«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίθεση του Αμερικανού προέδρου στην Ισπανία, μετά την άρνησή της να δώσει άδεια να χρησιμοποιηθούν βάσεις στο έδαφός της για την επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Τόσο η ισπανική κυβέρνηση, όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάλεσαν τον Αμερικανό πρόεδρο, που απείλησε να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με τη Μαδρίτη να σεβαστεί τα συμπεφωνημένα. Ουσιαστικά την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ.

«Δεν δεχόμαστε μαθήματα»

Η Ισπανία και ο πρωθυπουργός της, Πέδρο Σάντσεθ έχουν χαρακτηρίσει παράνομη την επιχείρηση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, καταδικάζοντας και τη δολοφονία του ηγέτη του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Spain’s PM Pedro Sanchez has condemned the US-Israel war on Iran as a breach of international law, emerging as one of the sole Western leaders to denounce the attacks. pic.twitter.com/R6h2rn25YX — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 2, 2026



Μετά την επίθεση Τραμπ, παρουσία του Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο, η δεύτερη αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης, Γιολάντα Ντίαθ, σημείωσε ότι «η Ισπανία δεν δέχεται εκβιασμούς ή μαθήματα από μια επιτιθέμενη χώρα».

«Είμαστε μια χώρα ειρήνης. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν έναν σύμμαχο, θα πρέπει να ξεκινήσουν σεβόμενοι την κυριαρχία μας και το Διεθνές Δίκαιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο «Bluesky».

España no acepta chantajes ni lecciones de un país agresor. Somos un país de paz. Si Estados Unidos quiere un aliado, empiecen por respetar nuestra soberanía y el Derecho Internacional. elpais.com/internaciona… [image or embed] — Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 3 Μαρτίου 2026 στις 8:16 μ.μ.



Επίσης, με ανακοίνωση από το μέγαρο Μονκλόα, την έδρα της ισπανικής κυβέρνησης, πηγές ανέφεραν ότι η Ισπανία εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της απέναντι στο ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή άμυνα. Επίσης, προειδοποίησαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι εάν επιθυμεί να επανεξετάσει τη διμερή σχέση με την Ισπανία, πρέπει να σεβαστεί την αυτονομία των ιδιωτικών εταιρειών, το διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ.

🔴El Gobierno de Pedro Sánchez reacciona a las amenazas de Trump de romper el comercio con España por no colaborar con la bases militares ▪Moncloa le pide respeto y cumplir la legalidad. Recuerdan que España es socio clave de la OTAN que cumple sus compromisos 🎙@SGallardoRNE pic.twitter.com/A8MlZTTjpf — 24 horas de RNE (@24horas_rne) March 3, 2026



Επιπλέον, σημείωναν ότι η Ισπανία διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να «περιορίσει τις πιθανές επιπτώσεις» διακοπής των εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ. Καθώς και ότι διαθέτει τα μέσα να στηρίξει τους τομείς που ενδέχεται να επηρεαστούν και να διαφοροποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού.

«Δεν θέλουμε τίποτα από την Ισπανία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως «δεν μπορούν να μας απαγορεύσουν τη χρήση των βάσεων» και πως η Ισπανία «δεν έχει τίποτα από αυτά που θέλουμε». Και σημείωσε ότι «είναι ένας φανταστικός λαός, αλλά ένας απαίσιος σύμμαχος» και δεν θέλει να έχει «καμία σχέση μαζί τους». Συνεπώς, πρόσθεσε, έχει δώσει εντολή στον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, να «παγώσει» κάθε συναλλαγή με τη Μαδρίτη.

Αυτό που δεν είπε ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ότι μετά την άρνηση της ισπανικής κυβέρνησης, τα αμερικανικά μαχητικά έφυγαν από τις βάσεις στην Ισπανία.

Η κόντρα Τραμπ-Ισπανίας έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες. Η ισπανική κυβέρνηση έχει αρνηθεί να αυξήσεις τις αμυντικές δαπάνες στο 5%, κατ’ απαίτηση του Αμερικανού προέδρου. Επισήμανε ότι είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ και πως δεν στερήσει πόρους από την κοινωνική πολιτική για να αγοράσει όπλα που δεν χρειάζεται.

ΕΕ: «Η συμφωνία είναι συμφωνία»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, υπερασπίστηκε την Ισπανία, επαναλαμβάνοντας το αίτημα να σεβαστεί ο Ντόναλντ Τραμπ τις εμπορικές συμφωνίες που υπέγραψαν και τα δύο μέρη.

Η Κομισιόν καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο να μην εφαρμόσει κανενός είδους εμπορικό μέτρο ή εμπάργκο ενάντια στην Ισπανία. «Αναμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει της Κοινής μας Δήλωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος Εμπορίου της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ. Πρόκειτια για την εμπορική συμφωνία που υπέγραψαν η ΕΕ και οι ΗΠΑ το περασμένο καλοκαίρι στη Σκωτία σε απάντηση στον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Η Επιτροπή θα διασφαλίζει πάντα ότι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται πλήρως», πρόσθεσε ο Όλοφ Γκιλ. Σημείωσε ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά, βρίσκεται η Ισπανία ως κυρίαρχη χώρα και η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής επισήμανε επίσης τη δήλωση που εξέδωσαν οι Βρυξέλλες στις 22 Φεβρουαρίου μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ. Αυτή που ανέτρεψε την δασμολογική πολιτική του Τραμπ. Αλλά, και τις επακόλουθες απειλές του Αμερικανού προέδρου για επιβολή καθολικού δασμού 15%.

«Η συμφωνία είναι συμφωνία. Ως ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η ΕΕ αναμένει από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ορίζονται στην Κοινή Διακήρυξη, όπως ακριβώς η ΕΕ τηρεί τις δικές της. Συγκεκριμένα, τα προϊόντα της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται από την πιο ανταγωνιστική μεταχείριση, χωρίς αυξήσεις δασμών πέραν του σαφούς και παγκόσμιου ανώτατου ορίου που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως. Οι δασμοί είναι φόροι που αυξάνουν το κόστος τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, όπως επιβεβαιώνουν σαφώς πρόσφατες μελέτες», ανέφερε το έγγραφο, μεταξύ άλλων σημείων.