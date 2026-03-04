newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς
Κόσμος 04 Μαρτίου 2026, 19:54

Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δίνει συνέχεια στην κόντρα του Τραμπ με την Ισπανία. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τις κυρώσεις, ισχυριζόμενος ότι η άρνηση για τις βάσεις θέτει «σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συνέχεια στη σύγκρουση με την Ισπανία έδωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ισχυριζόμενος ότι η άρνηση να επιτρέψει τη χρήση των βάσεων Ρότα και Μορόν ντε λα Φροντέρα για την επίθεση στο Ιράν «θέτει σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές».

Πιθανός στόχος των δηλώσεων αυτών είναι να δικαιολογήσει την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει τους εμπορικούς δεσμούς και να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στην Ισπανία, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας.

Σε συνέντευξή του στο δίκτυο CNBC, ο Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι οποιαδήποτε πολιτική «επιβραδύνει την ικανότητά μας να εμπλακούμε και να διεξάγουμε αυτόν τον πόλεμο με τον ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο» αποτελεί απειλή για τους Αμερικανούς.


Και πρόσθεσε ότι «οι Ισπανοί ήταν πολύ μη συνεργάσιμοι όσον αφορά τις αμερικανικές βάσεις και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με τα αεροσκάφη μας ακριβώς τη στιγμή που ξεκινούσαμε την επιχείρηση».

Η συμφωνία του 1953

Ωστόσο, μια συμφωνία του 1953 με τις ΗΠΑ δίνει στην Ισπανία δικαίωμα λόγου σχετικά με τον τρόπο χρήσης των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στο έδαφός της.

Ο Σκοτ Μπέσεντ είπε επίσης ότι οι απειλούμενες οικονομικές κυρώσεις για την Ισπανία αντανακλούν την «απογοήτευση» του Τραμπ με την κυβέρνηση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. «Ήταν απαίσιοι παράγοντες», πρόσθεσε.

Και στη συνέχεια υπενθύμισε την άρνηση της Μαδρίτης να ενδώσει στην απαίτηση της Ουάσιγκτον τα μέλη του ΝΑΤΟ να δεσμεύσουν το 5% του ΑΕΠ τους σε στρατιωτικές δαπάνες. Κατήγγειλε την Ισπανία ότι δρα σαν «ελεύθερος καβαλάρης».

«Οι Ισπανοί δεν θέλουν να πληρώσουν το δίκαιο μερίδιό τους και λένε ότι έχουν τα Πυρηναία ανάμεσα σε εμάς και τη Ρωσία», είπε ο Μπέσεντ. «Λοιπόν, οι ΗΠΑ έχουν τον Ατλαντικό Ωκεανό και είμαστε οι μεγαλύτεροι συνεισφέροντες στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Στο πλευρό του Σάντσεθ, ο Μακρόν

Στο μεταξύ ο Γάλλος πρόεδρος έσπευσε να δηλώσει τη στήριξή του στον πρωθυπουργό της Ισπανίας. Ο Εμανουέλ Μακρόν τηλεφώνησε στον Σάντσεθ την Τετάρτη για να του μεταφέρει την υποστήριξή του και να επιμείνει ότι οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ενωθούν στην αντεπίθεση κατά της Ουάσιγκτον εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την εμπορική του απειλή.

«Ο πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ για να εκφράσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη της Γαλλίας σε απάντηση στις πρόσφατες απειλές οικονομικού καταναγκασμού που στόχευσαν την Ισπανία χθες», δήλωσε βοηθός του Γάλλου προέδρου μετά την τηλεφωνική επικοινωνία.

Την Τρίτη, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν, παρόλο που απέδωσε ευθύνες και στην Τεχεράνη για την κλιμάκωση.  «Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποφάσισαν να ξεκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται εκτός διεθνούς δικαίου, τις οποίες δεν μπορούμε να εγκρίνουμε», δήλωσε.

Η απειλή Τραμπ και η σιωπή Μερτς

Τα σχόλια του Σκοτ Μπέσεντ ήρθαν μία μέρα μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να διακόψει όλους τους εμπορικούς δεσμούς με την Ισπανία, αφού η ισπανική κυβέρνηση καταδίκασε τον πόλεμο στο Ιράν.

«Μάλιστα, είπα στον Σκοτ [Μπέσεντ] να διακόψει όλες τις σχέσεις με την Ισπανία», είπε, ενώ ο Φρίντριχ Μερτς δεν φάνηκε να αντιδρά στα σχόλια του Αμερικανού προέδρου. Σχόλια τα οποία στη συνέχεια καταδίκασαν οι Βρυξέλλες, υπενθυμίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν εμπορική συμφωνία με την ΕΕ και οφείλουν να την τηρήσουν. Ακριβώς όπως κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέλος της οποίας είναι η Ισπανία.

Ο Ντόναλντ Trump χαρακτήρισε την Ισπανία «φρικτό» εταίρο, ενώ αποσιώπησε τη συμφωνία του 1953.

«Η Ισπανία έχει πει ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις τους, και αυτό είναι λίγο… Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις τους αν θέλαμε. Μπορούμε να πετάξουμε εκεί και να τις χρησιμοποιήσουμε. Κανείς δεν πρόκειται να μας πει να μην το κάνουμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Αλλά ήταν εχθρικοί, οπότε τους είπα ότι δεν θέλαμε. Η Ισπανία δεν έχει απολύτως τίποτα που να μας ενδιαφέρει, εκτός από τον λαό της, που είναι υπέροχος. Έχουν υπέροχους ανθρώπους, αλλά δεν έχουν σπουδαία ηγεσία», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φανερά ενοχλημένος από τη στάση του Ισπανού πρωθυπουργού.

Άλλα λόγια από το Βερολίνο

H σιωπή του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στο Οβάλ Γραφείο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυε πυρά κατά τις Ισπανίας, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Γερμανίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι ο κ. Μερτς δεν αντέδρασε, τόνισε ωστόσο ότι «έθιξε το ζήτημα κατόπιν στις συνομιλίες – όπως είπε και ο ίδιος χθες – και το κατέστησε σαφές». Όταν όμως ερωτήθηκε εάν ο Φρίντριχ Μερτς έχει μιλήσει με τον Πέδρο Σάντσεθ, απάντησε αρνητικά. Είπε μόνο ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε επαφή με την ισπανική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ενημέρωσης των εταίρων της έπειτα από επισκέψεις όπως η χθεσινή στις ΗΠΑ.

Είπε επίσης ότι, σε περίπτωση που υπάρξουν τιμωρητικές ενέργειες προς την Ισπανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσει ως ενιαίο σύνολο.

Σάντσεθ: «Δεν θα γίνουμε συνένοχοι»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, σε διάγγελμά του, μετά τις απειλές Τραμπ, λέγοντας αναφερόμενος στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν:

«Έτσι ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας… Δεν μπορείς να παίζεις ρωσική ρουλέτα με το πεπρωμένο εκατομμυρίων ανθρώπων».

Και πρόσθεσε: «Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης μπορεί να συνοψιστεί σε τέσσερις λέξεις: Όχι στον πόλεμο».


Ο Πέδρο Σάντσεθ επισήμανε ότι η στάση αυτή δεν είναι υποκριτική, αλλά συνεπής. «Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε κάτι που είναι κακό για τον κόσμο και αντίθετο με τις αξίες και τα συμφέροντά μας, απλώς και μόνο για να αποφύγουμε αντίποινα από κάποιον», δήλωσε αναφερόμενος στις απειλές Τραμπ.

Κόσμος
Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

