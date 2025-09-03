Ποια είναι η Κιμ Τζου Αι, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα

Η Τζου Αι, η έφηβη κόρη του ηγέτη της Πιονγιάγκ Κιμ Γιονγκ Ουν, έκανε το διεθνές της ντεμπούτο, συνοδεύοντας τον πατέρα της από τη Βόρεια Κορέα στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα, κάτι που την καθιστά, σύμφωνα με έναν αναλυτή, «υποψήφια» για να γίνει η επόμενη ηγέτης της χώρας.

Η κόρη του, Τζου Αι, συνόδευσε τον Κιμ στο Πεκίνο, όπου ο τελευταίος συμμετείχε σε στρατιωτική παρέλαση την Τετάρτη, μαζί με ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες. Αφού το ειδικό τρένο που μετέφερε την συνοδεία του Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου την Τρίτη, η Τζου Αι στάθηκε δίπλα στον πατέρα της, καθώς τον υποδέχονταν ανώτεροι Κινέζοι αξιωματούχοι.

Η Τζου Αι, η οποία πιστεύεται ότι είναι 12 ετών, είναι το μόνο παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν που έχει εμφανιστεί στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, τα οποία την αναφέρουν ως «αγαπητή κόρη». Από τα τέλη του 2022, συνοδεύει τον πατέρα της σε στρατιωτικές παρελάσεις, δοκιμές όπλων και άλλα πολιτικά σημαντικά εγχώρια γεγονότα.

Αναλυτές θεωρούν ότι προκρίνεται ως διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν

Αναλυτές της Νότιας Κορέας έχουν δηλώσει ότι ο κ. Κιμ φαίνεται να την προετοιμάζει ως διάδοχο, αν και είναι προσεκτικοί ώστε να μην βγάλουν βιαστικά συμπεράσματα. Το γεγονός ότι έφερε την Τζου Αι στο πρώτο του ταξίδι στην Κίνα μετά από έξι χρόνια, και σε μια σημαντική συνάντηση διεθνών ηγετών, είναι ένα σημαντικό νέο σημάδι της ανόδου της θέσης της, σύμφωνα με ορισμένους.

Ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Βορειοκορεατικών Σπουδών με έδρα τη Σεούλ, δήλωσε ότι η κοπέλα περνούσε από το τελετουργικό της «παρουσίασης» της στην ηγεσία της Κίνας, του σημαντικότερου συμμάχου της Βόρειας Κορέας.

Η σκηνή στο σταθμό του Πεκίνου «έδειξε ότι αντιμετωπίζεται ως η δεύτερη στην ιεραρχία της Βόρειας Κορέας, όχι μόνο στην πατρίδα της αλλά και στο εξωτερικό», δήλωσε ο Τσέονγκ Σέονγκ Τσανγκ, εμπειρογνώμονας για τη Βόρεια Κορέα στο Ινστιτούτο Σετζόνγκ με έδρα τη Σεούλ. «Με το να την συνοδεύσει στην Κίνα, ο Κιμ Γιονγκ Ούν στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο ότι αυτή θα είναι η διάδοχός του».

🇰🇵🇨🇳 Kim jong un’s daughter and “most likely” successor, Kim ju ae, accompanied her father to China, for a military parade on Sept 3, 2025. NK has never revealed her name or age, but SK intelligence officials believe she is the daughter and successo N. korea’s supreme leader. pic.twitter.com/5EnpVHr3Vn — orange 🍊 (@orange4u28) September 3, 2025

Η Κιμ Τζου Αι παρουσιάστηκε ελάχιστες φορές μπροστά στα μέσα Ενημέρωσης και η πρώτη φορά που έγινε γνωστή η ύπαρξή της ήταν το 2013 από… τον Ντένις Ρόντμαν! Το Reuters έχει κάνει ένα αναλυτικό χρονολόγιο με όλες τις εμφανίσεις της.

Βάσει της πρώτης αποκάλυψης θεωρείται πως είναι τουλάχιστον 12 ετών

Σεπτέμβριος 2013 – Η ύπαρξη ενός παιδιού μεταξύ του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, Ρι Σολ Τζου, γίνεται για πρώτη φορά δημόσια γνωστή όταν ο πρώην Αμερικανός καλαθοσφαιριστής Ντένις Ρόντμαν αποκαλύπτει κατά λάθος ότι ο ηγέτης έχει μια «μικρή» κόρη ονόματι Τζου Αι, την οποία, όπως είπε, κράτησε στην αγκαλιά του κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Πιονγιάνγκ. Η ακριβής ηλικία της εκείνη την εποχή είναι άγνωστη.

19 Νοεμβρίου 2022 – Μια «κόρη» αναφέρεται για πρώτη φορά στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, τα οποία ανέφεραν ότι ο ηγέτης Κιμ συνοδεύτηκε από την «αγαπημένη» του κόρη κατά την επίβλεψη της εκτόξευσης ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου την προηγούμενη ημέρα. Οι αναφορές δεν αναφέρουν ποτέ το όνομά της ή την ηλικία της, αλλά οι νοτιοκορεατικές μυστικές υπηρεσίες την ταυτοποιούν ως Τζου Αι.

Κρατώντας το χέρι του πατέρα της, η Τζου Αι εμφανίζεται σε φωτογραφίες των μέσων ενημέρωσης με παχιά μάγουλα και φορώντας ένα λευκό παιδικό μπουφάν με επένδυση.

