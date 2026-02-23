Ο ηγέτης της Βόρεια Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επανεξελέγη – όπως άλλωστε αναμενόταν – γενικός γραμματέας του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών κατά την τέταρτη ημέρα του κομματικού συνεδρίου, όπως μεταδίδει σήμερα Δευτέρα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA (στη φωτογραφία του KCNA via Reuters, επάνω, ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου).

Το συνέδριο του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών παραδοσιακά ενισχύει την εξουσία του καθεστώτος

Η απόφαση ελήφθη «σύμφωνα με την ακλόνητη βούληση και την ομόφωνη επιθυμία όλων των αντιπροσώπων» στο συνέδριο, γράφει το KCNA.

Το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια, είναι ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός που παραδοσιακά ενισχύει την εξουσία του καθεστώτος και μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την ανακοίνωση αλλαγών στην πολιτική που ακολουθεί η χώρα ή ανακατατάξεων στην ηγεσία.

Στο τέλος των εργασιών του, ανακοινώνονται οι βασικοί πολιτικοί στόχοι για τα επόμενα πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην οικονομία, την άμυνα και τη διπλωματία.

Το πυρηνικό οπλοστάσιο

Μετά το προηγούμενο συνέδριο του 2021, η Βόρεια Κορέα συνέχισε να αναπτύσσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο και έχει πραγματοποιήσει πολλές δοκιμές διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM), αψηφώντας τις απαγορεύσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η χώρα υπόκειται σε κυρώσεις λόγω των προγραμμάτων της για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η οικονομία της πνέει τα λοίσθια, ενώ οι ελλείψεις τροφίμων χρονίζουν.