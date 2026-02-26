Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ έδωσε εντολή να αυξηθούν τα αποθέματα σε πυρηνικά όπλα

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε πως η Βόρεια Κορέα ότι θα επικεντρωθεί στην επέκταση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας του και ότι οι προοπτικές βελτίωσης των σχέσεων με τις ΗΠΑ εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τη στάση της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με την κρατικό πρακτορείο KCNA την Πέμπτη. Το διάρκειας μιας εβδομάδας 9ο Συνέδριο του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Βόρειας Κορέας ολοκληρώθηκε με στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ την Τετάρτη.

Η «διεθνής θέση της ασιατικής χώρας έχει αναβαθμιστεί εξαιρετικά», καθώς έθεσε σημαντικούς πολιτικούς στόχους για τα επόμενα πέντε χρόνια, δήλωσε ο Κιμ. «Είναι σταθερή βούληση του κόμματός μας να επεκτείνουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω την εθνική μας πυρηνική δύναμη και να ασκούμε πλήρως το καθεστώς μιας πυρηνικής δύναμης», δήλωσε ο Κιμ, σύμφωνα με το KCNA. «Θα επικεντρωθούμε σε έργα για την αύξηση του αριθμού των πυρηνικών όπλων και την επέκταση των πυρηνικών μέσων επιχειρήσεων».

Ο Κιμ παρουσίασε επίσης τα σχέδια της Βόρειας Κορέας για την ανάπτυξη ισχυρότερων διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, συστημάτων επίθεσης που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με το KCNA. Ωστόσο, ο Κιμ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συζητήσεων με τις ΗΠΑ.

«Εάν οι ΗΠΑ αποσύρουν την πολιτική αντιπαράθεσης με τη Βόρεια Κορέα, σεβόμενες την τρέχουσα κατάσταση της χώρας μας… δεν υπάρχει λόγος να μην μπορούμε να συνυπάρξουμε αρμονικά με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με το KCNA. Ο Κιμ δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχτεί τις προτάσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο συνάντησε τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Ο Κιμ απέκλεισε κάθε πιθανότητα συνομιλιών ανάμεσα στη Νότια και τη Βόρεια Κορέα

Εν τω μεταξύ, ο Κιμ χαρακτήρισε τη Νότια Κορέα ως τον «πιο εχθρικά διακείμενο αντίπαλο» και απέκλεισε το ενδεχόμενο συζητήσεων με τη γειτονική χώρα, λέγοντας ότι «η συμβιβαστική στάση που υποστηρίζει επιφανειακά η σημερινή κυβέρνηση της Νότιας Κορέας είναι αδέξια παραπλανητική και χονδροειδής», σύμφωνα με το KCNA.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιούνιο του περασμένου έτους, η κυβέρνηση του προέδρου της Νότιας Κορέας Λι Τζέι Μιούνγκ έχει κάνει κινήσεις για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των γειτόνων που τεχνικά βρίσκονται θεωρητικά ακόμη σε εμπόλεμη κατάσταση, αν και η Βόρεια Κορέα έχει απορρίψει συστηματικά τις προσπάθειες του φιλελεύθερου προέδρου.

Ο Κιμ δήλωσε ότι η Πιονγιάνγκ «μπορεί να αναλάβει προληπτική δράση» εάν η Νότια Κορέα επιδείξει «απαράδεκτη ή ενοχλητική συμπεριφορά» προς τη Βόρεια Κορέα.

«Δεν μπορεί να αποκλειστεί η πλήρης κατάρρευση της Νότιας Κορέας», δήλωσε ο Κιμ σύμφωνα με το KCNA.