21o
Σημαντική είδηση:
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος
Κόσμος 23 Φεβρουαρίου 2026, 01:15

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος

«Σύμφωνα με την ακλόνητη βούληση και την ομόφωνη επιθυμία όλων των αντιπροσώπων» στο συνέδριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ο ηγέτης της Βόρεια Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επανεξελέγη – όπως άλλωστε αναμενόταν – γενικός γραμματέας του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών κατά την τέταρτη ημέρα του κομματικού συνεδρίου, όπως μεταδίδει σήμερα Δευτέρα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA (στη φωτογραφία του KCNA via Reuters, επάνω, ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου).

Το συνέδριο του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών παραδοσιακά ενισχύει την εξουσία του καθεστώτος

Η απόφαση ελήφθη «σύμφωνα με την ακλόνητη βούληση και την ομόφωνη επιθυμία όλων των αντιπροσώπων» στο συνέδριο, γράφει το KCNA.

Το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια, είναι ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός που παραδοσιακά ενισχύει την εξουσία του καθεστώτος και μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την ανακοίνωση αλλαγών στην πολιτική που ακολουθεί η χώρα ή ανακατατάξεων στην ηγεσία.

Στο τέλος των εργασιών του, ανακοινώνονται οι βασικοί πολιτικοί στόχοι για τα επόμενα πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην οικονομία, την άμυνα και τη διπλωματία.

Το πυρηνικό οπλοστάσιο

Μετά το προηγούμενο συνέδριο του 2021, η Βόρεια Κορέα συνέχισε να αναπτύσσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο και έχει πραγματοποιήσει πολλές δοκιμές διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM), αψηφώντας τις απαγορεύσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η χώρα υπόκειται σε κυρώσεις λόγω των προγραμμάτων της για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η οικονομία της πνέει τα λοίσθια, ενώ οι ελλείψεις τροφίμων χρονίζουν.

World
Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

Δασμοί Τραμπ: Πώς αντιδρούν στο χάος οι εμπορικοί εταίροι

World
ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

ΕΚΤ: «Μπλέκει» με την πολιτική; Φουντώνει η συζήτηση για την ανεξαρτησία της 

inWellness
inTown
Μεξικό: Κύμα βίας πυροδοτεί ο θάνατος του Ελ Μέντσο – Εκκληση για ψυχραιμία από τη Σέινμπαουμ
Θάνατος Ελ Μέντσο 23.02.26

Εκκληση για ψυχραιμία από τη Σέινμπαουμ - Κύμα βίας έχει ξεσπάσει στο Μεξικό

«Πρέπει να παραμείνουμε ενημερωμένοι και ψύχραιμοι», τονίζει η Κλαούντια Σέινμπαουμ για το κύμα βίας που ξέσπασε στο Μεξικό έπειτα από τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο.

Σύνταξη
Χαμάς: Ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, μεταξύ του Χάλεντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια
Ποιοι είναι 22.02.26

Η Χαμάς ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, μεταξύ του Χάλεντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια

Ο νέος ηγέτης της Χαμάς θα αναδειχθεί από το πολιτικό γραφείο της οργάνωσης μετά τις εκλογές που έγιναν στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και μεταξύ των μελών της Χαμάς στο εξωτερικό

Σύνταξη
Άντριου: Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010
Νέα αποκάλυψη 22.02.26

Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του Άντριου έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που πέθανε το 2019

Σύνταξη
Ιράν: Για μυστική συμφωνία με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων, λένε οι Financial Times
«Διαρροή ρωσικών εγγράφων» 22.02.26

Για μυστική συμφωνία Ιράν - Ρωσίας για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων, λένε οι Financial Times

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ των Financial Times για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ρωσία - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Κομισιόν: «Η συμφωνία είναι συμφωνία», η ΕΕ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς
Η ανακοίνωση 22.02.26

«Η συμφωνία είναι συμφωνία»: Η Κομισιόν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς

Η Κομισιόν προχώρησε σε ανακοίνωση μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ιράν: Δεν θα υποχωρήσουμε στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν
Νέα δήλωση 22.02.26

Το Ιράν δεν θα υποχωρήσει στην πίεση των ΗΠΑ στις συνομιλίες για τα πυρηνικά, λέει ο Πεζεσκιάν

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, πρόεδρος του Ιράν, αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν συνεχώς τη στρατιωτική τους παρουσία

Σύνταξη
Ποιος είναι άντρας που επιχείρησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – Είχε τουφέκι και μπιτόνι βενζίνης
Κόσμος 22.02.26 Upd: 19:07

Ποιος είναι άντρας που επιχείρησε να εισέλθει στο θέρετρο του Τραμπ Μαρ α Λάγκο – Είχε τουφέκι και μπιτόνι βενζίνης

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας ΗΠΑ πυροβόλησαν και σκότωσαν νεαρό άνδρα που προσπάθησε να εισέλθει παράνομα στη φρουρούμενη περίμετρο του Μαρ α Λάγκο.

Σύνταξη
BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές
Αυτά για φέτος 22.02.26

BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: το «One Battle After Another» κυριάρχησε στα φετινά BAFTA, όσο ο Ρόμπερτ Αραμάγιο ήταν απασχολημένος με το να κερδίζει τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Λεονάρντο ντι Κάπριο για τον τίτλο του καλύτερου ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καισαριανή: Επιστροφή στο θυσιαστήριο της λευτεριάς – Πλήθος κόσμου στο μνημείο των εκτελεσμένων
Καισαριανή 22.02.26

Επιστροφή στο θυσιαστήριο της λευτεριάς - Πλήθος κόσμου στο μνημείο των εκτελεσμένων

Η αποκάλυψη των ιστορικών ντοκουμέντων που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί, την Πρωτομαγιά του 1944, στην Καισαριανή, έφεραν ξανά τον κόσμο στο θυσιαστήριο της λευτεριάς.

Σύνταξη
Σπάτα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη – Μεγάλη καταστροφή
Ελλάδα 22.02.26

Σπάτα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη – Μεγάλη καταστροφή

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε, χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύνταξη
