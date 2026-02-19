Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε επίσημη παρουσίαση εντυπωσιακού αυτοκινούμενου συστήματος εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, μετέδωσε σήμερα Πέμπτη κρατικό μέσο ενημέρωσης (φωτογραφία, επάνω, από το Yonhap).

Κατά τη διάρκεια τελετής χθες, ο κ. Κιμ εκφώνησε ομιλία στην οποία εξήρε το νέο σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων 600 χιλιοστών, που παρουσίασε ως μοναδικό στον κόσμο.

«Αν χρησιμοποιηθεί αυτό το όπλο, κανένας δεν μπορεί να περιμένει ότι θα τον φυλάξει ο Θεός»

Είναι «κατάλληλο για ειδική επίθεση, δηλαδή για την διεξαγωγή στρατηγικής αποστολής», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, χρησιμοποιώντας τρέχοντα ευφημισμό σε διεθνές επίπεδο που παραπέμπει στη χρήση πυρηνικών όπλων.

Τόνισε ότι το νέο οπλικό σύστημα είναι προορισμένο για «αποτρεπτικό» ρόλο και διαβεβαίωσε ότι είναι «ανίκητο».

«Αν χρησιμοποιηθεί αυτό το όπλο, κανένας δεν μπορεί να περιμένει ότι θα τον φυλάξει ο Θεός», είπε, σύμφωνα με το κείμενο της ομιλίας του, που μεταδόθηκε από το KCNA.

Ειδικοί θεωρούν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον της Νότιας Κορέας, ιδίως της πρωτεύουσάς της Σεούλ, που δεν απέχει παρά λιγότερα από πενήντα χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Εξαγωγή στη Ρωσία

Αναλυτές εκτιμούν ότι η καινοτομία έχει σκοπό να αυξηθούν οι δυνατότητες της Βόρειας Κορέας να διεξάγει πλήγματα ακριβείας, εγείροντας πρόκληση τόσο για τη Νότια Κορέα όσο και για τις ΗΠΑ.

Εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν δοκιμές πριν την ενδεχόμενη εξαγωγή του οπλικού συστήματος στη Ρωσία, με την οποία έχει εντείνει τη συνεργασία η Πιονγιάνγκ, στέλνοντας στρατεύματα στο ρωσικό έδαφος στο πλαίσιο του πολέμου με την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