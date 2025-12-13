newspaper
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Βόρεια Κορέα: Το εγκώμιο στρατιωτών που επέστρεψαν από τη Ρωσία έπλεξε ο Κιμ Γιονγκ Ουν
Κόσμος 13 Δεκεμβρίου 2025 | 03:45

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έπλεξε το εγκώμιο αξιωματικών και στρατιωτών για τον «ηρωισμό» που επέδειξαν στη Ρωσία, στην αποστολή που τους ανέθεσε η ηγεσία της Βόρειας Κορέας.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν παρέστη σε τελετή υποδοχής μονάδας Μηχανικού του Στρατού η οποία επέστρεψε στη χώρα μετά την ολοκλήρωση της αποστολής της στη Ρωσία, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων -KCNA (στη φωτογραφία, επάνω, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ενώ αγκαλιάζει στρατιώτη).

«Στρατιωτική δύναμη (της Βόρειας Κορέας) αναπτύχθηκε στις αρχές Αυγούστου στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ»

Στην ομιλία του, ο Κιμ έπλεξε το εγκώμιο αξιωματικών και στρατιωτών του 528ου Συντάγματος Μηχανικού του Στρατού για τον «ηρωισμό» που επέδειξαν στην αποστολή που τους ανέθεσε η ηγεσία της Βόρειας Κορέας, κατά τη διάρκεια της 120ήμερης ανάπτυξής τους στο εξωτερικό.

Το KCNA μεταδίδει πως στρατιωτική δύναμη αναπτύχθηκε στις αρχές Αυγούστου στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ εν μέσω του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Τον προηγούμενο μήνα, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε ότι βορειοκορεατικά στρατεύματα, που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση ουκρανικής εισβολής στο Κουρσκ, συμμετείχαν στην εκκαθάριση της περιοχής από νάρκες.

Στο πλαίσιο του συμφώνου αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, η Βόρεια Κορέα έστειλε πέρυσι περίπου 14.000 στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην περιφέρεια Κουρσκ.

Περισσότεροι από 6.000 εξ αυτών σκοτώθηκαν, σύμφωνα με εκτιμήσεις από την Ουκρανία και τη Νότια Κορέα.

«Σπαρακτική απώλεια»

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής, κάνοντας λόγο για «σπαρακτική απώλεια».

Ανακοίνωσε ότι όσοι συμμετείχαν στην αποστολή θα παρασημοφορηθούν, ενώ οι εννέα πεσόντες αναγνωρίστηκαν ήδη ως «ήρωες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας», σύμφωνα με το KCNA.

Πηγή: ΑΠΕ

Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν συνομιλίες αυτό το Σαββατοκύριακο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος επιθυμεί να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στον Ζελένσκι, οι ΗΠΑ «μπορεί να στείλουν έναν εκπρόσωπο»

Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει», λέει η Ματσάδο
Η Ματσάδο χαιρετίζει την αυξανόμενη πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας «ώστε ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει, ότι ήρθε η ώρα του», σε συνέντευξή της από το Οσλο.

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ» [βίντεο]
Το Ιράν κατέσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο με άγνωστο νηολόγιο και χωρίς να γνωστοποιήσει το όνομά του στον κόλπο του Ομάν, αναφέροντας στα κρατικά ΜΜΕ πως μετέφερε λαθραία καύσιμα.

Ουκρανία: Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, ζητά η Τουρκία – Τι μετέφερε το πλοίο
Η Τουρκία καταδίκασε την επίθεση στο πλοίο CENK RORO τουρκικής ιδιοκτησίας, το οποίο φέρεται να μετέφερε γεννήτριες, κάτι που κάνει το χτύπημα να παρουσιάζεται ως «στοχευμένο»

Καρίμ Χαν: Καταγγέλλει ότι τον απείλησε υψηλόβαθμος Βρετανός αξιωματούχος για την έρευνα σχετικά με το Ισραήλ
Το Middle East Eye εκτιμά ότι ο αξιωματούχος στον οποίο αναφέρεται ο Καρίμ Χαν ήταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών και πρώην πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον

Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας
Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και ο αναπληρωτής του, Νταν Μποντζίνο, συναντήθηκαν με τον Ρούστεμ Ούμεροφ, εν μέσω εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ για αποδοχή των όρων από την Ουκρανία

