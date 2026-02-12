newspaper
12.02.2026
Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία
Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό
Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό

Καθώς η Κιμ Τζου Ε έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του διορισμού της ως διάδοχος

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την κόρη του ως διάδοχό του, ανακοίνωσε την Πέμπτη η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας στους βουλευτές.

Η Κιμ Τζου E, η οποία πιθανολογείται ότι είναι 13 ετών, έχει φωτογραφηθεί τους τελευταίους μήνες δίπλα στον πατέρα της σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως η επίσκεψη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο, το πρώτο γνωστό ταξίδι της στο εξωτερικό.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) δήλωσε ότι έλαβε υπόψη «μια σειρά από παράγοντες», συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και πιο εμφανής δημόσιας παρουσίας της σε επίσημες εκδηλώσεις, για να καταλήξει σε αυτή την εκτίμηση.

Η NIS δήλωσε επίσης ότι θα παρακολουθεί στενά αν θα παραστεί στο συνέδριο του κόμματος της Βόρειας Κορέας αργότερα αυτό το μήνα, το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια.

Στο συνέδριο του κόμματος η Πιονγιάνγκ αναμένεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτεραιότητές της, όπως η εξωτερική πολιτική, ο πολεμικός σχεδιασμός και οι πυρηνικές φιλοδοξίες για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, συνοδευόμενος από την κόρη του Κιμ Τζου Ε, διευθύνει μια δοκιμή ενός συστήματος εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων μεγάλου διαμετρήματος, σε άγνωστη τοποθεσία, στη Βόρεια Κορέα, στις 27 Ιανουαρίου 2026, σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας Korean Central News Agency στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Το επόμενο βήμα για την διαδοχή

Την Πέμπτη, ο βουλευτής Λι Σονγκ Κουέν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Τζου Ε, η οποία είχε προηγουμένως περιγραφεί από την NIS ως «εκπαιδευμένη» για να γίνει διάδοχος, βρίσκεται τώρα στο στάδιο του «ορισμού ως διαδόχου».

«Καθώς η Κιμ Τζου Ε έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επετείου ίδρυσης του Λαϊκού Στρατού της Κορέας και της επίσκεψής της στο Παλάτι του Ήλιου Kumsusan, και έχουν εντοπιστεί ενδείξεις ότι εκφράζει την άποψή της για ορισμένες κρατικές πολιτικές, η NIS πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του διορισμού της ως διάδοχος», δήλωσε ο Λι.

Η αποκάλυψη της ύπαρξης της διαδόχου

Η Τζου Ε είναι το μόνο γνωστό παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, Ρι Σολ Τζου.

Η NIS πιστεύει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει έναν μεγαλύτερο γιο, αλλά αυτός ο γιος δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ ούτε έχει εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

Η είδηση για την ύπαρξη της Τζου Ε εμφανίστηκε για πρώτη φορά από μια απρόσμενη πηγή: τον Αμερικανό μπασκετμπολίστα Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος αποκάλυψε στην εφημερίδα The Guardian το 2013 ότι «κράτησε την Τζου Ε ως μωρό» κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη «μυστικοπαθή» αυτή χώρα.

Η Τζου Ε έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην κρατική τηλεόραση το 2022.

Εμφανίστηκε να επιθεωρεί τον τελευταίο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο της Βόρειας Κορέας, κρατώντας το χέρι του πατέρα της.

Τι γνωρίζουμε για την κόρη του Κιμ Τζονγκ Ουν;

Έκτοτε, έχει κάνει συχνές εμφανίσεις στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μακαλώνοντας την εικόνα του πατέρα της ως αδίστακτου δικτάτορα.

Τον συνόδευσε στο Πεκίνο για τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έχει γίνει ποτέ στην Κίνα, όπου την είδαν να κατεβαίνει από το θωρακισμένο τρένο του στο σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου.

Συχνά την βλέπουμε με μακριά μαλλιά, κάτι που απαγορεύεται στις συνομήλικές της, και να φοράει ρούχα σχεδιαστών, τα οποία είναι απρόσιτα για τους περισσότερους στη χώρα της.

Ένας άλλος βουλευτής, ο Παρκ Σουν-γουόν, δήλωσε ότι ο ρόλος που ανέλαβε η Τζου Ε κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων υποδηλώνει ότι έχει αρχίσει να συμβάλλει στη χάραξη πολιτικής και αντιμετωπίζεται ως η δεύτερη στην ιεραρχία ηγέτης.

Η εξουσία στη Βόρεια Κορέα έχει περάσει από τρεις γενιές της οικογένειας Κιμ και είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα παραδώσει το θρόνο στην κόρη του.

Τους τελευταίους μήνες, την έδειξαν να στέκεται ψηλότερα από τον πατέρα της, να περπατά δίπλα του, αντί να τον ακολουθεί.

Στη Βόρεια Κορέα, όπου οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης θεωρείται ότι έχουν μεγάλη συμβολική σημασία, είναι σπάνιο άτομα εκτός του Κιμ Γιονγκ Ουν να τοποθετούνται εξίσου εμφανώς στο κάδρο.

Μία γυναίκα ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας

Αν και η υπηρεσία κατασκοπείας της Νότιας Κορέας πιστεύει πλέον ότι η Τζου Ε είναι η καθορισμένη διάδοχος, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα.

Είναι αινιγματικό το γιατί η Τζου Ε, μια κόρη, θα επιλεγεί ως διάδοχος έναντι ενός μεγαλύτερου γιου στην βαθιά πατριαρχική κοινωνία της Βόρειας Κορέας.

Πολλοί αποστάτες και αναλυτές είχαν προηγουμένως απορρίψει την ιδέα μιας γυναίκας να ηγείται της Βόρειας Κορέας ως ένα απίθανο σενάριο, αναφερόμενοι στους παγιωμένους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων στη χώρα.

Ωστόσο, η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο Γιονγκ, αποτελεί ένα προηγούμενο για τη γυναικεία εξουσία στο καθεστώς.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ κατέχει επί του παρόντος υψηλή θέση στην Κεντρική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος της Κορέας και, σύμφωνα με πληροφορίες, ασκεί επιρροή στον αδελφό της.

Ταυτόχρονα, παραμένει επίσης μυστήριο το γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος είναι ακόμα νέος (42 ετών) και φαίνεται σχετικά υγιής, ορίζει ήδη ένα 13χρονο παιδί ως διάδοχό του.

Δεν είναι σαφές τι αλλαγές μπορεί να φέρει η διαδοχή της Τζου Ε στη Βόρεια Κορέα.

Πολλοί Βορειοκορεάτες ήλπιζαν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ένας νεαρός με δυτική εκπαίδευση, θα άνοιγε τη χώρα τους στον έξω κόσμο όταν θα διαδεχόταν τον πατέρα του.

Ωστόσο, αυτή η ελπίδα δεν εκπληρώθηκε. Όποια και αν είναι τα σχέδια αυτής της έφηβης για τη χώρα της, πιθανότατα θα έχει την αποκλειστική εξουσία να τα διαμορφώσει όπως θέλει.