Δυναμική εμφάνιση το 2023 για την Κιμ Τζου Αί

9 Φεβρουαρίου 2023 – Η Τζου Αι παρευρίσκεται σε παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου ίδρυσης του Λαϊκού Στρατού της Κορέας. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αρχίζουν να αναφέρονται σε αυτήν ως την «αγαπημένη» κόρη του ηγέτη. Η εκδήλωση σηματοδοτεί την αρχή συχνών δημόσιων εμφανίσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

17 Μαρτίου 2023 – Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Τζου Αι ήταν μαζί με τον πατέρα της σε άλλη δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου.

9 Σεπτεμβρίου 2023 – Η Τζου Αι κάθεται δίπλα στον πατέρα της στην VIP εξέδρα κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης για τον εορτασμό της ίδρυσης της δημοκρατίας της χώρας. Ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματικός και αναπληρωτής του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Κορέας, ο Πακ Γιονγκ Τσον, φαίνεται να γονατίζει δίπλα της με σεβασμό και να της μιλάει στο αυτί.

23 Νοεμβρίου 2023 – Σε δεξίωση για τον εορτασμό της επιτυχούς εκτόξευσης ενός δορυφόρου αναγνώρισης, η Τζου Αι φαίνεται στο προεδρικό τραπέζι μαζί με τον πατέρα της, εξακολουθώντας να μοιάζει παιδί και φορώντας ένα πουκάμισο με το έμβλημα του διαστημικού προγράμματος της χώρας.

Από τις φάρμες έως την συνάντηση με τον πρεσβευτή της Ρωσίας

1 Ιανουαρίου 2024 – Σε μια συναυλία για την Πρωτοχρονιά, η Τζου Αι, φορώντας ένα δερμάτινο παλτό στο στυλ που προτιμά ο ηγέτης, φαίνεται να φιλάει τρυφερά τον πατέρα της και να τον αγγίζει για λίγο στο πηγούνι, μια σχεδόν άνευ προηγουμένου δημόσια επίδειξη σωματικής επαφής με τον ανώτατο ηγέτη.

8 Ιανουαρίου 2024 – Η Τζου Αι συνοδεύει τον Κιμ Γιονγκ Ουν σε επίσκεψη σε φάρμα κοτόπουλων, σηματοδοτώντας την έναρξη της δημόσιας εμφάνισής της σε ένα ευρύτερο φάσμα εκδηλώσεων με τον πατέρα της.

10 Οκτωβρίου 2024 – Η Τζου Αι συναντά τον Ρώσο πρέσβη στη Βόρεια Κορέα Αλεξάντρ Ματσεγκόρα σε εκδήλωση για την ίδρυση του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, σφίγγοντας του το χέρι ενώ του μιλάει στο αυτί.

Η συνάντηση είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται σε διπλωματικό περιβάλλον. Έρχεται σε μια στιγμή που ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναβαθμίζει δραματικά τις σχέσεις της χώρας με τη Ρωσία, έχοντας συναντήσει τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για δεύτερη φορά τον Ιούνιο και υπογράφοντας μια σημαντική στρατιωτική συνθήκη.

Η καθέλκυση στη Βόρεια Κορέα που δεν πήγε πολύ καλά

26 Απριλίου 2025 – Η Τζου Αι συνοδεύει τον πατέρα της στην καθέλκυση ενός αντιτορπιλικού του ναυτικού. Η Τζου Αί, φορώντας παντελόνι, φαίνεται πιο ώριμη και τόσο ψηλή όσο ο πατέρας της. Το αντιτορπιλικό υπέστη ζημιές κατά την καθέλκυση όπως έγινε αργότερα γνωστό.

10 Μαΐου 2025 – Η Τζου Αι συνοδεύει τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην επίσκεψή του στη ρωσική πρεσβεία με την ευκαιρία της 80ής επετείου της νίκης της Ρωσίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πρέσβης Ματσεγκόρα φωτογραφίζεται να φιλάει την Τζου Αι στο μάγουλο.

15 Ιουνίου 2025 – Η Τζου Αι συνοδεύει τον πατέρα της στην επιθεώρηση ενός εργοστασίου όπλων, φορώντας ένα λευκό κοστούμι και εμφανιζόμενη ακόμη πιο ώριμη. Στις φωτογραφίες των κρατικών μέσων ενημέρωσης, οι οποίες επιλέγονται προσεκτικά για δημοσίευση, φαίνεται να στέκεται σε περίοπτη θέση στο προσκήνιο.

25 Ιουνίου 2025 – Η Τζου Αι παρευρίσκεται στην επίσημη έναρξη του θέρετρου Γουόνσαν στην ανατολική ακτή, ένα άλλο φιλόδοξο έργο του Κιμ Γιονγκ Ουν. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν την Τζου Αι να έχει μεγαλώσει σε ύψος από τη μητέρα της, φορώντας φόρεμα και να εμφανίζεται εξίσου περίοπτα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Το επίσημο ταξίδι με τον πατέρα της αυξάνει τις πιθανότητές της για τη διαδοχή

30 Ιουνίου 2025 – Η Τζου Αι παρευρίσκεται σε συναυλία με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και την Ρωσίδα υπουργό Πολιτισμού Όλγκα Λιουμπίμοβα, όπου φωτογραφίες των βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη Ρωσία προβάλλονται στο φόντο της σκηνής.

2 Σεπτεμβρίου 2025 – Η Τζου Αι είναι η δεύτερη που αποβιβάζεται από το τρένο πίσω από τον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς αυτός φτάνει στο Πεκίνο για να παραστεί στην κινεζική γιορτή για την επέτειο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρουν αμέσως το ταξίδι της με τον πατέρα της.

Αν και δεν εμφανίζεται μαζί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην στρατιωτική παρέλαση, οι αναλυτές λένε ότι το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό την επιβεβαιώνει ως πιθανή «υποψήφια» για να γίνει η επόμενη ανώτατη ηγέτης της Βόρειας Κορέας.