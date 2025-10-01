Ο Μακρόν θα επικαιροποιήσει το πυρηνικό δόγμα – Καλεί και άλλες χώρες να επωφεληθούν από τη γαλλική ομπρέλα

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε πως στις αρχές του 2026 θα εκφωνήσει ομιλία «σχετικά με το πυρηνικό δόγμα» της Γαλλίας. Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, είπε ότι το δόγμα επικαιροποιείται και πως είναι ανοιχτός στον διάλογο με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Εργάζομαι αυτήν τη στιγμή για την επικαιροποίηση του δόγματός μας και επιθυμώ να συνεχίσω την εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μας με τους Ευρωπαίους που το επιθυμούν», δήλωσε. «Σε κάθε περίπτωση», πρόσθεσε, «η ευρωπαϊκή διάσταση υπάρχει από το 1962».

Η Γαλλία και η Βρετανία είναι οι μοναδικές χώρες στην Ευρώπη –πλην της Ρωσίας- που διαθέτουν πυρηνική βόμβα. Έχουν ήδη συμφωνήσει να συντονιστούν όσον αφορά τα πυρηνικά τους προγράμματα.

Κοινή πυρηνική αποτροπή

Η πιθανότητα να επωφεληθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τη γαλλική πυρηνική αποτροπή τίθεται επίμονα τους τελευταίους μήνες. Αιτία, οι φόβοι τους ότι δεν μπορούν πλέον να υπολογίζουν, στο μέλλον, στην αμερικανική πυρηνική ομπρέλα. Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, κυρίως, έχει ζητήσει να συζητηθεί μια τέτοια εξέλιξη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γερμανία, στο Σααρμπρίκεν. Εκεί θα εορταστεί η Ημέρα της Γερμανικής Ενότητας, 35 χρόνια μετά την Επανένωση. Ο Γάλλος πρόεδρος προσκλήθηκε από τον Γερμανό ομόλογό του, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάϊερ, ενώ στις εκδηλώσεις θα παραστεί και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, με την ευκαιρία αυτή της επίσκεψής του στη Γερμανία, αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του γαλλογερμανικού άξονα και στην κοινή αντίληψη που έχουν με τον Φρίντριχ Μερτς.

Η στρατηγική απέναντι στη Ρωσία

Όταν ρωτήθηκε αν είναι πιθανό να καταρριφθεί ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος που θα παραβίαζε τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Εμανουέλ Μακρόν επικαλέστηκε «το δόγμα στρατηγικής ασάφειας».

«Μπορώ να σας πω πως τίποτα δεν αποκλείεται», είπε, επειδή «πρέπει να αφήσουμε τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν μέσα στην αβεβαιότητα».

Η θέση αυτή είναι ένα βήμα πέρα από όσα είχε πει την περασμένη εβδομάδα. Ο Γάλλος πρόεδρος είχε πει πως το ΝΑΤΟ πρέπει «να ανέβει ένα βήμα» σε περίπτωση «νέων ρωσικών προκλήσεων». Αλλά πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να ανοίξουμε πυρ».

Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα, ο Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε ότι οι Δυτικοί σύμμαχοι «επανέλαβαν σε πολλές περιπτώσεις στη Μόσχα» ότι δεν θα δείξουν «αδυναμία».

Και πρόσθεσε, καταγγέλλοντας υβριδικό και διαδικτυακό πόλεμο εκ μέρους της Μόσχας:

«Θα είμαστε αφελείς αν δεν αναγνωρίσουμε πως ο ρωσικός μυστικός στρατός εξαπλώνεται στις δημοκρατίες μας. Αποτελείται από αυτούς τους μικρούς ανώνυμους πολεμιστές που αποκαλούνται ψηφιακά μποτ. Χειραγωγούν τη δημοκρατία στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Ευρώπη», είπε.