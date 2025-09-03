newspaper
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.09.2025 | 21:24
Σοκαριστικό δυστύχημα με τραμ στην Πορτογαλία - 15 νεκροί (βίντεο)
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ποια είναι η Κιμ Τζου Αι, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα
Κόσμος 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:09

Ποια είναι η Κιμ Τζου Αι, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα

Η έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου Αι, παρουσιάζεται ως η πιθανή διάδοχος για την ηγεσία στη Βόρεια Κορέα και η 4η που θα συνεχίσει την δυναστεία των Κιμ. Τι είναι γνωστό για αυτήν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Spotlight

Η Τζου Αι, η έφηβη κόρη του ηγέτη της Πιονγιάγκ Κιμ Γιονγκ Ουν, έκανε το διεθνές της ντεμπούτο, συνοδεύοντας τον πατέρα της από τη Βόρεια Κορέα στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα, κάτι που την καθιστά, σύμφωνα με έναν αναλυτή, «υποψήφια» για να γίνει η επόμενη ηγέτης της χώρας.

Η κόρη του, Τζου Αι, συνόδευσε τον Κιμ στο Πεκίνο, όπου ο τελευταίος συμμετείχε σε στρατιωτική παρέλαση την Τετάρτη, μαζί με ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες. Αφού το ειδικό τρένο που μετέφερε την συνοδεία του Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου την Τρίτη, η Τζου Αι στάθηκε δίπλα στον πατέρα της, καθώς τον υποδέχονταν ανώτεροι Κινέζοι αξιωματούχοι.

Η Τζου Αι, η οποία πιστεύεται ότι είναι 12 ετών, είναι το μόνο παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν που έχει εμφανιστεί στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, τα οποία την αναφέρουν ως «αγαπητή κόρη». Από τα τέλη του 2022, συνοδεύει τον πατέρα της σε στρατιωτικές παρελάσεις, δοκιμές όπλων και άλλα πολιτικά σημαντικά εγχώρια γεγονότα.

Αναλυτές θεωρούν ότι προκρίνεται ως διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν

Αναλυτές της Νότιας Κορέας έχουν δηλώσει ότι ο κ. Κιμ φαίνεται να την προετοιμάζει ως διάδοχο, αν και είναι προσεκτικοί ώστε να μην βγάλουν βιαστικά συμπεράσματα. Το γεγονός ότι έφερε την Τζου Αι στο πρώτο του ταξίδι στην Κίνα μετά από έξι χρόνια, και σε μια σημαντική συνάντηση διεθνών ηγετών, είναι ένα σημαντικό νέο σημάδι της ανόδου της θέσης της, σύμφωνα με ορισμένους.

Ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Βορειοκορεατικών Σπουδών με έδρα τη Σεούλ, δήλωσε ότι η κοπέλα περνούσε από το τελετουργικό της «παρουσίασης» της στην ηγεσία της Κίνας, του σημαντικότερου συμμάχου της Βόρειας Κορέας.

Η σκηνή στο σταθμό του Πεκίνου «έδειξε ότι αντιμετωπίζεται ως η δεύτερη στην ιεραρχία της Βόρειας Κορέας, όχι μόνο στην πατρίδα της αλλά και στο εξωτερικό», δήλωσε ο Τσέονγκ Σέονγκ Τσανγκ, εμπειρογνώμονας για τη Βόρεια Κορέα στο Ινστιτούτο Σετζόνγκ με έδρα τη Σεούλ. «Με το να την συνοδεύσει στην Κίνα, ο Κιμ Γιονγκ Ούν στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο ότι αυτή θα είναι η διάδοχός του».

Η Κιμ Τζου Αι παρουσιάστηκε ελάχιστες φορές μπροστά στα μέσα Ενημέρωσης και η πρώτη φορά που έγινε γνωστή η ύπαρξή της ήταν το 2013 από… τον Ντένις Ρόντμαν! Το Reuters έχει κάνει ένα αναλυτικό χρονολόγιο με όλες τις εμφανίσεις της.

Βάσει της πρώτης αποκάλυψης θεωρείται πως είναι τουλάχιστον 12 ετών

Σεπτέμβριος 2013 – Η ύπαρξη ενός παιδιού μεταξύ του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, Ρι Σολ Τζου, γίνεται για πρώτη φορά δημόσια γνωστή όταν ο πρώην Αμερικανός καλαθοσφαιριστής Ντένις Ρόντμαν αποκαλύπτει κατά λάθος ότι ο ηγέτης έχει μια «μικρή» κόρη ονόματι Τζου Αι, την οποία, όπως είπε, κράτησε στην αγκαλιά του κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Πιονγιάνγκ. Η ακριβής ηλικία της εκείνη την εποχή είναι άγνωστη.

19 Νοεμβρίου 2022 – Μια «κόρη» αναφέρεται για πρώτη φορά στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, τα οποία ανέφεραν ότι ο ηγέτης Κιμ συνοδεύτηκε από την «αγαπημένη» του κόρη κατά την επίβλεψη της εκτόξευσης ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου την προηγούμενη ημέρα. Οι αναφορές δεν αναφέρουν ποτέ το όνομά της ή την ηλικία της, αλλά οι νοτιοκορεατικές μυστικές υπηρεσίες την ταυτοποιούν ως Τζου Αι.

Κρατώντας το χέρι του πατέρα της, η Τζου Αι εμφανίζεται σε φωτογραφίες των μέσων ενημέρωσης με παχιά μάγουλα και φορώντας ένα λευκό παιδικό μπουφάν με επένδυση.

H Βορειοκορεατική αντιπροσωπεία κατά την επίσκεψη στην Κίνα.

Δυναμική εμφάνιση το 2023 για την Κιμ Τζου Αί

9 Φεβρουαρίου 2023 – Η Τζου Αι παρευρίσκεται σε παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου ίδρυσης του Λαϊκού Στρατού της Κορέας. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αρχίζουν να αναφέρονται σε αυτήν ως την «αγαπημένη» κόρη του ηγέτη. Η εκδήλωση σηματοδοτεί την αρχή συχνών δημόσιων εμφανίσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

17 Μαρτίου 2023 – Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Τζου Αι ήταν μαζί με τον πατέρα της σε άλλη δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου.

9 Σεπτεμβρίου 2023 – Η Τζου Αι κάθεται δίπλα στον πατέρα της στην VIP εξέδρα κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης για τον εορτασμό της ίδρυσης της δημοκρατίας της χώρας. Ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματικός και αναπληρωτής του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Κορέας, ο Πακ Γιονγκ Τσον, φαίνεται να γονατίζει δίπλα της με σεβασμό και να της μιλάει στο αυτί.

23 Νοεμβρίου 2023 – Σε δεξίωση για τον εορτασμό της επιτυχούς εκτόξευσης ενός δορυφόρου αναγνώρισης, η Τζου Αι φαίνεται στο προεδρικό τραπέζι μαζί με τον πατέρα της, εξακολουθώντας να μοιάζει παιδί και φορώντας ένα πουκάμισο με το έμβλημα του διαστημικού προγράμματος της χώρας.

Από την Πρωτοχρονιά του 2024.

Από τις φάρμες έως την συνάντηση με τον πρεσβευτή της Ρωσίας

1 Ιανουαρίου 2024 – Σε μια συναυλία για την Πρωτοχρονιά, η Τζου Αι, φορώντας ένα δερμάτινο παλτό στο στυλ που προτιμά ο ηγέτης, φαίνεται να φιλάει τρυφερά τον πατέρα της και να τον αγγίζει για λίγο στο πηγούνι, μια σχεδόν άνευ προηγουμένου δημόσια επίδειξη σωματικής επαφής με τον ανώτατο ηγέτη.

8 Ιανουαρίου 2024 – Η Τζου Αι συνοδεύει τον Κιμ Γιονγκ Ουν σε επίσκεψη σε φάρμα κοτόπουλων, σηματοδοτώντας την έναρξη της δημόσιας εμφάνισής της σε ένα ευρύτερο φάσμα εκδηλώσεων με τον πατέρα της.

10 Οκτωβρίου 2024 – Η Τζου Αι συναντά τον Ρώσο πρέσβη στη Βόρεια Κορέα Αλεξάντρ Ματσεγκόρα σε εκδήλωση για την ίδρυση του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, σφίγγοντας του το χέρι ενώ του μιλάει στο αυτί.

Η συνάντηση είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται σε διπλωματικό περιβάλλον. Έρχεται σε μια στιγμή που ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναβαθμίζει δραματικά τις σχέσεις της χώρας με τη Ρωσία, έχοντας συναντήσει τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για δεύτερη φορά τον Ιούνιο και υπογράφοντας μια σημαντική στρατιωτική συνθήκη.

Γνωρίζοντας τον πρεσβευτή της Ρωσίας στην Πιονγιάνγκ Αλεξάντρ Ματσεγκόρα.

