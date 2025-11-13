Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!
Μεταξύ άλλων οι αγώνες δεν θα μεταδίδονται ζωντανά αλλά μόνο μετά από αυστηρό μοντάζ προκειμένου να μην «περάσει» οτιδήποτε δεν εγκρίνει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας
Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο Κιμ Γιονγκ Ουν προτίθεται να επιτρέψει το…προνόμιο στους πολίτες της Βόρειας Κορέας να απολαύσουν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα του πλανήτη που είναι η Premier League, όχι όμως… αναίμακτα.
Όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς ο αυστηρός ηγέτης του καθεστώτος έχει βάλει μια σειρά από αυστηρούς όρους προκειμένου οι βορειοκορεάτες να μην δουν ή ακούσουν κάτι που «δεν πρέπει».
Μερικά από αυτά είναι ότι οι αγώνες δεν θα μεταδίδονται ποτέ ζωντανά, αλλά σε μαγνητοσκόπηση μετά από ενδελεχή έλεγχο από ανθρώπους των κρατικών υπηρεσιών. Επίσης ο κάθε αγώνας δεν θα μεταδίδεται στο σύνολό (δηλαδή 90 λεπτά) αλλά μόνο 60!
Επιπλέον κάθε μήνυμα που θα φαίνεται στα αγγλικά σε κάθε μετάδοση (πινακίδες, πανό κτλ) και θα είναι ορατό από την τηλεθεατή, θα καλύπτεται με γραφικά της Βόρειας Κορέας.
Οι ακραίες απαιτήσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν δεν εξαντλούνται στα παραπάνω, αλλά γίνονται ολοένα και πιο υπερβολικές. Φυσικά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εικόνα εμπεριέχει ποδοσφαιριστές με καταγωγή από τη Νότια Κορέα! Για παραδείγμα ο Κιμ Τζι-Σου της Μπρέντφορντ και Χουάνγκ Χι-Τσαν της Γουλβς θα… εξαφανίζονται στο μοντάζ!
Βεβαίως με έναν αρχηγό κράτους όπως ο Ουν οτιδήποτε αφορά σύμβολα ή μηνύματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας επίσης δεν θα «παίζει» σε κανένα πλάνο που θα βλέπουν οι Βορειοκορεάτες τηλεθεατές.
Για να δούμε αν τελικά τα όσα αναφέρονται για προβολή της Premier League στη Βόρεια Κορέα -έστω και κάτω από αυτούς τους όρους- ισχύσουν. Πάντως όπως αναφέρεται ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει δώσει ήδη το «πράσινο φως».
