα κανείς δεν τολμά
Κόσμος 06 Μαρτίου 2026, 21:30

Ο Σάντσεθ έγινε η «νέμεσις» του Τραμπ στην Ευρώπη – Λέγοντας όσα κανείς δεν τολμά

Έχει προκαλέσει την οργή του MAGA κινήματος και οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι «το παρατράβηξε». Ο ίδιος όμως λέει ότι «δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε έγκλημα» μόνο «για να αποφύγουμε τα αντίποινα».

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Εσύ είσαι “relationship material”;

Εσύ είσαι “relationship material”;

Spotlight

Η κυβέρνηση Τραμπ και το MAGA κίνημα στις ΗΠΑ έχει εντοπίσει τον εχθρό του Αμερικανού προέδρου στην Ευρώπη. Όταν οι περισσότεροι προσπαθούν να τον καλοπιάσουν και να τον κατευνάσουν, ο Πέδρο Σάντσεθ δείχνει να μη φοβάται να αντιπαρατεθεί μαζί του. Και λέει όσα κανείς άλλος δεν έχει τολμήσει.

Σε ανάλυσή τους οι Financial Times, επισημαίνουν ότι με το ξεκίνημα του πολέμου εναντίον του Ιράν, ο Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ κινδύνευαν να πυροδοτήσουν μια σπείρα πολέμου με την «παράνομη» επίθεσή τους.

«Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία», δήλωσε ο Τραμπ

Και επισημαίνοντας ότι οι πολιτικοί πρέπει να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, πρόσθεσε: «Είναι απολύτως απαράδεκτο οι ηγέτες που είναι ανίκανοι να εκπληρώσουν αυτό το καθήκον να χρησιμοποιούν τον καπνό του πολέμου για να κρύψουν τις αποτυχίες τους. Και, στη διαδικασία, να γεμίζουν τις τσέπες λίγων – των μόνων που κερδίζουν όταν ο κόσμος σταματά να κατασκευάζει νοσοκομεία για να αρχίσει να κατασκευάζει πυραύλους».

Αυτή η νύξη για την κυριαρχία της πλουτοκρατίας και για τις ανισότητες σπάνια ακούγεται τόσο ρητά από ηγέτη της ΕΕ. Ειδικά όταν κάποιοι προσπάθησαν να επικαλεστούν τη ματαιοδοξία και τα προσωπικά συμφέροντα του Τραμπ, είτε να τον μιμηθούν ιδεολογικά ή να υποβαθμίσουν τις διαφωνίες τους.

Αφυπνίζοντας το MAGA κίνημα

Οι Financial Times επισημαίνουν ότι ο Σάντσεθ, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός με τη μεγαλύτερη θητεία στην Ευρώπη, που κινείται ιδεολογικά αριστερότερα του Κιρ Στάρμερ, στρέφεται ανοιχτά κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Να υπενθυμίσουμε ότι ο πόλεμος στο Ιράν είναι η τελευταία από τις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις.

REUTERS/Nacho Doce

Και έχει ενοχλήσει και το κίνημα MAGA, που βλέπει στον Ισπανό πρωθυπουργό τη σημαία της Woke ατζέντας. Είναι Ευρωπαίος αριστερός, προτιμά την ήπια ισχύ έναντι των όπλων, δεν επιτίθεται στην Κίνα, έχει φιλική προς τους μετανάστες πολιτική. Και μέσα στην Ισπανία, η δεξιά, που έσπευσε να στηρίξει τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κατηγορεί τον Ισπανό πρωθυπουργό ότι «υποστηρίζει τους μουλάδες» στο Ιράν, αντί τους συμμάχους.

Οι επικριτές του Σάντσεθ, που δηλώνει ειρηνιστής, τον κατηγορούν ότι «το παρατράβηξε». Αρνήθηκε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν δύο κοινά λειτουργούμενες στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία για να χτυπήσουν το Ιράν. Και εξαπέλυσε επίθεση κατά των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων, παρομοιάζοντάς τες με την «άδικη» εισβολή στο Ιράκ το 2003.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν γεμάτη οργή. Απείλησε να τιμωρήσει την «απαίσια» Ισπανία για το βέτο στις βάσεις, διακόπτοντας το εμπόριο των ΗΠΑ με τη χώρα. «Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία», δήλωσε. Και άφησε να σέρνεται μια απειλή για γενικό «εμπάργκο» και πλήρη διακοπή των εμπορικών σχέσεων. Ακολούθησε και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπένετ, που κατηγόρησε την Ισπανία ότι με τις ενέργειές της «θέτει σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών».

Προς το παρόν, οι ΗΠΑ έχουν μείνει στα λόγια.

Τι θα γινόταν αν…

Πολλοί αναλυτές αναρωτιούνται αν τελικά ο Πέδρο Σάντσεθ θα νιώσει την οργή του Τραμπ. Αν ο Αμερικανός πρόεδρος θα υλοποιήσει τις υπάρχουσες απειλές ή θα προχωρήσει σε άλλες ενέργειες. Οι εκτιμήσεις είναι αντιτιθέμενες.

Σύμφωνα με τον Χουάν Λουίς Μανφρέντι, λέκτορα εξωτερικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Καστίλλης-Λα Μάντσα, «το Ιράν αποτελεί λανθασμένο υπολογισμό για την Ισπανία». Εκτιμά ότι «οι ΗΠΑ θα βρουν άλλα λιμάνια ή βάσεις από τα οποία θα ξεκινήσουν τις δραστηριότητές τους. Η Ισπανία δεν κερδίζει τίποτα από αυτήν την αντιπαράθεση και κινδυνεύει να ενισχύσει τη θέση της ως πολιτικού αντιπάλου σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή».

Μικρή εμπορική έκθεση στις ΗΠΑ

Η Ισπανία εξάγει στις ΗΠΑ κυρίως ελαιόλαδο, κρασί, κεραμικά, ηλεκτρικό εξοπλισμό και μηχανήματα. Αλλά σε συνολικούς όρους, η Ισπανία έχει μικρότερη άμεση εμπορική έκθεση στις ΗΠΑ από ό,τι η Ευρωζώνη στο σύνολό της, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας. Το 2025, μόλις 4,5% των ισπανικών εξαγωγών πήγαν στις ΗΠΑ.

REUTERS/Violeta Santos Moura

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μανφρέντι, υπάρχει και το φυσικό αέριο. Η Ισπανία είναι ένας από τους κόμβους υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ευρώπης και οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν το 31% της προσφοράς της τους τελευταίους 12 μήνες. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 44% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την Enagás, τον εθνικό φορέα εκμετάλλευσης φυσικού αερίου της Ισπανίας.

«Οι τιμές της ενέργειας θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την κυβέρνηση», εκτιμά ο Μανφρέντι, σε μια περίοδο που ο Σάντσεθ βρίσκεται υπό πίεση.

Ο Σάντσεθ, ο Τραμπ και ο Μασκ

Από την πλευρά της, η Αμάντα Σλόουτ, πρώην σύμβουλος για την Ευρώπη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, λέει ότι ο Πέδρο Σάντσεθ «ήταν ο Ευρωπαίος ηγέτης που με τη μεγαλύτερη συνέπεια και δημόσια έχει αντιταχθεί σε πράγματα που έχει κάνει ο Τραμπ και δεν του αρέσουν. Η δημόσια κριτική του είναι ακόμη πιο αισθητή δεδομένης της μελετημένης σιωπής των περισσότερων άλλων Ευρωπαίων ηγετών». Η Σλόουτ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο IE στην Ισπανία, επισημαίνει ότι αυτό έχει τραβήξει την προσοχή του κινήματος MAGA, συμπεριλαμβανομένου του Έλον Μασκ.

Όταν πριν από έναν μήνα, αφού ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα επιδιώξει να απαγορεύσει σε παιδιά κάτω των 16 ετών την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μασκ επιτέθηκε: «Ο Βρώμικος Σάντσεθ είναι τύραννος και προδότης του λαού της Ισπανίας».