Η καθέλκυση στη Βόρεια Κορέα που δεν πήγε πολύ καλά

26 Απριλίου 2025 – Η Τζου Αι συνοδεύει τον πατέρα της στην καθέλκυση ενός αντιτορπιλικού του ναυτικού. Η Τζου Αί, φορώντας παντελόνι, φαίνεται πιο ώριμη και τόσο ψηλή όσο ο πατέρας της. Το αντιτορπιλικό υπέστη ζημιές κατά την καθέλκυση όπως έγινε αργότερα γνωστό.

10 Μαΐου 2025 – Η Τζου Αι συνοδεύει τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην επίσκεψή του στη ρωσική πρεσβεία με την ευκαιρία της 80ής επετείου της νίκης της Ρωσίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πρέσβης Ματσεγκόρα φωτογραφίζεται να φιλάει την Τζου Αι στο μάγουλο.

15 Ιουνίου 2025 – Η Τζου Αι συνοδεύει τον πατέρα της στην επιθεώρηση ενός εργοστασίου όπλων, φορώντας ένα λευκό κοστούμι και εμφανιζόμενη ακόμη πιο ώριμη. Στις φωτογραφίες των κρατικών μέσων ενημέρωσης, οι οποίες επιλέγονται προσεκτικά για δημοσίευση, φαίνεται να στέκεται σε περίοπτη θέση στο προσκήνιο.

25 Ιουνίου 2025 – Η Τζου Αι παρευρίσκεται στην επίσημη έναρξη του θέρετρου Γουόνσαν στην ανατολική ακτή, ένα άλλο φιλόδοξο έργο του Κιμ Γιονγκ Ουν. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν την Τζου Αι να έχει μεγαλώσει σε ύψος από τη μητέρα της, φορώντας φόρεμα και να εμφανίζεται εξίσου περίοπτα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Από την τελετή καθέλκυσης του αντιτορπιλικού.

Το επίσημο ταξίδι με τον πατέρα της αυξάνει τις πιθανότητές της για τη διαδοχή

30 Ιουνίου 2025 – Η Τζου Αι παρευρίσκεται σε συναυλία με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και την Ρωσίδα υπουργό Πολιτισμού Όλγκα Λιουμπίμοβα, όπου φωτογραφίες των βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη Ρωσία προβάλλονται στο φόντο της σκηνής.

2 Σεπτεμβρίου 2025 – Η Τζου Αι είναι η δεύτερη που αποβιβάζεται από το τρένο πίσω από τον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς αυτός φτάνει στο Πεκίνο για να παραστεί στην κινεζική γιορτή για την επέτειο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρουν αμέσως το ταξίδι της με τον πατέρα της.

Αν και δεν εμφανίζεται μαζί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην στρατιωτική παρέλαση, οι αναλυτές λένε ότι το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό την επιβεβαιώνει ως πιθανή «υποψήφια» για να γίνει η επόμενη ανώτατη ηγέτης της Βόρειας Κορέας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Business
Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

Metlen: Εντάχθηκε στον FTSE 100

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το Ίδρυμα Hind Rajab ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα – Τον κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου
Κόσμος 03.09.25

Το Ίδρυμα Hind Rajab ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα – Τον κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου

«Ο Οχάνα υπηρέτησε ως διοικητής λόχου και αξιωματικός εφοδιασμού σε μία από τις βασικές μονάδες που αναπτύχθηκαν στην εκστρατεία γενοκοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα» - Είναι στην Ελλάδα ως τουρίστας

Σύνταξη
Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;
11 νεκροί 03.09.25

Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;

Μια επίθεση που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ σε ένα πλοίο στην Καραϊβική Θάλασσα ενδέχεται να παραβίασε τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ναυτικό δίκαιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λισαβόνα: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες μετά από εκτροχιασμό Τραμ
Κόσμος 03.09.25

Λισαβόνα: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες μετά από εκτροχιασμό Τραμ

Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και περίπου άλλα 20 τραυματίστηκαν, όταν το εμβληματικό Τραμ Gloria στη Λισαβόνα, το οποίο είναι δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη

Σύνταξη
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο
Planet Travel 03.09.25

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο

Προορισμοί για εμπειρία σε μεγάλη πόλη, για μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες ή για ένα γραφικό φθινόπωρο - Οι πόλεις όπου αυτή η εποχή του χρόνου προσφέρει όμορφα τοπία και μια διαφορετική κουλτούρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»
Γάζα 03.09.25

