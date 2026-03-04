Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ενέτεινε την κριτική του απέναντι στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση θέτει σε κίνδυνο τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ο Σάντσεθ αντέδρασε την Τετάρτη μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με τη Μαδρίτη λόγω της στάσης της απέναντι στις ενέργειες των ΗΠΑ.

«Έτσι ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας… Δεν μπορείς να παίζεις ρωσική ρουλέτα με το πεπρωμένο εκατομμυρίων ανθρώπων», δήλωσε ο Σάντσεθ σε τηλεοπτική ομιλία του απευθυνόμενη προς τον λαό.

BREAKING – President Trump has just announced that the United States has completely cut off all trade with Spain after leftist Prime Minister Pedro Sánchez refused to support the United States and allow American forces to use their military bases. pic.twitter.com/92oJnonYQi — Right Angle News Network (@Rightanglenews) March 3, 2026

Το ρήγμα των ΗΠΑ με την Ευρώπη

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ αυξήθηκαν μετά την καταγγελία του Σάντσεθ ότι οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν απερίσκεπτοι και παράνομοι, και αργότερα απαγόρευσε στα αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν ναυτικές και αεροπορικές βάσεις στη νότια Ισπανία για την επίθεση κατά της Τεχεράνης.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματά του με συγκρούσεις και βόμβες.

Spanish PM Pedro Sánchez on Iran: Twenty-three years ago, another US administration dragged us into a war in the Middle East. A war that, in theory, it was said at the time, was being fought to eliminate Saddam Hussein’s weapons of mass destruction, bring democracy and ensure… pic.twitter.com/MazIznYxqG — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

«Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης μπορεί να συνοψιστεί σε τέσσερις λέξεις:

«Όχι στον πόλεμο»», είπε, προσθέτοντας ότι η στάση αυτή δεν είναι υποκριτική, αλλά συνεπής.

«Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε κάτι που είναι κακό για τον κόσμο και αντίθετο με τις αξίες και τα συμφέροντά μας, απλώς και μόνο για να αποφύγουμε αντίποινα από κάποιον», δήλωσε ο Σάντσεθ, φαινομενικά αναφερόμενος στις εμπορικές απειλές του Τραμπ.

Ο Σάντσεθ επικαλέστηκε επίσης τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράκ, από την αύξηση της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας έως την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, για να υποστηρίξει ότι οι συνέπειες αυτής της επίθεσης κατά του Ιράν ήταν εξίσου ασαφείς και ότι δεν θα οδηγούσαν σε μια πιο δίκαιη διεθνή τάξη.