Στη Βόρεια Κορέα άρχισε έργο κατασκευής μουσείου αφιερωμένου στους στρατιωτικούς που έπεσαν στη μάχη στη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, μετέδωσε χθες Πέμπτη επίσημο μέσο ενημέρωσης, με τον ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν να εξαίρει κατά τη διάρκεια τελετής το «ιστορικό απόγειο» των σχέσεων με τη Μόσχα.

Ο Κιμ χαρακτήρισε το μουσείο «ιερό τόπο αφιερωμένο στην αθανασία αληθινών πατριωτών»

Το «μουσείο στη μνήμη των ανδραγαθημάτων στη μάχη σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό» θα ανεγερθεί στην πρωτεύουσα Πιονγιάνγκ, όπου ο κ. Κιμ και ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Βόρεια Κορέα Αλεξάντερ Ματσεγκόρα παραβρέθηκαν στη θεμελίωσή του, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA (από το οποίο η φωτογραφία, επάνω, μέσω του Reuters).

Κατά τη διάρκεια της τελετής χθες Πέμπτη, ο κ. Κιμ χαρακτήρισε το μουσείο αυτό «ιερό τόπο αφιερωμένο στην αθανασία αληθινών πατριωτών».

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα αύξησαν τη στρατιωτική συνεργασία τους τα τελευταία χρόνια. Η Πιονγιάνγκ προμήθευσε όπλα και πυρομαχικά για να υποστηρίξει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με τις αρχές της Νότιας Κορέας, τουλάχιστον 600 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν αφότου εστάλησαν να πολεμήσουν, κυρίως στις επιχειρήσεις για την ανακατάληψη τομέα της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ, ο οποίος είχε καταληφθεί σε αιφνιδιαστική επίθεση της Ουκρανίας το καλοκαίρι του 2024.

«Διαβολικοί νεοναζιστές»

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συνεχάρη μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του, παρόντα στην περιφέρεια Κουρσκ για έναν χρόνο, επειδή βοήθησαν τη Ρωσία να καταγάγει «αποφασιστική νίκη», σύμφωνα με το KCNA.

«Οι ήρωές μας κατέστρεψαν τους διαβολικούς νεοναζιστές εισβολείς χάρη στην αποφασιστικότητά τους να μην ανεχθούν καμιά επίθεση και να αφανίσουν τους επιτιθέμενους», ανέφερε στην ομιλία του, που μεταδόθηκε από το πρακτορείο, στην οποία τόνισε ακόμη πως η σχέση ανάμεσα στην Πιονγιάνγκ και τη Μόσχα «φθάνει πλέον στο ιστορικό απόγειό της».

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης διευκρίνισε πως το μουσείο θα συμπεριλαμβάνει γλυπτά που θα αναπαριστούν τους στρατιώτες οι οποίοι πολέμησαν στη Ρωσία, φωτογραφικό υλικό και έργα τέχνης που θα εικονίζουν τη δράση τους.

Η Πιονγιάνγκ και η Μόσχα υπέγραψαν συμφωνία ασφάλειας και άμυνας το 2024, που προβλέπει πως η μια υπερασπίζεται την άλλη αν δεχτεί επίθεση.

Στη ρωσική πρωτεύουσα οργανώθηκε καλλιτεχνική έκθεση για να τιμηθεί η σχέση με τη Βόρεια Κορέα. Εικόνιζε ιδίως βορειοκορεάτες στρατιώτες και ρώσους συμμάχους τους να αντιστέκονται στην εχθρική Δύση.

Πηγή: ΑΠΕ