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»

«Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί ηθικό και εθνικό καθήκον. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον των κύριων προπυργίων της Χαμάς μέχρι την ήττα της», λέει το Ισραήλ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ουκρανία: Αρνείται συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι στη Μόσχα – Απαράδεκτη η πρόταση
Ουκρανία 03.09.25

Το Κίεβο αρνείται συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Μόσχα - Απαράδεκτη η πρόταση

Η Ουκρανία αρνήθηκε συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Ρωσία κρίνοντας την πρόταση απαράδεκτη ως προς τους όρους και ως προς το μέρος. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για «σοβαρές προτάσεις» δηλώνει ο ΥΠΕΞ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο
Κόσμος 03.09.25

Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο

Η στιγμή της συνομιλίας Πούτιν και Σι μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters.

Σύνταξη
Ο Τραμπ πέθανε, ζήτω ο Τραμπ: Γιατί διαδόθηκαν στα social media ψευδείς φήμες ότι ο πρόεδρος είναι νεκρός
#trumpisdead 03.09.25

Ο Τραμπ πέθανε, ζήτω ο Τραμπ: Γιατί διαδόθηκαν στα social media ψευδείς φήμες ότι ο πρόεδρος είναι νεκρός

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της φήμης ήταν ότι πολλοί χρήστες όχι μόνο την πίστεψαν ή την διέδωσαν, αλλά φαινόταν να ελπίζουν ότι ο Τραμπ είχε πεθάνει. Κι αυτό δεν είναι καλό σημάδι για έναν ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο
Το μεγάλο (ξε)καθάρισμα 03.09.25

Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο

Σαν σκηνή βγαλμένη από αστυνομικό θρίλερ, δύο βοηθοί του Κιμ Γιονγκ Ουν έσπευσαν να απολυμάνουν καρέκλες, ποτήρια και τραπέζια αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο

Σύνταξη
Γαλλία: Νεκρός από πυρά αστυνομικών άνδρας που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους στη Μασσαλία (βίντεο)
Νότια Γαλλία 03.09.25

Η στιγμή που αστυνομικοί στη Μασσαλία πυροβολούν θανάσιμα άνδρα που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους (βίντεο)

Ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Μετά την επίθεση στο ξενοδοχείο στη Μασσαλία ο δράστης χτύπησε άλλους δύο με σιδηρολοστό - Παρέμενε σε αμόκ και αρνιόταν να παραδώσει τα δύο μαχαίρια

Σύνταξη
Μετανάστευση: Εάν σταματήσουν οι ροές ο πληθυσμός της Ευρώπης θα μειωθεί πάνω από 30% σε 80 χρόνια
Ας δούμε τα δεδομένα 03.09.25

Δεν χωράνε; - Με μηδενική μετανάστευση ο πληθυσμός της Ευρώπης θα μειωθεί πάνω από 30% σε 80 χρόνια

Η μετανάστευση έχει αναδειχθεί από τις πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης σε νούμερο ένα πρόβλημα - Στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι ακριβώς το ανάποδο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ίδρυμα Hind Rajab ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα – Τον κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου
Κόσμος 03.09.25

Το Ίδρυμα Hind Rajab ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα – Τον κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου

«Ο Οχάνα υπηρέτησε ως διοικητής λόχου και αξιωματικός εφοδιασμού σε μία από τις βασικές μονάδες που αναπτύχθηκαν στην εκστρατεία γενοκοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα» - Είναι στην Ελλάδα ως τουρίστας

Σύνταξη
Τα ακριβότερα ρόστερ για τη σεζόν 2025-26: Αντίπαλοι του Ολυμπιακού τρεις από τις πέντε πρώτες ομάδες
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Τα ακριβότερα ρόστερ για τη σεζόν 2025-26: Αντίπαλοι του Ολυμπιακού τρεις από τις πέντε πρώτες ομάδες

Η ιστοσελίδα trasnfermarkt δημοσίευσε λίστα με τα ακριβότερα ρόστερ ποδόσφαιρο, στην οποία περιλαμβάνονται Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ, αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 03.09.25

Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» είναι βασισμένη σε μια (ακόμη) φρικαλεότητα που διαπράχθηκε στη Γάζα από το Ισραήλ, με θύμα την Hind Rajab, την οικογένεια της και τους γιατρούς που πήγαν να τους σώσουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της

Σύσκεψη με εκπροσώπους Επαγγελματικών Ομοσπονδιών και φορέων ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ είχε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα
Άλλα Αθλήματα 03.09.25

Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα

Για την Aston Martin, η Μόντσα μοιάζει με «αδύνατη αποστολή». Η μόνη ελπίδα είναι η τέλεια εκτέλεση στρατηγικής από το pit wall και ένα καθαρό τριήμερο χωρίς λάθη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»
Βαρύ το κλίμα 03.09.25

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»

Δεν είναι λίγοι οι κυβερνητικοί βουλευτές που πνέουν μένεα στο πρόσωπο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται πως συγκεντρώνει πολλά παράπονα για τη διαχείριση της κρίσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το γεγονός ότι επιθυμεί να δένει και να λύνει στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;
11 νεκροί 03.09.25

Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;

Μια επίθεση που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ σε ένα πλοίο στην Καραϊβική Θάλασσα ενδέχεται να παραβίασε τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ναυτικό δίκαιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και περιμένουν το Φινλανδία- Γερμανία (vid)
Eurobasket 2025 03.09.25

Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και περιμένουν το Φινλανδία- Γερμανία (vid)

Η Λιθουανία έχασε με τραυματισμό έναν ακόμη παίκτη, ωστόσο νίκησε τη Σουηδία με 74-71 για το Β' γκρουπ και περιμένει τον αγώνα της Φινλανδίας με τη Γερμανία για να μάθει αν θα καταλάβει τη 2η θέση.

Σύνταξη
Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)

Για «ιστορική νίκη» κάνουν λόγο τα κορυφαία ΜΜΕ του «νησιού» σχολιάζοντας το θάρρος της Φόρεστ να κυνηγήσει ως το τέλος το δίκιο της κόντρα στα πειθαρχικά όργανα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λισαβόνα: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες μετά από εκτροχιασμό Τραμ
Κόσμος 03.09.25

Λισαβόνα: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες μετά από εκτροχιασμό Τραμ

Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και περίπου άλλα 20 τραυματίστηκαν, όταν το εμβληματικό Τραμ Gloria στη Λισαβόνα, το οποίο είναι δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη

Σύνταξη
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο
Planet Travel 03.09.25

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο

Προορισμοί για εμπειρία σε μεγάλη πόλη, για μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες ή για ένα γραφικό φθινόπωρο - Οι πόλεις όπου αυτή η εποχή του χρόνου προσφέρει όμορφα τοπία και μια διαφορετική κουλτούρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»
Ντοκιμαντέρ 03.09.25

Προφητεία και αναρχία στο στέμμα: Ο σαμάνος και η πριγκίπισσα της Νορβηγίας στο Netflix – «Πλύση εγκεφάλου»

Ένας σαμάνος, μια πριγκίπισσα και μια αγάπη που αψήφησε τους κανόνες του παλατιού. Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και ο σαμάνος Ντουρέκ παρουσιάζουν την ιστορία τους στο Netflix, λίγο πριν τον γάμο τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες
3η Σεπτέμβρη 03.09.25

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες

«Η σημερινή επέτειος αποτελεί διαχρονικά εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας αγωνιστούμε ενωμένοι για να γίνει αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης απέναντι στην παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»
Γάζα 03.09.25

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών»

«Η επιστροφή των ομήρων μας αποτελεί ηθικό και εθνικό καθήκον. Θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε εναντίον των κύριων προπυργίων της Χαμάς μέχρι την ήττα της», λέει το Ισραήλ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ουκρανία: Αρνείται συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι στη Μόσχα – Απαράδεκτη η πρόταση
Ουκρανία 03.09.25

Το Κίεβο αρνείται συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Μόσχα - Απαράδεκτη η πρόταση

Η Ουκρανία αρνήθηκε συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι στη Ρωσία κρίνοντας την πρόταση απαράδεκτη ως προς τους όρους και ως προς το μέρος. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για «σοβαρές προτάσεις» δηλώνει ο ΥΠΕΞ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

Το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης και στις αναφορές που κάνουν στον ίδιο τα αρχηγικά μέλη της κρητικής μαφίας

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

Με νέα του παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας ορίζει τη σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο

Σύνταξη
Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης

Σπουδαία κίνηση από τους οπαδούς της Γουότφορντ για τον νεαρό οπαδό του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης πρόσφατα.

in.gr Team
Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο
Κόσμος 03.09.25

Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία – Δείτε το βίντεο

Η στιγμή της συνομιλίας Πούτιν και Σι μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο