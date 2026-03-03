Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»

Η Γαλλία είναι δύναμη «ειρήνης και αποφασιστικότητας», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος στο διάγγελμά του για τη Μέση Ανατολή απέδωσε στο Ιράν την «πρωταρχική ευθύνη» για τον πόλεμο.

«Η Ιστορία δεν θα θρηνήσει για κανέναν δήμιο», είπε αναφερόμενος στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια καταδίκασε τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν φέρει την πρωταρχική ευθύνη για αυτήν την κατάσταση», τόνισε. Και υπενθύμισε το «επικίνδυνο πυρηνικό πρόγραμμα» της Τεχεράνης, την υποστήριξή της σε «τρομοκρατικές ομάδες» σε Λίβανο και Υεμένη καθώς και σε πολιτοφυλακές στο Ιράκ, όπως και την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Ωστόσο, σημείωσε, «οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποφάσισαν να ξεκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται εκτός διεθνούς δικαίου, τις οποίες δεν μπορούμε να εγκρίνουμε».

«Στρατηγικό λάθος η κλιμάκωση στον Λίβανο»

Ο Εμανουέλ Μακρόν επίσης προειδοποίησε το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο, κάτι που θα συνιστούσε «επικίνδυνη κλιμάκωση και στρατηγικό λάθος». Αλλά, επισήμανε ότι η Χεζμπολάχ υπέπεσε σε «σοβαρό σφάλμα» με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε πρώτη εναντίον του Ισραήλ.

«Τις τελευταίες ώρες, ο πόλεμος έχει εξαπλωθεί στον Λίβανο, όπου η Χεζμπολάχ υπέπεσε σε σοβαρό σφάλμα, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και θέτοντας σε κίνδυνο τους Λιβανέζους», ανέφερε.

«Το Ισραήλ φέρεται να εξετάζει μια χερσαία επιχείρηση: αυτό θα συνιστούσε επικίνδυνη κλιμάκωση και στρατηγικό λάθος», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Γαλλικές δυνάμεις στη Μεσόγειο

Στο διάγγελμά του, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», το μοναδικό που διαθέτει η Γαλλία, να πλεύσει προς τη Μεσόγειο. Επισήμανε τις επιπτώσεις που υπάρχουν στον ενεργειακό τομέα από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, καθώς και από τις εντάσεις στο κανάλι του Σουέζ και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για την οικοδόμηση μιας συμμαχίας που θα έχει τα κατάλληλα στρατιωτικά μέσα για να διασφαλίσει τις θαλάσσιες μεταφορές που είναι σημαντικές για την παγκόσμια οικονομία.

Εκ παραλλήλου, επιβεβαίωσε τη βοήθεια που στέλνει η Γαλλία στην Κύπρο. Δήλωσε ότι θα παρασχεθούν πρόσθετα μέσα αεράμυνας στην Κύπρο και ότι θα κατευθυνθεί εκεί η γαλλική φρεγάτα «Λαγκεντόκ», η οποία αναμένεται να φθάσει σε λίγες ώρες. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Κύπρος είναι μία σύμμαχος χώρα με την οποία η Γαλλία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνίες.

Είπε επίσης ότι, σε συνεργασία με ευρωπαϊκές χώρες, αρχής γενομένης με την Ελλάδα, θα εργαστεί για την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο.

«Να σταματήσουν τα πλήγματα»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Γάλλος πρόεδρος δικαιολόγησε, ως ένα βαθμό, την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν εκφράζοντας ταυτόχρονα την λύπη του για το γεγονός ότι οι στρατιωτικές ενέργειες έγιναν «εκτός διεθνούς Δικαίου».

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ζητούν την ταχύτερη δυνατή παύση των στρατιωτικών χτυπημάτων, σημειώνοντας πως η επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ο λαός του Ιράν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα για το μέλλον του.

Ο πρόεδρος Μακρόν είπε επίσης ότι η Γαλλία θα πράξει τα δέοντα για τον επαναπατρισμό των πολιτών της που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Αριθμούν περίπου 400.000 ανθρώπους.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας κατέληξε λέγοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα «μεγάλη αστάθεια», αλλά η Γαλλία «παραμένει μία δύναμη που προστατεύει τους πολίτες της, μία δύναμη αξιοπιστίας, ειρήνης και αποφασιστικότητας».