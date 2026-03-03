view
Expla-in 03 Μαρτίου 2026, 21:54
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project: Γιατί το Ιράν μετατρέπει τη Μέση Ανατολή σε εμπόλεμη ζώνη;

Η τακτική της Τεχεράνης διαφέρει κατά πολύ από αυτή του πολέμου των 12 ημερών, το 2025, καθώς αυτή τη φορά το Ιράν δεν χτυπά αποκλειστικά το Ισραήλ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
Εικονοληψία: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ: Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Spotlight

Σε εμπόλεμη ζώνη μετατρέπονται η μία μετά την άλλη οι χώρες της Μέσης Ανατολή, μετά το χτύπημα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν.

Η τακτική της Τεχεράνης διαφέρει κατά πολύ από αυτή του πολέμου των 12 ημερών, το 2025, καθώς αυτή τη φορά το Ιράν δεν χτυπά αποκλειστικά το Ισραήλ, αλλά διασπείρει τις επιθέσεις του και στις χώρες του Κόλπου, επιχειρώντας να διαχύσει την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Στόχος του Ιράν η οικονομία

Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν ενεργεί βάσει σχεδίων, που έχουν στόχο αντίποινα σε όμορα κράτη προκειμένου να ασκήσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη πίεση στην παγκόσμια οικονομία.

Για τους ίδιους αναλυτές ωστόσο το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ θέλουν μεν αλλαγή καθεστώτος, αλλά θέλουν να αποφύγουν την αποστολή χερσαίων δυνάμεων, με δεδομένα και τα παθήματα του παρελθόντος που θεωρούν ότι έγιναν μαθήματα.

Η Κύπρος ζητά βοήθεια

Στο κάδρο μπαίνει και η Κύπρος, αφού την Κυριακή, οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι έγιναν στόχος. Ακόμα και αν η κυβέρνηση επιχείρησε να διακηρύξει σε όλους τους τόνους πως στόχος του drone που έπεσε στο Ακρωτήρι, αλλά και αυτών που αναχαιτίστηκαν δεν ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία αλλά οι βρετανικές βάσεις στο νησί, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι σε συναγερμό.

Και ζητά βοήθεια. Κατ’ αρχήν από την Ελλάδα, που έστειλε ήδη δύο ζεύγη F-16 και δύο φρεγάτες, τον «ΚΙΜΩΝΑ», που αποτελεί το τελευταίο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού και την «ΨΑΡΡΑ», η οποία φέρει το αντι – drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», made in Greece.

Βοήθεια η Κύπρος ζήτησε και από τη Γαλλία, η οποία θα στείλει, μετά από συνομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον γάλλο ομόλογο του, Εμανουέλ Μακρόν αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα αντι drone καθώς και μία φρεγάτα, ενώ όπως αναφέρουν πληροφορίες από τη Λευκωσία θα ακολουθήσει και δεύτερη.

Αίτημα έγινε και στη Γερμανία, με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να δηλώνει θετικός και να αναμένεται όπως υποστηρίζεται άμεσα και η σχετική απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης.

Ενώ την ίδια στιγμή και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε πως το αντιτορπιλικό HMS Dragon θα σταλεί στην περιοχή και πως το Λονδίνο θα ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνα στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο αναπτύσσοντας ελικόπτερα με δυνατότητες αντι – drone.

Δένδιας: Η Κύπρος δεν κείται μακράν

Στην Κύπρο βρέθηκε την Τρίτη ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος έγινε δεκτός από το Νίκο Χριστοδουλίδη και είχε συνομιλίες για το συντονισμό Αθήνας – Λευκωσίας με τον ομόλογο του Βασίλη Πάλμα. Ο Δένδιας ανέφερε πως «για την ελληνική κοινωνία, για την Ελλάδα, για το Έθνος, η Κύπρος δεν κείται μακράν». Και σήμερα, όπως είπε η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύει ότι η Κύπρος «κείται πλησίον».

Διεμήνυσε δε ότι «η Ελλάδα είναι εδώ και θα είναι εδώ καθ΄ όλη τη διάρκεια της κρίσης για να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να προστατευτεί το σύνολο των νομίμων κατοίκων του νησιού και να αποτραπούν όλες οι απειλές και οι τυχόν παράνομες ενέργειες».

Και σημειώνοντας πως η Κύπρος  δεν μετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν υπογράμμισε πως «δεν επιτρέπεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τυχόν στοχοποίηση χωρών που δεν συμμετέχουν στις εχθροπραξίες».

Οι κινήσεις της Ελλάδας

Την ίδια στιγμή αξιολόγηση της κατάστασης γίνεται και στην Ελλάδα, η οποία προχωρά σε αναδιάταξη δυνάμεων αεράμυνας, με μία συστοιχία Patriot να μεταφέρεται στην Κάρπαθο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται δεδομένης της κατάστασης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής την Τετάρτη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ την Τρίτη είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν. Με την Τουρκία να εμφανίζεται σαφώς προβληματισμένη για τις εξελίξεις, σε πολλά επίπεδα, αφού έχει και σύνορα με το Ιράν.

Ο Φιντάν σε δηλώσεις του σε τούρκους δημοσιογράφους εκτίμησε ότι ο κίνδυνος για την Κύπρο και δη για τα κατεχόμενα, είναι πολύ περιορισμένος.

Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, επέμεινε πως η Ελλάδα δεν έχει «καμία συμμετοχή σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν».

Το ερώτημα για το ποια θα είναι η κατάληξη του νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή παραμένει καθώς και το τι θέλει να πετύχει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν. Η αλλαγή καθεστώτος όπως τονίζουν αρκετοί αναλυτές δεν είναι μαθηματικώς βέβαιο θα εξασφαλίσει μία φιλοδυτική κυβέρνηση και ομαλοποίηση της κατάστασης, αφού τα παραδείγματα του παρελθόντος υπάρχουν και δεν είναι ενθαρρυντικά.

Οι βομβαρδισμοί στοχεύουν την ηγεσία του Ιράν και ωστόσο όπως εκτιμούν αναλυτές ο Τραμπ θα περιμένει το λαό του Ιράν να ρίξει το καθεστώς. Αλλά και αυτό δεν είναι βέβαιο.

Το σχέδιο για την επόμενη μέρα δεν είναι ορατό, ούτε καν σχέδιο εξόδου από τον πόλεμο. Οι αυταπάτες τελείωσαν, δηλώνουν οι διπλωμάτες και σημειώνουν πως παρακολουθούμε τον κόσμο να αλλάζει και αυτό ποτέ δεν γίνεται ομαλά.

Διαβάστε περισσότερα για τις εξελίξεις στο Ιράν εδώ.