Επίσης, το Ίδρυμα Heritage, μια δεξαμενή σκέψης στενά συνδεδεμένη με το κίνημα MAGA, επέκρινε την Ισπανία επειδή αποδίδει τις εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας στον αμερικανικό προστατευτισμό. Πριν από την επίσκεψη Σάντσεθ στο Πεκίνο, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε ότι η στενότερη ευθυγράμμιση με την Κίνα «θα ήταν σαν να σου έκοβε το λαιμό».

Το Heritage δήλωσε επίσης ότι οι Ισπανοί τίθενται σε κίνδυνο από την «μη σοβαρή» στρατηγική εθνικής ασφάλειας της Μαδρίτης.

Η τελευταία δημόσια σύγκρουση Σάντσεθ-Τραμπ ήταν τον Ιούνιο, όταν ο πρώτος αρνήθηκε να συμφωνήσει με την απαίτηση του ΝΑΤΟ να δαπανήσει 5% του ΑΕΠ στην άμυνα. Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ισπανία ότι «είναι τσαμπατζήδες» και απείλησε ότι θα «πληρώσουν διπλάσια» σε δασμούς. Δεν υλοποίησε τελικά την απειλή του.

Πλήγμα στο Λαϊκό Κόμμα

Στο εσωτερικό της Ισπανίας, οι επικριτές του κατηγορούν τον Σάντσεθ ότι ακολουθεί μια εξωτερική πολιτική που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την πολιτική του επιβίωση. Παρά το γεγονός ότι είναι συνεπής σε αυτές τις θέσεις πολύ καιρό τώρα.

Όταν αρνήθηκε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, η κυβέρνηση κατέστησε σαφές ότι προτιμά να δαπανήσει τα χρήματα αυτά σε κοινωνικές ανάγκες.

Σύμφωνα με τον Πάκο Κάμας, της εταιρεία δημοσκοπήσεων Ipsos για την Ισπανία, η αντίθεση του Σάντσεθ στον Τραμπ δημιουργεί πράγματι εμπόδια για το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, το κύριο της αντιπολίτευσης. Οι ψηφοφόροι του αποδοκιμάζουν ως επί το πλείστον τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα Vox, ωστόσο, είναι πιο πρόθυμο να πάρει το μέρος του Τραμπ.

Ο Κάμας εκτιμά ότι ο πόλεμος στο Ιράν έδωσε ένα πλεονέκτημα στον Σάντσεθ. «Του επέτρεψε να αναλάβει την πρωτοβουλία, να έχει τη δική του φωνή, να καταλάβει χώρο και να τραβήξει την προσοχή», είπε.

Ο Σάντσεθ, επίσης, υπερασπίστηκε τις θέσεις του. «Πιστεύω ότι η θέση μας δεν είναι καθόλου αφελής», είπε. «Δεν θα είμαστε συνένοχοι σε κάτι που είναι κακό για τον κόσμο και είναι αντίθετο με τις αξίες και τα συμφέροντά μας, απλώς από τον φόβο των αντιποίνων».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Goldman Sachs: Το βασικό και το… κακό σενάριο του πολέμου στο Ιράν

Goldman Sachs: Το βασικό και το… κακό σενάριο του πολέμου στο Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εσύ είσαι “relationship material”;

Εσύ είσαι “relationship material”;

Κόσμος
Eπίθεση σε αμερικανική βάση στη Βαγδάτη – Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο, σφοδρό πλήγμα και στην Τεχεράνη

Eπίθεση σε αμερικανική βάση στη Βαγδάτη – Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο, σφοδρό πλήγμα και στην Τεχεράνη

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα

Στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων, την αξιολόγηση της κατάστασης από τους ηγέτες της περιοχής και την εξέταση πιθανών τρόπων στήριξης από την ΕΕ, με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Σύνταξη
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και καταρρέουν πολυκατοικίες
Κόλαση 06.03.26

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και καταρρέουν πολυκατοικίες

Νέο βίντεο από τα πλήγματα του Ισραήλ στη Βηρυτό. Περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί σε καταφύγια στον Λίβανο και ο αριθμός των εκτοπισμένων αναμένεται να αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν δημιούργησε μια τεράστια μαύρη τρύπα στον παγκόσμιο εναέριο χώρο
Τεράστιο κόστος 06.03.26

Πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν δημιούργησε μια τεράστια μαύρη τρύπα στον παγκόσμιο εναέριο χώρο

Οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν έτοιμα σχέδια έκτακτης ανάγκης, αλλά λόγω του πολέμου στο Ιράν και της γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργηθεί σημεία συμφόρησης που κανένας προγραμματισμός δεν μπορεί να διορθώσει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος – Θα το πληρώσουμε…
Πιστός στη θέση του 06.03.26

Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος – Θα το πληρώσουμε…

Όχι στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά ναι στην υπεράσπιση των συμμάχων που επηρεάζονται από αυτόν, όπως η Κύπρος. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υπερασπίστηκε με σθένος, τις θέσεις του μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και έστειλε μήνυμα στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: Κάλεσε τους Ισραηλινούς να απομακρυνθούν τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 06.03.26

Η Χεζμπολάχ κάλεσε τους Ισραηλινούς να απομακρυνθούν τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο

Μία ημέρα πριν το μήνυμα της Χεζμπολάχ, παρόμοια προειδοποίηση προς στους κατοίκους μεγάλων τμημάτων του Λιβάνου απηύθυνε το Ισραήλ

Σύνταξη
«Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»
Κόσμος 06.03.26

«Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»

«Ελπίζουμε ότι ένα άτομο στην ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια ή την πρώτη δόση, διαφορετικά θα δώσουμε τη διεύθυνσή του στις Ένοπλες Δυνάμεις μας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα
Κόσμος 06.03.26

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα

«Μετά την παράδοση του νυν καθεστώτος και την επιλογή «εξαιρετικών και αποδεκτών» ηγετών, θα εργαστούμε για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής», σημείωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή

Οι πτήσεις οργανώνονται σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ, ακόμη και αν η χώρα τους δεν έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό.

Σύνταξη
«Επιχείρηση Επική Οργή»: Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν
Επιχείρηση Επική Οργή 06.03.26

Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δημιουργεί αξιοσημείωτες πρωτιές στον τομέα των πολεμικών επιχειρήσεων, από την πρώτη χρήση ορισμένων όπλων έως τις πρώτες στο είδος τους πολεμικές εμπλοκές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο

«Δεν πρόκειται για επιφυλακτικότητα ή για αδιαφορία. Υπάρχει ένα είδος καταμερισμού εργασίας, διότι κάποιοι εταίροι έχουν ήδη υποσχεθεί βοήθεια» στην Κύπρο, «π.χ. οι Γάλλοι», λέει η Γερμανία, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Ιράν: «Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 06.03.26

«Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν

«Η μεσολάβηση θα πρέπει να απευθυνθεί σε εκείνους που υποτίμησαν τον ιρανικό λαό και ξεκίνησαν τον πόλεμο», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν

Σύνταξη
Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ – «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»
Κόσμος 06.03.26

Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ - «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»

«Έχω σκοτώσει όλους τους ηγέτες τους - Αυτή η αίθουσα δεν υπάρχει πια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο που εξαπέλυσε στο Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Με δύο χειροβομβίδες απειλούσε να επιτεθεί στη ΓΑΔΑ ο 48χρονος από το Σουδάν – Πώς εξουδετερώθηκε
Ελλάδα 06.03.26

Με δύο χειροβομβίδες απειλούσε να επιτεθεί στη ΓΑΔΑ ο 48χρονος από το Σουδάν – Πώς εξουδετερώθηκε

Πρωτοφανές επεισόδιο στο αστυνομικό μέγαρο της ΓΑΔΑ στο κέντρο της Αθήνας - Ποιος είναι ο δράστης, πώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα - Τι λέει η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα – Το κάλεσμα σε δράση στους προοδευτικούς πολίτες
Από τη Θεσσαλονίκη 06.03.26

Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας - Το κάλεσμα σε δράση στους προοδευτικούς πολίτες

Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας παρέστει σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών κάνοντας ακόμα ένα βήμα υψηλού συμβολισμού για την «επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης» και υποσχόμενος να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια «όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε».

