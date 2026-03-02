Ο Μακρόν αυξάνει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας – Προσφέρεται να το μοιραστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους

«Διέταξα αύξηση του αριθμού των πυρηνικών κεφαλών στο οπλοστάσιό μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοινώνοντας την αύξηση του γαλλικού πυρηνικού οπλοστασίου δήλωσε επίσης ότι δεν θα γνωστοποιήσει στο εξής τον αριθμό των γαλλικών πυρηνικών κεφαλών. Ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης ατομικών όπλων, «αν αντιληφθεί απειλή» για τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας.

Επίσης, ο Εμανουέλ Μακρόν, επικαιροποιώντας το γαλλικό πυρηνικό δόγμα, προσφέρθηκε να μοιραστεί το αποτρεπτικό οπλοστάσιο της Γαλλίας με τους Ευρωπαίους εταίρους. Ήδη ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη γαλλική πυρηνική ομπρέλα, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπως εμμέσως πλην σαφώς επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους, και με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, δήλωσε: «Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά η κατεύθυνση η οποία περιγράφεται για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στο συγκεκριμένο πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι ακριβώς αυτή η οποία περιγράφεται. Περισσότερα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».

🚨 NOW: French President Emmanuel Macron has ordered an expansion of France’s nuclear warhead arsenal and announced that France will no longer publicly disclose the size of its nuclear stockpile. Europe is rearming. Trump has propelled us into a dangerous new era where might is… pic.twitter.com/w00NcAtW8L — Brian Allen (@allenanalysis) March 2, 2026

Οι δηλώσεις Μακρόν

Μιλώντας στη γαλλική βάση πυρηνικών υποβρυχίων στο Ιλ Λονγκ, στη Βρετάνη, ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εάν αντιληφθεί απειλή για τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας, σε μια εποχή που βλέπει «κίνδυνο κλιμάκωσης των συγκρούσεων πέρα ​​από το πυρηνικό πεδίο».

«Διέταξα αύξηση του αριθμού των πυρηνικών κεφαλών στο οπλοστάσιό μας», δήλωσε επίσης πλαί στο πυρηνικό υποβρύχιο «Téméraire», που μπορεί να φέρει βαλλιστικούς πυραύλους.

«Η αύξηση του οπλοστασίου μας είναι απαραίτητη», πρόσθεσε, ενώ σημείωσε:

«Ένα μόνο από τα υποβρύχιά μας, όπως αυτό πίσω μου, φέρει μαζί του μια δύναμη κρούσης ισοδύναμη με το άθροισμα όλων των βομβών που έπεσαν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου».

Η Γαλλία διαθέτει επί του παρόντος περίπου 300 πυρηνικές κεφαλές, περίπου το ένα δέκατο του μεγέθους των αμερικανικών και ρωσικών οπλοστασιών.

«Η απόφαση θα είναι δική μου»

Αναφερόμενος στο πλαίσιο της απόφασης, ο Γάλλος πρόεδρος είπε:

«Προτιμώ να το δηλώσω αμέσως. Δεν θα υπάρξει κοινοποίηση της τελικής απόφασης, ούτε του σχεδιασμού της, ούτε της εφαρμογής της. Σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, αυτή ανήκει αποκλειστικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι υπόλογος στον γαλλικό λαό».

«Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρξει κοινοποίηση ούτε του ορισμού των ζωτικών συμφερόντων, τα οποία θα παραμείνουν ζήτημα κυρίαρχης κρίσης για τη χώρα μας», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Και πρόσθεσε: «Και γι’ αυτόν τον λόγο, όπως και σε άλλες πυρηνικές συμμαχίες, ακόμη και όταν έχουν σχέδια και διαδικασίες, δεν θα υπάρχει εγγύηση με την αυστηρή έννοια του όρου».

Η ευρωπαϊκή συνεργασία

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε επίσης για «ενισχυμένη συνεργασία» με τα ευρωπαϊκά έθνη. Σε αυτά συμπεριέλαβε τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Δανία και τη Σουηδία. Αυτή θα περιλαμβάνει κοινές πυρηνικές ασκήσεις και την πιθανή προσωρινή ανάπτυξη γαλλικών μαχητικών με πυρηνικές ικανότητες σε συμμαχικές χώρες.

«Πιστεύω ότι μπορώ να πω ότι οι εταίροι μας είναι έτοιμοι», τόνισε ο Μακρόν.

Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος ότι το Παρίσι δεν έχει καμία πρόθεση να προσπαθήσει να αντικαταστήσει τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα και το ΝΑΤΟ ως απόλυτο εγγυητή της ασφάλειας της ηπείρου.

«Ήταν σαφές από την αρχή σε εμάς και τους εταίρους μας ότι αυτή η προσπάθεια θα ήταν συμπληρωματική στην πυρηνική αποστολή του ΝΑΤΟ», επισήμανε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Δεν πρόκειται για κούρσα εξοπλισμών…», είπε επίσης. «Είναι απαραίτητο οι αντίπαλοί μας, ή ο συνδυασμός αντιπάλων, να μην μπορούν καν να διακρίνουν την πιθανότητα να χτυπήσουν τη Γαλλία χωρίς τη βεβαιότητα ότι θα υποστούν ζημιές από τις οποίες δεν θα ανακάμψουν», προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Το επόμενο μισό του αιώνα θα είναι μια πυρηνική εποχή και η Γαλλία θα διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της σε αυτήν, συνεχίζοντας να ενισχύεται», κατέληξε.

Macron lays out France’s new doctrine of nuclear deterrence here at Ile Longue. France will increase its number of warheads, no longer communicate the number, open nuclear exercises to other allies, and include option of stationing nuclear assets in allied countries pic.twitter.com/RphFMFKOyV — Sophie Pedder (@PedderSophie) March 2, 2026

Μήνες προετοιμασίας

Σύμφωνα με το Politico, που επικαλείται πρόσωπο κοντά στον Γάλλο πρόεδρο, η ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν είναι αποτέλεσμα μηνών εργασίας με Ευρωπαίους συμμάχους.

Αν και είχε ανοίξει πρώτη φορά τη συζήτηση για την γαλλική ευρωπαϊκή πυρηνική ομπρέλα το 2020, μόνο μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους εταίρους. Επίσης, σε αυτό συνέβαλε και η εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ, που έθεσε ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία των εγγυήσεων ασφαλείας των ΗΠΑ.

Η Γαλλία και η Γερμανία ανακοίνωσαν μια κοινή «ομάδα διεύθυνσης πυρηνικών» για να συζητήσουν το δόγμα και «το κατάλληλο μείγμα συμβατικής, αντιπυραυλικής άμυνας και γαλλικών πυρηνικών δυνατοτήτων» στη στρατηγική τους συνεργασία.

Ποιοι λένε ναι

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν θετικά στην ομιλία του Μακρόν, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Επίσης, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι το Παρίσι και το Βερολίνο θέλουν να λάβουν «συγκεκριμένα βήματα, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της συμβατικής γερμανικής συμμετοχής σε γαλλικές πυρηνικές ασκήσεις».

Η Ολλανδία, η Ιταλία και η Τουρκία συμμετέχουν επίσης στο πρόγραμμα, και η Πολωνία έχει εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει.

Η Δανία συμφώνησε να συμμετάσχει στη νέα στρατηγική πυρηνικής αποτροπής της Γαλλίας, ανακοίνωσε και η πρωθυπουργός της χώρας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κίρστερσον δήλωσε ότι η πρωτοβουλία του Μακρόν «μπορεί να βοηθήσει στη συμπλήρωση της συλλογικής ικανότητας».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε: «Η Πολωνία βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Γαλλία και μια ομάδα στενότερων Ευρωπαίων συμμάχων για το πρόγραμμα προηγμένης πυρηνικής αποτροπής».