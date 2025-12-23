Συνοδευόμενος από την κόρη τους, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν παρακάθισε σε τελετές για την έναρξη λειτουργίας ξενοδοχείων σε μια τουριστική ζώνη της χώρας, καθώς επιδιώκει να υπογραμμίσει την οικονομική πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα του πριν από ένα σημαντικό συνέδριο του κόμματος που πρέπει να λάβει χώρα στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Πέντε ξενοδοχεία άνοιξαν το Σάββατο και την Κυριακή στην τουριστική ζώνη Σαμιτζιόν της Βόρειας Κορέας, στο βορειοανατολικό τμήμα της κορεατικής χερσονήσου κοντά στα σύνορα με την Κίνα, όπως ανέφερε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν η νέα ηγέτης;

Ο Κιμ, που παρακολούθησε τις τελετές έναρξης λειτουργίας το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου, περιόδευε στα ακριβά ξενοδοχεία μαζί με την κόρη του Τζου Άε, σε μία ακόμη κοινή τους εμφάνιση, σύμφωνα με τις φωτογραφίες των κρατικών ΜΜΕ.

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν πως η έφηβη κόρη του Κιμ είναι η επικρατέστερη για να γίνει η νέα ηγέτης της χώρας.

Ο Κιμ είπε πως τα ξενοδοχεία είναι «σαφής απόδειξη της ανερχόμενης κατάστασης του λαού μας και του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας μας», σύμφωνα με το KCNA.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης παρακολούθησε διάφορες τελετές εγκαταστάσεων εγκαταστάσεων τον προηγούμενο μήνα, μεταξύ των τριών περιφερειακών βιομηχανιών μόνο την περασμένη εβδομάδα.

Η Βόρεια Κορέα δεν διεξαγάγει το πρώτο κομματικό συνέδριο της έπειτα από πέντε χρόνια στις αρχές του 2026, όπου θα αποκαλυφθεί ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Κρατικά ΜΜΕ όπως η Ρόντογκ Σιμούν καλούν το κοινό να κάνει τα πάντα προκειμένου να ολοκληρωθούν σημαντικά σχέδια πριν από την κομματική σύναξη.

Πηγή φωτογραφιών: Korean Central News Agency (KSNA)

Πηγή: ΑΠΕ