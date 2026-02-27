newspaper
Μακρόν: Παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων εν μέσω φόβων για την Ρωσία
Κόσμος 27 Φεβρουαρίου 2026, 22:56

Μακρόν: Παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων εν μέσω φόβων για την Ρωσία

Η ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται από τους Ευρωπαίους εταίρους, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την αξιοπιστία της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Spotlight

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα παρουσιάσει, την προσεχή Δευτέρα, τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής στη βάση υποβρυχίων Île Longue, σε μια ομιλία που αναμένεται να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο τα γαλλικά πυρηνικά όπλα θα μπορούσαν να προστατεύσουν τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Η ομιλία, που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Δευτέρα στη βάση στη βορειοδυτική Γαλλία, όπου βρίσκονται τα τέσσερα πυρηνικά υποβρύχια της χώρας, έρχεται σε μια στιγμή που οι Ευρωπαίοι ηγέτες αμφισβητούν την αξιοπιστία των εγγυήσεων ασφαλείας των ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι η ομιλία «θα είναι μια σημαντική στιγμή της θητείας του» Μακρόν, με «αναμφίβολα σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις» να αναμένονται, ενώ τόνισε πως η πυρηνική προσφορά της Γαλλίας «δεν ανταγωνίζεται σε καμία περίπτωση το ΝΑΤΟ».

«Υπάρχουν υψηλές προσδοκίες από τους συμμάχους και τους εταίρους, και ίσως και από τους αντιπάλους, σχετικά με την εξέλιξη του γαλλικού πυρηνικού δόγματος», δήλωσε η Héloïse Fayet, ειδική σε θέματα πυρηνικής αποτροπής στο Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

Η ομιλία αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για τον Μακρόν να «διασαφηνίσει τα πάντα και να προτείνει πραγματικές, συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις για ένα μεγαλύτερο ρόλο της γαλλικής αποτροπής στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Η απόφαση παραμένει γαλλική

Θα είναι η δεύτερη σημαντική ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν για την πυρηνική αποτροπή από την εκλογή του το 2017, μετά από μια ομιλία το 2020 στην οποία πρότεινε έναν «στρατηγικό διάλογο» με τους Ευρωπαίους εταίρους σχετικά με τον πυρηνικό ρόλο της Γαλλίας.

Η πρόταση του 2020 δεν έτυχε ιδιαίτερης ανταπόκρισης τότε, αλλά η στάση των Ευρωπαίων έχει αλλάξει μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις ανανεωμένες αμφιβολίες για τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ υπό τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι είχε πραγματοποιήσει «αρχικές συνομιλίες» με τον Μακρόν σχετικά με την πυρηνική αποτροπή και εξέφρασε δημοσίως τη θεωρία πως τα αεροσκάφη της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας θα μπορούσαν να μεταφέρουν γαλλικές πυρηνικές βόμβες.

Η Γαλλία παραμένει το μόνο μέλος της ΕΕ που διαθέτει πυρηνικά όπλα και έχει λιγότερες από 300 πυρηνικές κεφαλές, οι οποίες, όπως δήλωσε ο Μακρόν το 2020, αρκούν για να προκαλέσουν «ανυπολόγιστες ζημιές» σε οποιαδήποτε χώρα απειλεί τα ζωτικά της συμφέροντα.

Η Héloïse Fayet τόνισε ότι δεν υπάρχει σχέδιο να «μοιραστεί» η απόφαση για τη χρήση πυρηνικών όπλων: «Η απόφαση θα ανήκει πάντα στον Γάλλο πρόεδρο και δεν υπάρχει η ιδέα οι σύμμαχοι να πληρώσουν για την πυρηνική αποτροπή της Γαλλίας», όπως είπε.

«Αν κάποια μέρα υπάρχει λόγος να μην μπορούμε πλέον να πιστεύουμε στην εγγύηση ασφαλείας των ΗΠΑ, ότι όλες οι δυνάμεις, τόσο πυρηνικές όσο και συμβατικές, έχουν αποσυρθεί από την Ευρώπη, τότε ναι, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει πραγματικά να αναλάβουν δράση, ίσως να αυξήσουν τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών, αλλά το πιο σημαντικό, νομίζω, είναι να αποτραπεί η εθνική διάδοση», υπογράμμισε η ειδική σε θέματα πυρηνικής αποτροπής.

Πυρηνική αλλαγή σε εξέλιξη

Το γεωπολιτικό πλαίσιο για τα πυρηνικά όπλα έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Η Ρωσία αναθεώρησε την πολιτική αποτροπής της το 2024, μειώνοντας το όριο για πιθανή πυρηνική αντίποινα. Η Κίνα και η Βόρεια Κορέα επεκτείνουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια, ενώ οι ΗΠΑ έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσουν τις πυρηνικές δοκιμές.

Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ μίλησε για την πρόθεσή του να ξαναρχίσει τις πυρηνικές δοκιμές για πρώτη φορά από το 1992, αν και ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε αργότερα ότι αυτές οι δοκιμές δεν θα περιλαμβάνουν πυρηνικές εκρήξεις.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε σχέδια για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35A αμερικανικής κατασκευής με πυρηνική ικανότητα, αποκαθιστώντας έτσι την ικανότητα να πραγματοποιεί πυρηνικές αεροπορικές επιθέσεις, την οποία είχε καταργήσει σταδιακά τη δεκαετία του 1990, αφήνοντας μόνο πυρηνικούς πυραύλους σε βάση υποβρυχίων.

Ο τόπος που επιλέχθηκε για την ομιλία του Μακρόν την Δευτέρα – η βάση Île Longue για τα τέσσερα πυρηνικά υποβρύχια της Γαλλίας – θα καταστήσει σαφές ότι οι Γάλλοι πρόεδροι έχουν επίσης στη διάθεσή τους πυρηνική δύναμη σε έναν όλο και πιο ασταθή κόσμο.

Κάθε πυρηνικό υποβρύχιο μπορεί να μεταφέρει 16 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους M51, ο καθένας από τους οποίους είναι εξοπλισμένος με πολλαπλές κεφαλές.