Σύνταξη
Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;
Viral 06.03.26

Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;

Τα «αρχεία Έπσταϊν» πυροδότησαν νέο κύμα θεωριών συνωμοσίας στα social media, από «ζωντανό» Έπσταϊν στο Ισραήλ μέχρι συνδέσεις με τη Μαντλίν ΜακΚάν και την Covid-19. Τι δείχνουν όμως τα στοιχεία;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Βραζιλία του 1970 κορυφαία ομάδα όλων των εποχών και ποιες συμπληρώνουν την 3άδα – Οι 50 κορυφαίες
Δείτε τι 50 κορυφαίες 06.03.26

Αυτή είναι η κορυφαία ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Το αγγλικό περιοδικό «FourFourTwo» παραθέτει τις 50 κορυφαίες ομάδες λαμβάνοντας υπόψιν το ποδόσφαιρο που απέδωσαν, τους ποδοσφαιριστές που είχαν, τη διάρκεια, αλλά και τους τίτλους που κατέκτησαν

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Woman 06.03.26

ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

«Φέτος τιμούμε τη μνήμη των πέντε εργατριών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα», σημειώνει η ΑΔΕΔΥ, τονίζοντας ότι δεν ήταν ατύχημα

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Euroleague 06.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 30η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα

Στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων, την αξιολόγηση της κατάστασης από τους ηγέτες της περιοχής και την εξέταση πιθανών τρόπων στήριξης από την ΕΕ, με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Σύνταξη
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και καταρρέουν πολυκατοικίες
Κόλαση 06.03.26

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και καταρρέουν πολυκατοικίες

Νέο βίντεο από τα πλήγματα του Ισραήλ στη Βηρυτό. Περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί σε καταφύγια στον Λίβανο και ο αριθμός των εκτοπισμένων αναμένεται να αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς.

Σύνταξη
Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: Οριστικά εκτός ο Μόρις
Μπάσκετ 06.03.26

Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: Οριστικά εκτός ο Μόρις

Χωρίς τον Μόντε Μόρις θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ όπως είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Μπαρτζώκα, εκτός είναι οι Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ. Αναλυτικά η 12άδα.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν δημιούργησε μια τεράστια μαύρη τρύπα στον παγκόσμιο εναέριο χώρο
Τεράστιο κόστος 06.03.26

Πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν δημιούργησε μια τεράστια μαύρη τρύπα στον παγκόσμιο εναέριο χώρο

Οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν έτοιμα σχέδια έκτακτης ανάγκης, αλλά λόγω του πολέμου στο Ιράν και της γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργηθεί σημεία συμφόρησης που κανένας προγραμματισμός δεν μπορεί να διορθώσει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ
Art 06.03.26

Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ

Ένας από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά έργα του Σαλβαδόρ Νταλί, με τίτλο Bacchanale, βγαίνει σε δημοπρασία με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι μπορεί να πωληθεί μέχρι και για 300.000 ευρώ.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ο Ποντένσε προπονήθηκε και πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμος – Σημαντική η νίκη με ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Μεντιλίμπαρ: «Ο Ποντένσε προπονήθηκε και πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμος – Σημαντική η νίκη με ΠΑΟΚ»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (8/3, 21:00) και αναφέρθηκε στην ετοιμότητα του Ντάνιελ Ποντένσε και την πιθανή συμμετοχή του στο μεγάλο παιχνίδι.

Σύνταξη
ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»

«Η παροχή ελληνικής στρατιωτικής συνδρομής στη Βουλγαρία κάνει “φύλλο και φτερό” τα προσχήματα της αντίστοιχης αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο, που έγινε δήθεν για την “προστασία του κυπριακού ελληνισμού” και συνιστά νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο», αναφέρει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν
Fizz 06.03.26

«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ βρίσκεται σε ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο μικρότερος αδελφός του, Κρουζ, έδωσε μια απρόσμενη απάντηση όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα συμφιλίωσης

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Απόρρητο